Министр образования высказался о необходимости усиления требований к детским садам

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Депутат сената Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наверное, не осталось ни одной страны, которой бы мы не подражали по сфере образования. Но нужны ли они обществу? Отвечают ли нашим интересам? Мы упустили из виду хорошие слова: "семь раз отмерь, один раз отрежь". К примеру, за последние пять лет закон об образовании претерпел 29 изменений и дополнений. Гособразовательный стандарт менялся семь раз в период с 2000-2017 годы", - сказал Мурат Бактиярулы, озвучивая депутатский запрос.
Он отметил, что с каждым изменением обновляется содержание учебников, на что тратятся огромные средства.
В развитых странах, например в Японии, госстандарт обсуждался несколько лет. Последний раз менялся в 2010 году и до сих пор не менялся. Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программы в средних школах. Сейчас никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной для нас. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ", - подчеркнул депутат.
За последние 30 лет через систему образования Казахстана прошли более 10 млн человек.
Ведь мы также несем ответственность за неуверенность в себе нового поколения, за то, что молодые люди не смогли сформироваться как специалисты, как личности. Наличие отдаленных друг от друга социальных групп, их открытые противостояния, начало жестокости и произвола кроется именно в знании, потому что у нас недостаточно развита среда, где можно получить качественное образование", - сказал сенатор.
По его словам, согласно исследованию Всемирного банка, только 1%, то есть самая малая часть учащихся в стране, получает доступное и качественное образование.
По данным исследования ВБ, сейчас индекс человеческого капитала в стране составляет 63%. Этот индекс представляет собой совокупность способностей и навыков учащихся, которые должны быть сформированы начиная с рождения до 18 лет. Наша система образования дает всего лишь 63% из них. Что нам нужно сделать, чтобы увеличить этот показатель до 90%? Это очень сложный вопрос. Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании между НИШ и обычной школой в шесть раз. Ученику, обучающемуся в сельской школе, где 44% обучающихся в стране, требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ", - отметил Мурат Бактиярулы.
Еще одна большая проблема, по его словам, касается трехъязычия.
Какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления и развито сознание. Почему Япония, Финляндия, Китай, Франция до 10 лет не обучают своих детей другим языкам? Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы увидели, что два языка в первом классе преподаются только в четырех странах, во втором - в пяти, в четвертом классе - в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки", - отметил Мурат Бактиярулы.
Депутат считает, что истинная грамотность - это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией, формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам.
Поэтому президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с пятого класса и по желанию родителей", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в рамках Евразийского экономического союза предлагают создать
единую образовательную программу и единую систему образования.
Доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая, отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо нее новую.
Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран - членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений среднего профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов.
Министерство науки и высшего образования России подтвердило
намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования.
К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет.
Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно", - сообщил профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов.
Он подчеркнул, что возврат к бывшей советской системе даст новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы.
Профессор отметил, что "у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование".
Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов.
В свою очередь МОН РК считает Болонскую систему успешной для Казахстана.
Болонский процесс стал важнейшим компонентом европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК.
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран - участников Болонского процесса.
Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.