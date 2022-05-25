Для охвата детей бесплатными кружками и секциями не хватает еще 50 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Бекболат Байжанов сообщил, что для полного охвата детей (4,5 млн) бесплатными кружками нужно 500 млрд на один год. На сегодня, чтобы довести нынешних детей до конца года, нужно дополнительно еще 50 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе конференции по теме бесплатных творческих кружков и секций ArtSport Бекболат Байжанов подтвердил, что на сегодня есть нехватка средств по регионам, уже прошли тематические совещания на уровне правительства с участием профильных госорганов, принято решение об улучшении платформы.

Средства должны быть выделены из местных бюджетов акиматами. Местные управления спорта должны будут выйти с заявками в маслихаты, депутаты будут это рассматривать, в случае если найдут дополнительные средства, то средства будут выделены. По срокам до конца этого месяца должны рассмотреть вопрос", - цитирует Байжанова портал Zakon.kz .

Ранее глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев сообщил , что в системе государственного спортзаказа процветают мошеннические схемы, возникают вопросы к работе портала ArtSport, наблюдается множество случаев злоупотребления порталом как местными исполнительными органами, так и поставщиками услуг.

По словам Абаева, имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование "мертвых душ", завышение цифр посещений, дублирование поставщиков. Процветают мошеннические схемы и злоупотребления. Министр отмечал, что необходима интеграция портала с государственными базами данных.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин призвала государственные органы совместно решать вопросы финансирования программы бесплатных секций и кружков и не распространять неподтвержденную информацию.

По ее словам, недостаток средств для финансирования работы бесплатных кружков и секций детей связан с неправильным распределением бюджета со стороны местных исполнительных органов. Местные исполнительные органы не учли потребности своих регионов, сообщает портал Kazinform.kz

По информации председателя Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Ланы Болат, охват детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатными секциями и кружками составляет около 10-15%, или 700 тысяч детей из 4,5 млн. Всего по стране действуют 8,5 тысячи поставщиков услуг.

Те деньги, которые они заложили на год, их однозначно было недостаточно. Они закончились в первые месяцы. Со стороны Министерства культуры и спорта идет информация о том, что якобы дополнительные деньги выделяются, но по факту после заседания маслихатов мы видим, что деньги выделяются только для того, чтобы погасить долги, которые уже сформировались перед поставщиками услуг за детей, которые уже занимаются. Но, к сожалению, ни один регион не выделил достаточно денег, кроме Атырауской области", - сказала Аружан Саин во время конференции.

По мнению Саин, заявления о мертвых душах и недобросовестных поставщиках нужно доказать, прежде чем о них говорить.

Если мы говорим про вопросы нецелевого использования бюджетных средств, которые есть по всем видам направления: и в здравоохранении, и в соцзащите, и в образовании, наказывать детей за предполагаемые чиновниками нарушения никто не имеет права. Если есть недобросовестные поставщики, то их нужно выявить, доказать, что они совершают эти преступления, привлекать к ответственности тех, кто действует недобросовестно. А те, кто реально работает с детьми, делает свою работу как положено, в соответствии с нормативно-правовыми актами, не должны страдать, потому что в итоге страдают дети. Я призываю всех действовать в рамках закона", - заявила уполномоченный по правам ребенка.