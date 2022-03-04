До 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак"

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Для кандидатов по техническим направлениям подготовки снижен средний балл теста IELTS по иностранным языкам до 5.0 баллов. Также будет обеспечена возможность прохождения годичной языковой подготовки", - проинформировали в пресс-служба Министерства образования и науки РК.
Отмечается, что данные меры расширят возможности обучения по техническим специальностям.
Министерство образования и науки РК запустило процесс переориентирования программы "Болашак" по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров. Предусматривается введение льготной категории "инженерно-технические работники". При этом поступающие смогут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии", - сообщил президент АО "Центр международных программ" МОН РК Ануар Жангозин.
Также планируется расширить возможности для претендентов из сельской местности. К примеру, планируется снизить требование к уровню владения английским языком по результатам сдачи IELTS до 5.0 баллов, срок обязательного проживания в сельской местности с трех до двух лет. К тому же им будет предоставлена возможность прохождения языковой подготовки. Кроме того, предложено расширить контингент и увеличить количество кандидатов из сельской местности благодаря включению жителей городов районного значения.
Вместе с тем проведена работа по включению в список 23 технических зарубежных вузов, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.
Кроме того, Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом принято решение о предоставлении годичной отсрочки для стипендиатов, завершивших обучение, и постдокторантуры, а также стипендиатам для стажировки в ведущих мировых компаниях Fortune-500.
Будет проведена работа по упрощению, достижению полной автоматизации и прозрачности всех процессов. Для обеспечения академической честности конкурсный отбор на присуждение стипендии будет сопровождаться усовершенствованной системой прокторинга. Онлайн-формат и дальнейшая автоматизация бизнес-процессов сделают систему отбора еще более прозрачной, доступной, удобной и мобильной.
Ранее государственный секретарь Ерлан Карин сообщил, что технические специальности в РК станут приоритетными. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений.