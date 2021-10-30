Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК

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НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Первая четверть завершилась в казахстанских школах. Осенние каникулы продлятся семь дней - с 1 по 7 ноября 2021 года, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вторая четверть начнется 8 ноября в традиционном формате", - сообщили в МОН РК.
Напомним, что обучение в первой четверти также проходило в офлайн-режиме.
В первой четверти была проведена работа по диагностике знаний школьников и восполнению потерь в знаниях из-за пандемии и онлайн-обучения в прошлом году. По всем основным предметам выявлялись сложные темы, на закрепление которых было отведено отдельное время. По желанию детей и их родителей были организованы занятия по отдельным учебным предметам более чем для 62 тыс. школьников", - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.
Отметим, что в первой четверти учащиеся Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей почти стопроцентно обучались в традиционном формате.
На конец первой четверти зарегистрировано 0,04% школьников от их общего числа, заболевших коронавирусом. В течение первой четверти на карантин были отправлены 6% от общего количества классов.
В новом учебном году в более чем 7 тыс. школ обучаются 3,6 млн детей. В первый класс в этом году пришли 394 тыс. детей, что на 19 тыс. больше в сравнении с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что казахстанские школьники учились на "удаленке" дольше, чем в Европе и ЕАЭС.