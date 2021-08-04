Школьную форму сделают необязательной еще на год

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В новом учебном году Министерство образования и науки решило вновь отменить требование об обязательном ношении школьной формы. Ее можно заменить на одежду классического стиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обязательное ношение школьной формы было отменено в прошлом году в связи с пандемией. В этом году МОН решило продлить данное решение.

Взвесив все за и против, мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля", - написал в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что с учетом эпидемиологической ситуации сейчас во многих регионах страны действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах - только в будние дни. Если родители массово отправятся в торговые центры и магазины для того, чтобы приобрести детям школьную форму, то это может спровоцировать очереди и риски заражения Covid-19.

Кроме того, в связи с временными экономическими трудностями, в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Поэтому если родители в силу различных обстоятельств не могут приобрести ребенку школьную форму, то временно, в течение только следующего учебного года, школу можно посещать в одежде классического стиля.

В то же время Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что сам он, как родитель и как министр образования и науки, является сторонником ношения школьной формы. Помимо прочего, она дисциплинирует детей, позволяет чувствовать общность с теми, кто ходит в ту же школу, и помогает уменьшить социальные различия между школьниками.

Я понимаю, что вне зависимости от принятого решения касательно школьной формы, мнения в этом вопросе будут разниться. Какое бы решение ни было принято, сторонники школьной формы будут приводить одни аргументы, оппоненты - другие. Но в этом вопросе для нас было важным объективно оценить сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски", - заключил министр.

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