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Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме - Мамин

12.11.2021, 13:30 19576
Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме - Мамин
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме. Об этом, отвечая на запрос депутатов сената, заявил премьер-министр РК Аскар Мамин. 
 

Так, за 2019-2021 годы количество неосвоенных образовательных грантов составило 3778. В 2021 году освоено лишь 2102 грантов из 5656 (37%), в 2020 году - 979 из 5107 (19%)", - сообщил Мамин. 

 
Вместе с тем, подчеркнул премьер, акиматы регионов, приемные комиссии вузов и организации ТиПО ведут агитационную работу по привлечению граждан на обучение. 
 
В 2021 году по сельской квоте (педагогические науки, социальные науки, журналистика, информационное-коммуникационные технологии, медицина, инженерные науки, сельское хозяйство и биоресурсы, бизнес и управление, услуги) было выделено и освоено более 16 тыс. грантов для обучения в вузе. Также на поддержку сельской молодежи в рамках проекта "Серпін", предусмотрено 10%-ная квота от общего объема госзаказа. 
 
Правительство также реализует ряд мер по поддержке малообеспеченных и многодетных семей. 
 

Дальнейшее увеличение объема квотируемых мест значительно ограничит доступ к получению высшего образования другим гражданам и может повлечь потенциальный отток талантливой молодежи", - заявил Мамин.

 
Он также напомнил, что с 2012 года для выпускников вузов, поступивших в пределах сельской квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям действует норма по трехлетней отработке в сельской местности.
 
Кроме того, премьер подчеркнул, что для улучшения качества образования на селе планируется к 2025 году провести модернизацию 5 тыс. сельских школ, это 95%. На это из местного бюджета запланировано выделить более 51,4 млрд тенге. Модернизация сельских школ включает проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ предметными кабинетами, школьной мебелью, модернизацию школьных библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, а также создание безопасных и комфортных условий для детей.
 
Ранее сенатор Ахылбек Куришбаев посетовал, что одаренные дети из малообеспеченных семей, живущие в сельской местности, не получают высшего образования. А из тех, кто отучился в вузе, лишь 30% выпускников возвращаются назад в село. Остальные остаются в городах без работы. 
 

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Санкт-Петербургская академия танца Бориса Эйфмана проведет просмотр талантов в Казахстане

10.11.2021, 19:42 54784
Фото: Академия танца Бориса Эйфмана
АЛМАТЫ. 10 НОЯБРЯ - Юным талантам из Казахстана представиться возможность поступить в одно из лучших хореографических училищ России и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Санкт-Петербургской академии танца в настоящий момент уже обучаются 3 юных казахстанца. По окончании балетного училища воспитанники получают диплом о среднем профессиональном образовании по специальности "артист балета, преподаватель". Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 8 лет. Обучение, проживание в интернате и питание для всех воспитанников из стран СНГ предоставляются бесплатно.
 
Дети, успешно прошедшие просмотр, получат рекомендации на вступительные экзамены, которые пройдут в Санкт-Петербурге или приглашение на недельную бесплатную стажировку
 
Записаться на просмотр можно на сайте Академии.
 
 

В Казахстане изменили правила дистанционного обучения

09.11.2021, 14:21 94285
В Казахстане изменили правила дистанционного обучения
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Приказом министра образования и науки РК от 3 ноября 2021 года внесены изменения в правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, к организациям образования, реализующим учебные программы начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:
 
1)        наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение к сети Интернет для организации учебной деятельности;
 
2)        наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;
 
3)        наличие информационной системы, включающей учебно-методическую, организационно-административную информацию для обучающихся, видеоуроки;
 
4)        подключение к системе электронных журналов и дневников в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 "Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20317);
 
5)        наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов по информационным технологиям;
 
6)        обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами;
 
7)        соблюдение минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению.
 
К организациям образования, реализующим образовательные программы высшего и послевузовского образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:
 
1)        наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, системы хранения данных, функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения заимствований, онлайн-прокторинга;
 
2)        функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением, включающей веб-сайт, образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность цифровых образовательных ресурсов;
 
3)        обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной Политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;
 
4)        обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);
 
5)        обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;
 
6)        обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов и всех видов контроля учебных достижений обучающихся, система самооценивания; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн-регистрация на получение места в общежитии;
 
7)        обеспечение условий для дистанционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;
 
8)        наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с внутренней системой обеспечения качества.
 

В Казахстане сократилось число вузов, выпускающих педагогов

08.11.2021, 15:52 113914
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане число вузов, выпускающих педагогов, сократилось с 86 до 50, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Осуществлен возврат 138 приложений к лицензиям по педагогическим направлениям", - сообщили в пресс-службе Министерства образования. 

 
За последние два года министерство предоставило вузам различные возможности для улучшения качества образовательных услуг. К примеру, с сентября этого года преподавателям вузов повысили заработную плату, законодательно разрешили привлекать к работе гораздо большее количество практикующих специалистов, являющихся профессионалами в своем деле. Кроме того, с начала года МОН РК разработано более 300 образовательных программ, которые адаптированы под современные запросы рынка труда. Вузам предоставлена академическая самостоятельность, введена система сертификации выпускников, отметили в ведомстве. 
 

Вопрос квалификации педагогов, которые в будущем будут работать с детьми, крайне важен для нас. Учеников в школах должны обучать профессионалы, любящие свое дело. Поэтому в этом вопросе, действительно, главное не количество, а качество работы вузов, выпускающих педагогов. Компромиссов и уступок быть не может. У нас есть вузы, которые осуществляют качественную подготовку будущих учителей. Тем не менее результаты проверок в некоторых вузах неутешительны и показывают, что не все университеты соответствуют предъявляемым требованиям. Министерство дает время для того, чтобы качество образовательных услуг было приведено в соответствие с требованиями. В случае, если вуз не проводит работу по улучшению качества, мы принимаем более жесткие меры, а именно - лишаем лицензии. К примеру, теперь у нас меньше вузов, которые будут выпускать педагогов. Но зато их будут готовить более конкурентоспособные вузы. Со временем это даст положительный эффект", - отметила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

 

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