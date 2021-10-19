Первая школа искусств откроется в Алматинской области

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НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - На форуме выпускников вузов КНР одна из учредителей Общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР" Альбина Дауленова рассказала о правительственных грантах от КНР, о своем опыте обучения в системе университетского образования Китая для иностранных студентов, в том числе учащихся из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Не секрет, что китайское правительство уделяет огромное внимание образованию в стране и, кроме самих граждан республики, у иностранцев также есть обширные возможности для обучения. Ежегодно правительство выделяет огромные бюджетные средства для привлечения в Китай иностранцев с целью дальнейшего сотрудничества между государствами как в образовательной, так и в любой другой сфере. В современном мире Китай занимает особое место в международных отношениях. В связи с этим очень сильно возросла роль специалистов и менеджеров, владеющих китайским языком. Около 500 университетов и институтов Китая ежегодно открывают свои двери для студентов-иностранцев. Возможностью получить высококачественное высшее образование в Китае пользуется около 30 тысяч иностранных студентов из 170 стран мира", - сообщила в ходе своего выступления Альбина Дауленова, отметив, что "является не только мамой двух детишек, но и учредителем общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР".

По информации Дауленовой, "система университетского образования в Китае полностью подконтрольна правительству страны, но при этом учебные заведения не лишены некоторой автономности. Каждый ВУЗ может самостоятельно выбирать себе программу обучения, что является кардинальным отличием китайской системы от казахстанского образования. Сами же ступени высшего образования идентичны нашим. В Китае есть знакомые всем нам степени бакалавра, магистра, аспиранта и доктора наук. Для поступления в китайское высшее учебное заведение обязательно нужно иметь аттестат о среднем образовании".

Вы можете попасть в китайские вузы как по программам обмена студентами (в случае, если у казахстанского вуза есть договоренность с китайской стороной - ярким примером такого вуза является Евразийский национальный университет имени Гумилева), так и собственными силами, оставив соответствующую заявку в вузах КНР. Образовательные гранты правительства Китая дают возможность обучаться совершенно бесплатно. Такая программа полностью компенсирует студентам оплату за учебу, проживание и медицинскую страховку. Абитуриент, поступивший по гранту, получает единовременное пособие на обустройство в чужой стране. Кроме того, ему ежемесячно выплачивается стипендия, которую он может тратить по своему усмотрению. Величина стипендиальных выплат варьируется от направления, по которому учиться студент и, как правило, варьируется в пределах $500-700", - пояснила представитель ОО.

Дауленова дала ряд рекомендаций для тех, кого интересует "вопрос: а как получить этот грант? Для получения правительственного гранта поступившему нужно заполнить заявление, скачать его можно на официальных сайтах грантовой программы Китайской Народной Республики. Далее абитуриент собирает пакет необходимых документов и отправляет его вместе с заявлением через посольство Китая или министерство образования своей страны. Но нужно знать, что не все вузы республики участвуют в правительственной программе. Ознакомиться со списком включенных в нее высших учебных заведений можно на сайте правительства. Некоторые университеты принимают документы на обучения по гранту на 3 года. В таком случае все необходимое отправлять надо сразу по адресу вуза. Анкеты и на правительственные гранты в Китае заполняются, как на английском, так и на китайском языке. Говоря о том, как подать заявку на правительственный грант в Китае, важно упомянуть и о сроках отправки документов. Высылать их нужно не позднее февраля-марта. Уведомление о зачислении на курс или отказе абитуриент получает уже в конце весны или в начале лета".

По словам спикера, "получить гранты китайского правительства не так уж и сложно, главное - соответствовать ряду условий. Успеваемость должна быть хорошей, приветствуется наличие дополнительных наград: например, я писала научные работы и участвовала на олимпиадах, что мне очень помогло. Для всех без исключения претендентов действуют следующие требования:

- нужно подходить по возрастной категории, например, для поступления на бакалавриат - до 25 лет. До 35 лет - для магистратуры, а до 45 лет - для докторантуры;

- хорошее физическое и психическое здоровье;

- гражданство любой страны, кроме Китая;

- отсутствие проблем с законом;

- абитуриент должен иметь диплом, полученный в своей родной стране.

Подавать документы сразу можно в несколько университетов. Так абитуриент повысит свои шансы на поступление. Бывает и так, что одобрят заявку сразу несколько университетов, - тогда можно выбирать наиболее интересный для себя вариант".

Конфуций говорил: "В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других". Я лично ни капли не жалею, что когда-то выбрала эту страну, и уверена, что китаисты еще в будущем всех удивят!" - заключила соучредитель Общественного объединения.