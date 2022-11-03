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В Казахстане у 57 колледжей аннулированы лицензии по 133 специальностям

02.11.2022, 11:53 10936
В Казахстане у 57 колледжей аннулированы лицензии по 133 специальностям
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 57 казахстанских колледжей вернули приложения к лицензиям по 133 специальностям и 164 квалификациям с начала 2022 года, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.
 
Аннулирование лицензий осуществлено по тем специальностям, преподавание которых не соответствует стандартам качества, или отсутствуют условия для подготовки кадров, или не востребованы на рынке.
 
К примеру, педагогический колледж имел приложение к лицензии по подготовке юристов, а экономический колледж - по подготовке педагогов. Некоторые колледжи готовили специалистов, не имея необходимого учебного оборудования, пояснили в Минпросвещения.
 

Возврат лицензий непрофильных специальностей там, где нет условий для подготовки кадров, позволяет организациям ТиПО сфокусировать внимание на востребованных и профильных специальностях. Это необходимо для повышения качества технического и профессионального образования. Ведется работа по сокращению специальностей в колледжах, где не созданы необходимые условия для обучения, отсутствует оборудование, мастерские, мастера и преподаватели", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

 

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Планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников - Минпросвещения

02.11.2022, 14:32 8671
Планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников - Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Электронные планшеты, которые будут предоставлены учащимся школ, дадут дополнительные возможности для обучения школьников, а также помогут решить проблему с тяжестью школьных рюкзаков, пояснили в Министерстве просвещения Казахстана.
 

При наличии планшетов у детей появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам и заданиям. Для регионов со слабым покрытием интернета будет предусмотрена возможность офлайн-использования с загруженным контентом: цифровыми уроками, заданиями, образовательными ресурсами и учебниками. Совместно с МЦРИАП планируем обеспечить учащихся электронными устройствами. Если по каким-либо причинам ребенок не захочет пользоваться планшетами, то он, как и всегда, может пользоваться традиционными учебниками и доступом к образовательным ресурсам из стационарных устройств. То есть планшеты не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остается за родителями и школьниками", - отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

 
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин заявил, что для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников.
 

Сделать школьную форму более свободной предлагает Минпросвещения

02.11.2022, 13:47 9581
Сделать школьную форму более свободной предлагает Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана предлагает обсудить новые требования к школьной форме. Поправки в требования к обязательной школьной форме опубликованы на портале "Открытые НПА".
 

Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы", - сообщается на сайте Минпросвещения РК.


Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
 
Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Существующие требования к школьной форме в целом не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде", - сообщила председатель Комитета среднего образования РК Гульмира Каримова.


По ее словам, это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования.

Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости", - подчеркнула Каримова.


Она также добавила, что родители по-прежнему самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.

Поправки Минпросвещения доступны для публичного обсуждения до 15 ноября 2022 года.
 

Цифровые дипломы появятся в Казахстане

01.11.2022, 18:27 19116
Цифровые дипломы появятся в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы будут получать документы об окончании школы или колледжа как в цифровом, так и в бумажном вариантах, сообщает Министерство просвещения.
 
Получить аттестаты о среднем образовании и дипломы о получении ТиПО в цифровом виде можно будет через личный кабинет eGov. При этом выпускники школ и колледжей также будут получать и традиционные бумажные аттестаты, и дипломы с QR-кодом.
 

Документы будут предоставляться в цифровом формате для того, чтобы выпускникам было проще оформляться при зачислении на учебу, при трудоустройстве и т.п.", - подчеркнули в ведомстве.

 
Цифровые документы будут размещены в Национальной образовательной базе данных. QR-код будет размещен и на бумажном варианте документов. QR-код позволит проверить подлинность аттестата или диплома - он выдаст ссылку на государственный интернет-ресурс, где отобразятся сведения о владельце и реквизиты документа. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании вуза.
 

Наша задача - обеспечить прозрачность процедур и экономию времени граждан, поэтому мы автоматизируем процесс выдачи документов об окончании школы или колледжа. И теперь выпускнику не придется носить с собой аттестат о среднем образовании или диплом. Все будет доступно в цифровом виде на eGov, в том числе и на мобильных приложениях банков. Но выдачу бумажного формата документа при этом никто не отменял. Это как в случае с удостоверением личности. Ведь сейчас не обязательно удостоверение личности носить с собой, можно пользоваться электронной версией в мобильном приложении", – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

 

В Казахстане предлагают использовать планшеты в качестве цифровых учебников

01.11.2022, 13:28 22616
В Казахстане предлагают использовать планшеты в качестве цифровых учебников
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников, сообщил в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.
 

Планшеты будут использоваться в качестве цифровых учебников, а также инструмента для доступа к онлайн-образовательным ресурсам из дома", - заявил министр.

 
Он отметил, что подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции, и показали хороший результат.
 
По его словам, в этих странах ставилась цель по снижению цифрового неравенства среди регионов, а также по снижению веса рюкзаков.
 

Наше предложение - в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами через механизм сервисной модели", - сообщил он.

 
Также министр рассказал об основных преимуществах предлагаемого механизма.
 
Во-первых, при использовании сервисной модели в отличие от прямого закупа снижается единовременная нагрузка на бюджет за счет распределения суммы контракта на 4 года, в течение которых ученик завершит обучение в начальных классах.
 

Данная модель уже активно используется операторами связи при продаже телефонов и планшетов населению и бизнесу", - подчеркнул Багдат Мусин.

 
Во-вторых, в рамках сервисной модели помимо услуги по аренде планшетов будут закупаться услуги по обеспечению мобильным интернетом со специальным тарифом для школьников, а также сервисному обслуживанию для обеспечения бесперебойной работы планшетов.
 
В-третьих, немаловажным фактором является возможность удаленного доступа к планшету для обновления списка разрешенных онлайн-ресурсов (так называемый белый интернет).
 
Самое главное, отметил он, в целях снижения зависимости от зарубежного производства данный механизм будет доступен лишь отечественным производителям.
 
Также локализацию производства предлагается разбить на 3 этапа.
 
Первый этап - организация сборочного производства планшетов в 2023 году, который включает в себя размещение на территории РК сборочной линии основных компонентов и подготовки специалистов для дальнейшего обучения.
 
На втором этапе нужна синергия с вузами и колледжами для обучения новых специалистов.
 
Третий этап, по словам министра, должен включать в себя совокупность R&D работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании планшетов. Благодаря этому выпускники вузов будут работать в сфере микроэлектроники и участвовать в создании новых продуктов.
 
Кроме того, предлагается совместно с заинтересованными государственными органами и мобильными операторами связи принять следующие меры:
 
1) Минпросвещения совместно с МЦРИАП в срок до 15 ноября текущего года утвердить основные требования к планшетам, в том числе список "белых" сайтов для доступа в интернет;
 
2) МЦРИАП совместно с Минпросвещения определить ежегодный механизм закупа и передачи планшетов ученикам;
 
3) МФ совместно с МЦРИАП до 1 декабря текущего года проработать вопрос финансирования по приобретению планшетов по сервисной модели;
 
4) МЦРИАП определить механизм распределения услуги по обеспечению школ интернетом между операторами связи с учетом покрытия сети;
 
5) МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить сервисное обслуживание для бесперебойной работы планшетов и интернета.
 
Напомним, премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков.
 

Дархан Ахмед-Заки назначен председателем Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК

01.11.2022, 12:37 23686
Дархан Ахмед-Заки назначен председателем Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК
Фото: primeminister.kz
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Дархан Ахмед-Заки назначен на должность председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
 
Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области.
 
Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, Казахский государственный технический университет имени Сатпаева.
 
Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже, город Алматы.
 
В 2003 году работал инженером-программистом центра технологических исследований ЗАО "КазахОйл", город Жанаозен.
 
2004-2012 годы - ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой информатики механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби.
 
2012-2013 годы - декан механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби.
 
2013-2016 годы - проректор по учебной работе КазНУ имени аль-Фараби.
 
2016-2017 годы - директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.
 
2017-2020 годы - президент Университета международного бизнеса.
 
С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность ректора Astana IT University.
 
Ранее занимавший этот пост Тойбаев Адлет Жунисович освобожден от должности.
 
Ранее сообщалось, что вице-министром науки и высшего образования РК назначен Талгат Ешенкулов.
 

Долгосрочные льготные кредиты на обучение планируют предоставлять в Казахстане

01.11.2022, 11:52 24611
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек на заседании правительства рассказал о расширении доступа к высшему и послевузовскому образованию.
 
По словам министра, будет пересмотрена стоимость грантов с введением в систему образовательных грантов дифференциации (от 30 до 100%).
 
Также планируется предоставление возможности получения долгосрочных льготных кредитов на оплату за обучение под 2-3% годовых.
 
Вместе с тем будет продолжена работа по выделению грантов для поступающих из густонаселенных и вновь созданных регионов (Абай, Ұлытау, Жетісу).
 

Будет совершенствован механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями для решения проблемы обеспечения студентов общежитиями", - сообщил Нурбек.

 
Кроме того, продолжится работа по усовершенствованию ЕНТ как инструмента отбора для обучения в вузах страны с учетом уровня образовательных достижений и социальной категории.
 

В 2024 году в Алматы начнут строить 20 новых школ - Аймагамбетов

01.11.2022, 11:32 25066
В 2024 году в Алматы начнут строить 20 новых школ - Аймагамбетов
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о мерах, принимаемых для решения нехватки мест в школах.
 

Глава государства дал поручение по реализации национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта до конца 2025 года будет введено более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. Планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения", - сказал глава Минпросвещения.

 
В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было, заверил он.
 

К примеру, только по городу Алматы в следующем году в рамках этого проекта мы планируем начать строительство 20 новых школ, в 2024 году в Алматы будет введено 80 тысяч мест и проблема полностью решится", - сообщил министр.


Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.

Напомним, госфинансирование НИШ в 3,7 раза превышает расходы на государственные школы.
 

Единую электронную очередь в детсады планируют внедрить в Казахстане

01.11.2022, 11:07 21821
Единую электронную очередь в детсады планируют внедрить в Казахстане
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют внедрить единую электронную очередь в детские сады. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.
 

На сегодняшний день имеется большой вопрос по очередям в детские сады, на уровне регионов для постановки в очередь используются местные информационные системы, что приводит к дублированию очереди и отсутствию единого мониторинга и данных о реальной потребности мест в детских садах. В целях решения данного вопроса будет внедрена единая очередь в детские сады на централизованном уровне", - рассказал Аймагамбетов.

 
Это, пояснил министр, позволит проводить ежедневный мониторинг мест в детсадах, постановку в очередь и выданных направлений, сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест.
 
Также, говоря о цифровизации в сфере образования, Аймагамбетов рассказал, что у каждого педагога будет цифровое портфолио, где будет информация о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.
 

Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль", - проинформировал глава Минпросвещения.

 
Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков, пояснил спикер.
 
Также, представляя Концепцию развития образования до 2026 года, Аймагамбетов рассказал о новой модели дошкольного воспитания и обучения.
 

Меняются методы преподавания. Это, можно сказать, самое большое изменение в сфере дошкольного воспитания и обучения за годы независимости. Если раньше дошкольники учили уроки по 20 минут, то теперь с учетом международного опыта воспитательный процесс и обучение будут проходить через игру", - проинформировал министр.

 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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