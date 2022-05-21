Как собираются повысить привлекательность воинской службы для молодежи, рассказал Аймагамбетов

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Вопросы военно-патриотического воспитания в школах, обучения в военных вузах страны и повышения привлекательности службы в армии обсудили на встрече министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр обороны Руслан Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для повышения привлекательности прохождения срочной воинской службы мы рассматриваем возможность выделения 5-процентной квоты по получению грантов для обучения в вузах гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, а также выпускникам кадетских классов. Это более чем 3000 грантов ежегодно", - сообщил Аймагамбетов в своем telegram-канале.
Также, по его словам, выпускников вузов предлагается освободить от 3-летней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу. Сейчас требование по отработке предъявляется ко всем обучившимся за счет государства.
Также министры предлагают:
- предоставлять гранты для обучения в вузах детям военнослужащих, погибших при несении воинской службы или при участии в миротворческих операциях;
- открыть массовые онлайн-курсы для тех, кто проходит срочную воинскую службу;
- сделать перезачет результатов обучения солдат и через прохождение краткосрочных курсов и последующей сдачи квалификационного экзамена выдавать дипломы о получении рабочей специальности;
- открыть колледжи в некоторых воинских частях;
- оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах, провести переаттестацию их работников и принять четкие, прозрачные и честные правила приема для обучения;
- актуализировать учебную программу НВТП в сторону получения практикоориентированных знаний и навыков;
- обеспечить учебные полигоны для проведения 5-дневных военно-полевых сборов и др.