Операторы сотовой связи РК запустят специальный школьный тарифный план

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В новом учебном году в Казахстане будет запущен специальный школьный тарифный план, передает Kazakhstan Today.

В целях поддержки дистанционного образования Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП)совместно с операторами сотовой связи был проработан вопрос по выпуску специального тарифного плана "Білім" для учителей, учеников и студентов", - сообщили в пресс-службе министерства.

По словам исполняющего обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, тарифный план включает в себя безлимитный доступ к 380 отечественным образовательным ресурсам (локальным, находящимся в РК), одобренным Министерством образования и науки РК, включая казахстанские системы видеоконференцсвязи.

Абонентская плата специального тарифа "Білім" составит 990 тенге в месяц. Данный тарифный план будет доступен для использования после 20 августа. Условия подключения к новому тарифному плану сейчас прорабатываются Министерством образования и науки РК. Также операторы связи предоставят дополнительно 1 ГБ интернет-трафика", - сказал Багдат Мусин.

Сообщается, что договоренность отражена в Меморандуме о сотрудничестве по неограниченному доступу казахстанцев к образовательным ресурсам, заключенном между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством образования и науки РК и операторами связи.

Также МЦРИАП совместно с операторами фиксированной связи провело анализ и определило возможности операторов по подключению/увеличению скорости Интернета в школах до 8 Мбит в секунду.

Данная информация направлена регионам с предлагаемыми тарифными планами и указанием контактных лиц. В настоящее время акиматами проводится работа по закупу услуг по обеспечению Интернетом школьных учреждений", - отметили в пресс-службе министерства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства