Университет дружбы народов имени академика Куатбекова лишен генеральной лицензии

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК лишило генеральной лицензии Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова (Шымкент), передает Kazakhstan Today.

Решение было принято после неоднократных проверок в высшем учебном заведении на предмет соблюдения законодательства в сфере образования.

Кроме того, по итогам заседания Специализированного межрайонного административного суда города Шымкента принято аналогичное решение, которое вступит в законную силу в течение 10 рабочих дней. За этот период Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова имеет право подать апелляцию, как на решение суда, так и на решение министерства", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Казахстана.

Ранее вузу неоднократно предоставлялась возможность в установленный законодательством срок исправить нарушения, выявленные в ходе очередной плановой проверки. Нарушения касались организации учебного процесса, приема абитуриентов, обеспечения вуза учебной, учебно-методической и научной литературой, трудоустройства выпускников. Так, по данным рейтинга НПП РК "Атамекен", образовательные программы вуза только на 17,4% соответствуют ожиданиям работодателей, а 82,6% образовательных программ требуют доработки, поскольку не соответствуют требованиям работодателей.

Мы хотим, чтобы студенты и родители понимали, что такие меры принимаются, в первую очередь, исходя из интересов самих же студентов. После получения диплома у будущих специалистов могут возникнуть проблемы с трудоустройством, если вузы не соответствуют требованиям в сфере образования. Решение относительно Университета дружбы народов имени академика А. Куатбекова вступит в законную силу примерно в конце месяца. Конечно, процесс может затянуться. Мы, со своей стороны, поможем студентам с переводом в другие вузы. В данном университете всего лишь 50 человек обучаются по гранту, он сохранится за каждым из этих студентов. Для тех, кто обучается на платной основе, стоимость обучения останется на прежнем уровне. Студентам можно будет перевестись и в государственные вузы. Все учебные показатели студентов будут действительны при переводе в другие вузы. Отмечу, что в Шымкенте имеется достаточное количество вузов, которые могут принять обучающихся данного вуза с тем, чтобы студенты могли продолжить обучение по своим специальностям. Также в близрасположенных городах есть еще порядка 50 вузов. Мы предложили открыть школу или колледж на базе инфраструктуры данного вуза, поскольку сегодня имеется возможность получать ежемесячный госзаказ в размере порядка 500 тыс. тенге на одного обучающегося", - прокомментировала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Студенты вуза в основном обучаются на платной основе по таким направлениям, как "Педагогика и методика начального обучения", "Учет и аудит", "Финансы", "Юриспруденция" и другие. Стоимость обучения составляет от 275 тыс. до 800 тыс. тенге.





В ведомстве отметили, что студенты могут переводиться в другие вузы, не дожидаясь завершения учебного семестра.

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