Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В России обучаются порядка 59 тыс. студентов из Казахстана - каждый пятый студент. Тем временем инвестиции в основной капитал в сфере образования в Казахстане сократились на 12% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Международном рейтинге QS World University Rankings 2022, оценивающем более 1300 вузов мира, Казахстан представлен 14 вузами, а наиболее высокое место - лишь 175-е - у Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ). Таким образом, ни один вуз РК не вошел даже в первую сотню, сообщает Ranking.kz

Для сравнения: Россия представлена 48 вузами, наивысшая позиция (78-е место) у Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Заметим: по данным Министерства науки и высшего образования РФ, в 2020 году в вузах России обучалось более 281 тыс. иностранных студентов, среди которых каждый пятый - казахстанец (59,1 тыс. человек)", - поделились аналитики.

Тем временем инвестиции в основной капитал в сфере образования в РК за январь-сентябрь текущего года составили всего 146,9 млрд тенге, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% в стоимостном выражении и на 14% в физическом объеме. В целом инвестиции в основной капитал по всем направлениям в РК при этом показали реальный годовой рост на 2%, вследствие чего доля сферы образования в совокупном объеме капвложений сократилась с 2% до 1,7%.

Более половины инвестиций в основной капитал в сфере образования пришлось лишь на четыре региона: Алматы (26,9 млрд тенге), Шымкент (18,5 млрд тенге) Туркестанскую (20,2 млрд тенге) и Алматинскую (16,6 млрд тенге) области. Наименьшие объемы инвестиций в сфере образования приходятся на запад РК - Западно-Казахстанскую (2,2 млрд тенге), Актюбинскую (2,6 млрд тенге) и Мангистаускую (3 млрд тенге) области", - уточнили эксперты.

В региональном разрезе объем инвестиций в образование сократился за год в 12 из 17 регионов РК.

Отмечается, что объем инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере образования один из самых низких - лишь 61,3 тыс. тенге за январь-июнь текущего года. Это меньше, чем за аналогичный период 2020 года (было 74,4 тыс. тенге).

Среднемесячная номинальная заработная плата (СЗП) в секторе по итогам второго квартала текущего года составила 233,9 тыс. тенге, покупательная способность СЗП увеличилась сразу на 18,1% за год. В разрезе отраслей это один из самых высоких показателей роста покупательской способности, уступивший лишь показателю сферы здравоохранения и социальных услуг (25,6%).

В то же время в сравнении с СЗП в целом по РК зарплата в секторе все еще на 7% меньше. Сфера образования уступает по СЗП таким отраслям, как финансовая и страховая деятельность (472,6 тыс. тенге), профессиональная, научная и техническая деятельность (356,8 тыс. тенге), строительство (294,9 тыс. тенге) и т. д.", - добавили аналитики.