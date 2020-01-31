В Казахстане планируют увеличить проходной балл для поступления на педагогические специальности

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Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки (МОН) РК планирует увеличить проходной балл для поступления на педагогические специальности, передает Kazakhstan Today.

На встрече со студентами педагогических вузов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что МОН РК повышает пороговый балл для поступления в вузы. В 2019 году для поступления на педагогические специальности проходной балл был увеличен до 60 баллов (ранее нужно было набрать не менее 50 баллов). В 2020 году проходной балл планируется увеличить до 70 баллов.

По данным МОН, на сегодняшний день профессия учителя остается наименее востребованной среди лучших выпускников школ. На педагогические направления подготовки поступают по остаточному принципу.

При подаче заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов педагогическое направление указывается, в основном, третьим или четвертым. Таким образом, на педагогические специальности поступают не самые успешные выпускники школ", - отмечают в ведомстве.

Также планируется ввести норму о сертификации выпускников с возможностью получения надбавок за полученные категории.

Как сообщил министр образования и науки, с 2021 года вступает в силу норма о выдаче вузами дипломов не государственного образца, как ранее, а собственного образца (за исключением военных и специальных учебных заведений). Это означает рост конкуренции среди вузов и их ответственности за качество предоставляемых образовательных услуг. Теперь работодатели будут обращать больше внимания на компетенции выпускника, а не на его диплом. При трудоустройстве главную роль будут играть репутация и имидж самого вуза. Дипломы же фактически станут олицетворением успешности и узнаваемости высшего учебного заведения, пояснили в МОН РК.

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