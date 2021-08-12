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Вопросы качества образования в разных регионах страны рассмотрели на совете партии Nur Otan

11.08.2021 4699
Вопросы качества образования в разных регионах страны рассмотрели на совете партии Nur Otan
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Качество образования в разных регионах Казахстана, стажировки казахстанских ученых в ведущих мировых научных центрах и другие актуальные вопросы обсудили на заседании республиканского общественного совета по развитию образования и науки при партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметила председатель совета, депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, пункты предвыборной программы партии в части образования должны быть отражены в национальном проекте BILIMDI ULT.
 
По словам вице-министра образования и науки РК Шолпан Кариновой, в проект документа уже включены 11 пунктов gредвыборной программы партии Nur Otan. В частности, в проекте планируется довести уровень доступности дошкольного воспитания и обучения до 95%, в соответствии с предвыборными обещаниями. Кроме этого, в проект будут включены еще 30 пунктов в части образования. Остальные направления предвыборной программы в части развития науки планируется включить в национальный проект по науке.
 
На заседании члены совета подняли ряд вопросов касательно развития школьной инфраструктуры в селах, а также минимизации разрыва между сельскими и городскими школами.
 

Результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) показали, что на сегодняшний день в Казахстане существуют различия в качестве образования не только между городскими и сельскими учащимися школ, но и между отдельными регионами. К примеру, в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей показатели ниже, чем в сельских школах Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. В некоторых областях наблюдается разрыв в уровне образования между городскими и сельскими школами. Сокращение данного разрыва - одна из основных целей проекта. Остается актуальным вопрос нехватки школ. За последние 5 лет построена 471 школа, но этого недостаточно. Предполагается, что дефицит мест в ближайшее время достигнет 256 тыс. На сегодня 137 школ работают в три смены, более 5 тыс. - в две. В аварийном состоянии находятся 34 школы. Для решения этих вопросов в ближайшие пять лет планируется построить 800 школ. Этот вопрос постоянно находится на контроле партии и правительства", - сказала Каринова.

 
Она отметила, что в рамках нацпроекта будет усилен контроль над вузами, готовящими педагогов. Наряду с этим, до 75 повышен пороговый балл для поступления на педагогические специальности.
 
Участники заседания также обсудили вопрос о направлении не менее 500 казахстанских ученых на зарубежную стажировку. 
 
По данным вице-министра, на сегодняшний день для прохождения стажировки в рамках программы "Болашак" по категории "ученые" в конкурсном отборе приняли участие всего 8 претендентов, на второе присуждение приняты документы от 50 претендентов. Следует отметить, что за гражданами, проходящими стажировку за рубежом по данной категории, сохраняется рабочее место, а срок трудовой отработки на родине составляет 3 года. 
 
В завершение заседания был рассмотрен отчет заместителя акима Западно-Казахстанской области Бакытжана Нарымбетова о реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии в части образования. Акимату региона было рекомендовано обеспечить качественное строительство и модернизацию объектов образования, уделив особое внимание квалификации кадров. 
 
По итогам министерству образования и науки рекомендовано рассмотреть вопрос включения всех пунктов Республиканской дорожной карты предвыборной программы партии в национальный проект BILIMDI ULT, а также усилить работу с местными исполнительными органами по выделению финансирования на строительство и модернизацию школ, обеспечение предметных кабинетов согласно индикаторам на 2021 год.
 

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