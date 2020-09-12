Учителя в Экибастузе не получили зарплату по вине бухгалтеров отдела образования

Павлодар. 11 сентября. Kazakhstan Today - Учителя в Экибастузе не получили вовремя зарплату за август из-за того, что отдел образования своевременно не выплатил налоги, передает Kazakhstan Today.

Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия управления образования Павлодарской области, пишет Pavlodarnews.kz

Как рассказала руководитель отдела образования Экибастуза Жазира Хамзабаева, счет был арестован 10 дней назад.

На момент ареста счета я была на больничном по уходу за ребенком, вышла на работу 8 сентября. У нас 16 сельских школ, в десять из них успели перечислить зарплату. С 2018 года все школы централизованы. Ранее мы привели в соответствие отчисления по налогам за последние годы во всех школах. Счет был арестован из-за оплаты не в полном объеме за 2020 год в сельских школах Экибастуза", - пояснила Жазира Хамзабаева.

По словам руководителя отдела, долг по фонду заработной платы составил 30 млн тенге.

Сегодня все счета разблокированы и на заработную плату сотрудников отделом отправлено 18 млн тенге. Жазира Хамзабаева заверила, что до конца дня они получат свою зарплату.

Вместе с тем, по информации руководителя управления образования Динислама Болатханулы, по закону зарплата должна выплачиваться учителям до 10-го числа каждого месяца. По его словам, задержка зарплаты учителям возникла по вине бухгалтеров отдела образования.

Специальная комиссия, выехавшая в Экибастуз, должна разобраться в сложившейся ситуации, виновные будут наказаны.

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