Выданные школьникам Алматы планшеты с заводским браком заменят за счет поставщиков

Рабочая группа, которая провела независимую экспертизу планшетов, сегодня озвучила ее итоги.
Ранее по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева 87 тыс. нуждающихся детей и 2 тыс. учителей за счет бюджета были обеспечены техническими средствами для дистанционного обучения. В частности, 22 тыс. школьников получили планшеты. На сегодняшний день школьники Алматы обеспечены техникой на 96%.
Вместе с тем некоторые родители обратились в акимат с вопросами о качестве работы предоставленных планшетов. Для прояснения ситуации была сформирована рабочая группа, в которую вошли эксперты и представители общественности.
Созданная под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова независимая рабочая группа, в состав которой вошли эксперты и представители общественности, провела экспертизу планшетов на предмет соответствия всем техническим параметрам и нормам. Согласно проведенной экспертизе, стало известно, что причинами неисправности являются заводской брак и физическое воздействие на технику по причине небрежного обращения.
По словам заместителя председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции Рафаэля Гасанова, планшеты даются с гарантией на три года. Поэтому 1019 планшетов, в работе которых был выявлен заводской брак, направлены поставщикам для замены устройства.
Проведена техническая экспертиза устройств, которые нам предоставили. Проведена диагностика шести устройств с различными неисправностями. Во-первых, все устройства соответствуют техническим характеристикам. Из шести диагностированных устройств было выявлено четыре с элементами физического воздействия - удар, падение, еще по двум не выявлены отклонения по работоспособности", - рассказала руководитель сервисного центра Маргарита Файль.
Стоит отметить, что комиссия выявила факты перегруженности планшетов играми, не предназначенными для дистанционного обучения. В этой связи родителей призывают усилить контроль над образовательным процессом учащихся и использовать технику в образовательных целях.
В свою очередь, заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай отметил, что работа с поставщиками продолжается. Бракованные планшеты переданы поставщику и будут заменены на новые, также проводится сервисное обслуживание. При выявлении проблем с планшетом или ноутбуком, которые предоставили учащимся в школе, родители должны обратиться в администрацию школы, впоследствии технику заменят.
Руководитель специальной мониторинговой группы по Алматы Нурлан Жазылбеков отметил, что замена планшетов предусмотрена в случае наличия технических ошибок. Но если неисправность стала следствием неверного обращения со стороны самих учащихся, то замена не предусмотрена: следует аккуратно обращаться с предоставленной техникой.
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