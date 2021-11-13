Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме - Мамин

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НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Гранты для сельской молодежи не осваиваются в полном объеме. Об этом, отвечая на запрос депутатов сената, заявил премьер-министр РК Аскар Мамин.

Так, за 2019-2021 годы количество неосвоенных образовательных грантов составило 3778. В 2021 году освоено лишь 2102 грантов из 5656 (37%), в 2020 году - 979 из 5107 (19%)", - сообщил Мамин.

Вместе с тем, подчеркнул премьер, акиматы регионов, приемные комиссии вузов и организации ТиПО ведут агитационную работу по привлечению граждан на обучение.

В 2021 году по сельской квоте (педагогические науки, социальные науки, журналистика, информационное-коммуникационные технологии, медицина, инженерные науки, сельское хозяйство и биоресурсы, бизнес и управление, услуги) было выделено и освоено более 16 тыс. грантов для обучения в вузе. Также на поддержку сельской молодежи в рамках проекта "Серпін", предусмотрено 10%-ная квота от общего объема госзаказа.

Правительство также реализует ряд мер по поддержке малообеспеченных и многодетных семей.

Дальнейшее увеличение объема квотируемых мест значительно ограничит доступ к получению высшего образования другим гражданам и может повлечь потенциальный отток талантливой молодежи", - заявил Мамин.

Он также напомнил, что с 2012 года для выпускников вузов, поступивших в пределах сельской квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям действует норма по трехлетней отработке в сельской местности.

Кроме того, премьер подчеркнул, что для улучшения качества образования на селе планируется к 2025 году провести модернизацию 5 тыс. сельских школ, это 95%. На это из местного бюджета запланировано выделить более 51,4 млрд тенге. Модернизация сельских школ включает проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ предметными кабинетами, школьной мебелью, модернизацию школьных библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, а также создание безопасных и комфортных условий для детей.

Ранее сенатор Ахылбек Куришбаев посетовал, что одаренные дети из малообеспеченных семей, живущие в сельской местности, не получают высшего образования. А из тех, кто отучился в вузе, лишь 30% выпускников возвращаются назад в село. Остальные остаются в городах без работы.