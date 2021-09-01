МОН РК изменило требования к преподавательскому составу вузов

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Изменены требования к образовательной деятельности казахстанских вузов. Новшества введены в зависимости от специальностей и направлены на усиление практикоориентированности высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если раньше по направлению "Педагогические науки" обязательным было наличие ученых степеней у 45% преподавателей, то теперь - не менее чем у 50%. Помимо этого, вузам необходимо внедрить и реализовать систему дуального обучения. То есть студенты должны практиковаться в организациях образования, получать практические навыки уже во время обучения в вузе. Для этого университетам необходимо тесно сотрудничать с организациями образования и отраслевыми учреждениями", - рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Что касается направления "Здравоохранение", то требования по штатности и остепененности преподавателей остались прежними. Но теперь 50% преподавателей профильных дисциплин должны иметь практический и клинический опыт работы в организациях здравоохранения не менее 5 лет. "Ранее такие требования к преподавателям в сфере здравоохранения не предъявлялись. Трудоустройство выпускников бакалавриата от их общего количества должно составлять не менее 80%, тогда как ранее было достаточно 50%", - проинформировали в МОН.

По направлению "Архитектура и строительство" для преподавателей также впервые вводится требование о наличии опыта практической работы не менее 5 лет. Число таких преподавателей должно быть не меньше 50% от общего числа. Также преподавателям необходимо повышать квалификацию в научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных организациях не реже одного раза в 5 лет.

Кроме того, в вузах теперь требуется наличие специализированных аудиторий (по строительным материалам и строительной физике, для студийных занятий, макетной мастерской с фондом гипсовых фигур, архитектурных деталей, мольбертов и др.) и лабораторий, оборудованных 3D-принтерами с расходными материалами", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, ужесточены требования к их образовательным программам по направлению "Право". Впервые введено требование относительно того, что не менее 60% преподавателей должны быть практикующими юристами с опытом не меньше 5 лет. Что касается ученых степеней, то теперь вместо 40% количество остепененных преподавателей должно возрасти до 50%.

Для того, чтобы у студентов была возможность получать практические навыки, вузам необходимо иметь договоры с органами юстиции, и/или внутренних дел (полицией), и/или прокуратурой, и/или антикоррупционной службой, и/или службой экономических расследований, и/или коллегией адвокатов, и/или нотариальными палатами, и/или палатами юридических консультантов. Также обучающиеся должны иметь доступ не только к библиотекам в вузах, но и к лицензируемым международным и национальным базам правовой информации.

В то же время МОН РК изменил требования и по таким образовательным программам, как "Журналистика", "Связь с общественностью", "Ресторанное дело", "Бухгалтерия", "Туризм", "Услуги", "Финансы", "Информационно-коммуникационные технологии", "Стандартизация и сертификация", "Транспортные услуги".

Например, если раньше требовалось, чтобы среди преподавателей в сфере журналистики или IT было не менее 40% с ученой степенью, то теперь, напротив, процент остепененности значительно снижен для привлечения практиков. Такая же ситуация по требованиям к наличию штатных преподавателей, теперь вузы, осуществляющие подготовку по этим направлениям, получили возможность привлекать больше практиков и совместителей", - разъяснили в пресс-службе.

В соответствии с особенностями подготовки кадров по таким направлениям, как "Журналистика", "Связь с общественностью", "Ресторанное дело", "Туризм" и др., мы понимаем, что в этих сферах требование о наличии ученых степеней у преподавателей не является приоритетным. Куда важнее практические знания специалистов. Например, студент факультета журналистики будет больше заинтересован в учебе и получит практические знания, если преподавать будет уже зарекомендовавший себя журналист, который поделится собственным опытом и расскажет обо всех требованиях, предъявляемых в современной журналистике. То же самое касается вопросов подготовки программистов, бухгалтеров или, к примеру, аудиторов. Мы знаем, что у работодателей есть востребованность именно в тех специалистах, которые после окончания вуза имеют полное представление о реалиях современного рынка труда", - отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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