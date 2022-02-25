Стали известны результаты январского ЕНТ

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НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Около 70% абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ. Это почти на 20% выше показателей прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Что касается среднего балла, то данный показатель увеличился на 7% и составил почти 68 баллов. Максимальный балл составил 135", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Всего в январском Едином национальном тестировании приняли участие около 102 тысяч человек. Из них 78,3% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,5% - на русском, 0,16% - на английском языке.

В январском ЕНТ также приняли участие 99 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 33 абитуриента с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. В этом году им впервые для выполнения тестирования дали, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут. Также специально для них были разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем.

В министерстве также отметили, что уже второй год тестирование проводится в электронном формате, благодаря чему результаты ЕНТ улучшились.

Также электронный формат позволил обеспечить прозрачность проведения тестирования. Благодаря установленным камерам существенно уменьшилось и количество фактов нарушения правил во время сдачи тестирования. Радует, что выпускники в большинстве рассчитывают на себя и свои знания", - отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Сократилось и количество попыток пронести запрещенные предметы в сравнении с январским ЕНТ прошлого года. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 90 абитуриентов. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

Изменилась и система контроля. Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц.

Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты аннулированы.