Аким Карагандинской области поздравил учителей

Караганда. 2 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде чествовали педагогов области, которые в это воскресенье, 4 октября, отметят профессиональный праздник, передает Kazakhstan Today.

В этом году для повышения престижа учительского труда учреждена новая награда за вклад в развитие образования и высокие достижения. Аким Карагандинской области Женис Касымбек вручил нагрудный знак "Караганды облысынын білім беру саласынын курметті педагогы" первым пяти обладателям почётного звания. К нему прилагается денежное вознаграждение в сумме более 1 млн тенге, сообщили в пресс-службе акима региона.

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель - тот, кто своей мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать окружающий мир, раскрыл наши способности, научил, как идти к намеченной цели. Я всегда верил, что учителя - лидеры по сути. В нынешних условиях пандемии ваша миссия - не только учить, но и быть проводниками стабильности и уверенности. Мы благодарим вас за вашу работу, за то, что вы быстро адаптировались к новым условиям, болеете душой и переживаете за систему образования", - отметил Женис Касымбек.

Лауреатами почётной награды стали: учителя начальных классов Элла Киселёва (гимназия имени С. Сейфуллина города Сатпаева) и Карлыгаш Ахметжанова (ОШ №5 села Егиндыбулак Каркаралинского района), преподаватель колледжа искусств имени Таттимбета Жаксыгелды Кемалов, учитель русского языка и литературы гимназии №8 Жезказгана Алма Блялова, учитель географии ОШ №17 Балхаша Надежда Смирнова.

Как уточнили в пресс-службе, первую пятёрку путём открытого голосования комиссия выбрала из 73 претендентов. У каждого из лауреатов многолетний опыт работы и свои особенные заслуги.

Элла Киселёва - организатор международных олимпиад по основам наук начальной школы, дистанционных конкурсов-марафонов "Эму-эрудит" и "Эму-специалист". По её убеждению, в работе с маленькими детьми важно "не наполнить сосуд знаниями, а зажечь факел".

Заслуженный деятель культуры РК Жаксыгелды Кемалов пропагандирует народную музыку. Большая плеяда его воспитанников работает по всей стране в консерваториях и филармониях.

Карлыгаш Ахметжанова, Алма Блялова и Надежда Смирнова - педагоги-новаторы, их методики активно используют коллеги. Ученики с лёгкостью побеждают на олимпиадах и в конкурсах.

Я работаю в Балхаше больше 40 лет. Очень люблю Прибалхашье и прививаю детям любовь к родному краю. Вместе с учениками занимаемся краеведением. Наш проект "Красота и загадочность родного края" получил награды на разных уровнях, его признала лучшим Академия спорта и туризма в Алматы", - рассказала географ Надежда Смирнова.

В преддверии профессионального праздника подвели итоги республиканского конкурса "Лучший педагог". Победителями областного этапа стали 14 человек. Две карагандинки выиграли республиканский этап: учитель казахского языка и литературы Бану Тусупханова (Шетский район, школа-гимназия имени Ж. Акылбаева) и учитель истории Мейрамкуль Табынбекова (Караганда, специализированная школа-интернат имени Жамбыла). Все они получили денежные награды.

Стоит отметить, что чествование учителей проходит по всей области. Педагогам вручают ведомственные награды, почётные грамоты и благодарственные письма.

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