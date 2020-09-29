Выданные школьникам Алматы планшеты с заводским браком заменят за счет поставщиков

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы более чем у 1 тыс. планшетов, выданных школьникам для дистанционного обучения, был обнаружен заводской брак. Все неисправные устройства будут заменены, передает Kazakhstan Today.

Рабочая группа, которая провела независимую экспертизу планшетов, сегодня озвучила ее итоги.

Ранее по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева 87 тыс. нуждающихся детей и 2 тыс. учителей за счет бюджета были обеспечены техническими средствами для дистанционного обучения. В частности, 22 тыс. школьников получили планшеты. На сегодняшний день школьники Алматы обеспечены техникой на 96%.

Вместе с тем некоторые родители обратились в акимат с вопросами о качестве работы предоставленных планшетов. Для прояснения ситуации была сформирована рабочая группа, в которую вошли эксперты и представители общественности.

Созданная под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова независимая рабочая группа, в состав которой вошли эксперты и представители общественности, провела экспертизу планшетов на предмет соответствия всем техническим параметрам и нормам. Согласно проведенной экспертизе, стало известно, что причинами неисправности являются заводской брак и физическое воздействие на технику по причине небрежного обращения.

По словам заместителя председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции Рафаэля Гасанова, планшеты даются с гарантией на три года. Поэтому 1019 планшетов, в работе которых был выявлен заводской брак, направлены поставщикам для замены устройства.

Проведена техническая экспертиза устройств, которые нам предоставили. Проведена диагностика шести устройств с различными неисправностями. Во-первых, все устройства соответствуют техническим характеристикам. Из шести диагностированных устройств было выявлено четыре с элементами физического воздействия - удар, падение, еще по двум не выявлены отклонения по работоспособности", - рассказала руководитель сервисного центра Маргарита Файль.

Стоит отметить, что комиссия выявила факты перегруженности планшетов играми, не предназначенными для дистанционного обучения. В этой связи родителей призывают усилить контроль над образовательным процессом учащихся и использовать технику в образовательных целях.

В свою очередь, заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай отметил, что работа с поставщиками продолжается. Бракованные планшеты переданы поставщику и будут заменены на новые, также проводится сервисное обслуживание. При выявлении проблем с планшетом или ноутбуком, которые предоставили учащимся в школе, родители должны обратиться в администрацию школы, впоследствии технику заменят.

Руководитель специальной мониторинговой группы по Алматы Нурлан Жазылбеков отметил, что замена планшетов предусмотрена в случае наличия технических ошибок. Но если неисправность стала следствием неверного обращения со стороны самих учащихся, то замена не предусмотрена: следует аккуратно обращаться с предоставленной техникой.

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