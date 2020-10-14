МОН объявило сроки осенних каникул в школах

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Коронавирус не повлиял на сроки осенних каникул в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Осенние каникулы для школьников составляют 10 дней и продлятся с 5 по 14 ноября включительно", - уточнили сегодня в Министерстве образования и науки.

Перед началом 2020/2021 учебного года приказом МОН были определены сроки учебных каникул в школах. Продолжительность учебного года в 1 классах составит 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели.

Осенние каникулы будут длится со 5 по 14 ноября. Зимние каникулы составят 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января включительно), весенние - 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно).

Кроме того, в 1 классах предусмотрены дополнительные каникулы - 7 дней (с 8 по 14 февраля 2021 года включительно).

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