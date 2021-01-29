Получение образования в дистанционном режиме в иностранных школах возможно в качестве дополнительного - МОН

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Получение образования в дистанционном режиме в иностранных школах возможно в качестве дополнительного, передает Kazakhstan Today.

Информация о запрете обучения в зарубежных организациях не соответствует действительности. Получение дополнительного образования является правом каждого ребенка. Дети могут получать его как в стране, так и за ее пределами в любой форме, в том числе и дистанционно.

В то же время, согласно Конституции, граждане должны получить среднее образование, которое является обязательным, и оно обеспечивается государством. Ребенок, являющийся гражданином Казахстана и постоянно проживающий на территории страны, получает среднее образование в школах, находящихся в стране. Это могут быть общеобразовательные школы, гимназии, лицеи или международные школы. Получение образования в дистанционном режиме в иностранных школах возможно в качестве дополнительного. Если дети выезжают с родителями за пределы страны, то они так же могут обучаться за рубежом и здесь никаких ограничений нет", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.

В свою очередь, не только дети, но и взрослые, если живут и учатся в Казахстане, могут дополнительно обучаться на различных курсах, в том числе и онлайн.

Сейчас в рамках развития системы неформального образования, вузы начали признавать результаты обучения на таких онлайн-площадках, как "Coursera" и т.д., и засчитывать согласно своей внутренней академической политике, отметили в МОН РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства