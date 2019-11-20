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В Караганде открыт Ресурсный центр для обучения учителей цифровым технологиям

19.11.2019, 17:13 6400
В Караганде открыт Ресурсный центр для обучения учителей цифровым технологиям
Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде в помощь учителям открыли ресурсный центр, передает Kazakhstan Today.
 
Ресурсный центр создан с целью развития цифровых технологий в школах. Здесь будут обучать учителей использованию образовательных платформ, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
 
По словам организаторов, проект повысит доступ учителей к цифровым ресурсам. В ресурсном центре будут проводиться семинары и тренинги по использованию образовательных платформ bilimland.kz, itest.kz, imektep.kz, twig-bilim.kz. Преподаватели смогут совершенствовать свои навыки использования информационно-коммуникационных технологий и устраивать открытые уроки.
 

Каждый образовательный портал имеет свои полезные функции. На bilimland.kz есть ресурсы, с помощью которых учителя могут хорошо дополнить собственные уроки. На itest.kz можно подготовиться к контрольным тестированиям или ЕНТ, сдать тестирование и поработать над своими ошибками. Казахскоязычный портал imektep.kz поможет педагогам дошкольного образования и начальной школы, а twig-bilim.kz - это познавательный портал с научными видеороликами", - рассказал заместитель директора УМЦ Есбол Аринов.

 
Отмечается, что на первый курс обучения пригласили специалистов из городов и районов области, отвечающих за цифровизацию в образовании.
 
Ресурсный центр создан при Учебно-методическом центре развития образования Карагандинской области (улица С. Сейфуллина, 8/2). Социальным партнёром проекта выступила компания Bilim Media Group.
 

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