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Министр образования высказался о необходимости усиления требований к детским садам

02.06.2022, 08:42 6536
Министр образования высказался о необходимости усиления требований к детским садам
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря установленным видеокамерам, подтверждают актуальность позиции о необходимости усиления требований к детским садам. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности. К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99%. Хороший результат. Однако если, с одной стороны, удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то, с другой, актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в не соответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно", - сказал министр образования.

 
Он отметил, что два года назад была предпринята попытка возвращения лицензирования и госконтроля.
 

Однако тогда позиция Палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила нам ввести эту норму в закон. Но мы продолжили работу в этом направлении, и нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты аттестации оказались неутешительными - 80% из проверенных детских садов не прошли госаттестацию. Речь идет и о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", - отметил Асхат Аймагамбетов.

 
Министр образования проинформировал, что сейчас МОН РК работает по пяти основным направлениям:
 
1. Возвращение лицензирования. Будем надеяться на поддержку депутатов, общественности и госорганов в этом вопросе.
 
2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.
 
3. Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах.
 
4. Повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.
 
5. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.
 
По его словам, в последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада.
 

В первую очередь это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25%, из-за низкой базы она все еще не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение", - добавил Асхат Аймагамбетов. 

 
Глава МОН РК отметил важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады. 
 

Но главным ориентиром в работе для нас являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия. Думаю, такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка", - подчеркнул министр.

 

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Казахстан попал в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике

03.06.2022, 12:51 616
Казахстан попал в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Казахстанские школьники завоевали 5 медалей и вошли в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной 1 серебряная и 4 бронзовые медали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Республику на мировой арене представляли восемь учащихся 10-11 классов из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе. Все они являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по физике.
 
В этом году интеллектуальные соревнования прошли в дистанционном формате c 24 по 31 мая 2022 года. В них принимали участие представители 27 стран мира, таких, как Китай, Малайзия, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Южная Корея, Кыргызстан, рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
 

Только недавно наши школьники завоевали 8 медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Впервые участвовали во Всемирной гимназиаде во Франции и также вошли в тройку лидеров. Отметим, что Азиатская олимпиада по физике считается одной из самых сложных олимпиад. И мы обошли даже те страны, которые традиционно считаются лидерами в мировых предметных олимпиадах. Помимо пяти медалей, наши школьники завоевали две почетные грамоты", – сообщил заместитель Республиканского научно-практического центра "Дарын" Нурлан Жумагелди.

 
Как отметили в МОН, победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной олимпиаде по физике (IPhO).
 

Какие требования выдвинут детским садам для получения госзаказа

03.06.2022, 12:42 751
Какие требования выдвинут детским садам для получения госзаказа
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министр науки и образования Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал о требованиях, которые выдвинут детским садам для получения госзаказа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр сообщил, что подготовлен приказ, которым усиливаются требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа.
 
Основные пункты: 
 
1. Введено требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов.
 
2. Введено требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. 
 

То есть, к примеру, отход от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня. Не более 25", - пояснил Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

 
3. Обязательная установка видеокамер.
 
4. Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов.
 
5. Соответствие требованиям пожарной безопасности.
 
6. Управления образования будут наделены правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа.
 

При этом для нивелирования коррупционных рисков такой мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников", - подчеркнул глава МОН.

 
7. Управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам. 
 

Теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов. И сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка. Следовательно, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители. Follow the quality. По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски", - объяснил он.

 
Аймагамбетов также напомнил, что министерство работает по четырем основным направлениям:
 
1. Возвращение лицензирования.
 
2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.
 
3. Повышение потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.
 
4. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист.
 

Наши дети становятся объектом для экспериментов в сфере образования - сенатор

02.06.2022, 13:36 5051
Наши дети становятся объектом для экспериментов в сфере образования - сенатор
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Депутат сената Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наверное, не осталось ни одной страны, которой бы мы не подражали по сфере образования. Но нужны ли они обществу? Отвечают ли нашим интересам? Мы упустили из виду хорошие слова: "семь раз отмерь, один раз отрежь". К примеру, за последние пять лет закон об образовании претерпел 29 изменений и дополнений. Гособразовательный стандарт менялся семь раз в период с 2000-2017 годы", - сказал Мурат Бактиярулы, озвучивая депутатский запрос. 

 
Он отметил, что с каждым изменением обновляется содержание учебников, на что тратятся огромные средства.
 

В развитых странах, например в Японии, госстандарт обсуждался несколько лет. Последний раз менялся в 2010 году и до сих пор не менялся. Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программы в средних школах. Сейчас никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной для нас. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ", - подчеркнул депутат. 

 
За последние 30 лет через систему образования Казахстана прошли более 10 млн человек.
 

Ведь мы также несем ответственность за неуверенность в себе нового поколения, за то, что молодые люди не смогли сформироваться как специалисты, как личности. Наличие отдаленных друг от друга социальных групп, их открытые противостояния, начало жестокости и произвола кроется именно в знании, потому что у нас недостаточно развита среда, где можно получить качественное образование", - сказал сенатор. 

 
По его словам, согласно исследованию Всемирного банка, только 1%, то есть самая малая часть учащихся в стране, получает доступное и качественное образование. 
 

По данным исследования ВБ, сейчас индекс человеческого капитала в стране составляет 63%. Этот индекс представляет собой совокупность способностей и навыков учащихся, которые должны быть сформированы начиная с рождения до 18 лет. Наша система образования дает всего лишь 63% из них. Что нам нужно сделать, чтобы увеличить этот показатель до 90%? Это очень сложный вопрос. Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании между НИШ и обычной школой в шесть раз. Ученику, обучающемуся в сельской школе, где 44% обучающихся в стране, требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ", - отметил Мурат Бактиярулы.

 
Еще одна большая проблема, по его словам, касается трехъязычия. 
 

Какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления и развито сознание. Почему Япония, Финляндия, Китай, Франция до 10 лет не обучают своих детей другим языкам? Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы увидели, что два языка в первом классе преподаются только в четырех странах, во втором - в пяти, в четвертом классе - в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки", - отметил Мурат Бактиярулы.

 
Депутат считает, что истинная грамотность - это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией, формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам. 
 

Поэтому президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с пятого класса и по желанию родителей", - добавил он. 

 
Ранее сообщалось, что в рамках Евразийского экономического союза предлагают создать единую образовательную программу и единую систему образования.
 
Доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая, отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо нее новую.
 

Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран - членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений среднего профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов.

 
Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования.
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

 
Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
 
Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет. 
 
По мнению экспертов, выход из Болонского процесса даст новый импульс развитию образования
 

Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно", - сообщил профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов.

 
Он подчеркнул, что возврат к бывшей советской системе даст новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. 
 
Профессор отметил, что "у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование". 
 

Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов. 

 
В свою очередь МОН РК считает Болонскую систему успешной для Казахстана. 
 

Болонский процесс стал важнейшим компонентом европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК. 

 
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран - участников Болонского процесса. 
 

Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.

 

Президент встретился со студентами КазНУ

01.06.2022, 14:10 9851
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе визита в Алматы посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главе государства презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Ученые и студенты рассказали Токаеву о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий, сообщает Акорда. 
 
Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья. 
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учеными и студентами КазНУ, в том числе иностранными. 
 
Студенты поблагодарили главу государства за внимание, которое он уделяет молодежи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.
 
Ранее сообщалось, что в КазНУ будет подписано соглашение с НИЯУ "МИФИ" об открытии филиала, где будут готовить востребованных на рынке труда обеих стран специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики.
 

В Казахстане откроется филиал НИЯУ "МИФИ"

01.06.2022, 11:58 10921
В Казахстане откроется филиал НИЯУ "МИФИ"
Фото: mephi.ru
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Национально исследовательский ядерный университет "МИФИ" открывает филиал в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби (республика Казахстан, Алматы) состоится подписание соглашения между КазНУ и НИЯУ "МИФИ" об открытии филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", где будут готовить востребованных на рынке труда обеих стран специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики", - информирует сайт НИЯУ "МИФИ". 

 
Сообщается, что филиал НИЯУ "МИФИ" в Казахстане откроется на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби.
 
Также отмечается, что в церемонии примут участие ректоры КазНУ Жансеит Туймебаев и НИЯУ "МИФИ" Владимир Шевченко. 
 

КазНУ также намерен посетить президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, визит которого приурочен к подписанию важного для образования России и Казахстана соглашения", - подчеркивается в сообщении.

 

МОН: в Казахстане увеличится охват детей бесплатными секциями и кружками

01.06.2022, 10:26 11626
МОН: в Казахстане увеличится охват детей бесплатными секциями и кружками
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова в ходе заседания правительства сообщила, что в стране будет увеличен охват детей бесплатными секциями и кружками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Более 270 тысяч детей будут охвачены дополнительными кружками и секциями. До конца года охват увеличится на 5%", - сообщила Каринова, говоря о ходе реализации плана мероприятий по проведению Года детей в РК.

 
Согласно данным МОН, летним отдыхом в этом году планируется охватить 3,3 млн учащихся, что на 31% больше, чем в прошлом году.
 
Также она сообщила, что для детей дошкольного возраста будет открыто 322 детских сада на более чем 34 тысячи мест. Для обеспечения прозрачности при распределении мест в сады создается единая база очередности.

Во избежание чрезвычайных ситуаций в частных детских садах усилим меры безопасности, обеспечим квалифицированными специалистами, а также улучшим качество госзаказа с помощью ваучерного механизма, контролируя выполнение требований к видеонаблюдению, оборудованию мебелью", - сказала Каринова.

 
Кроме того, планируется масштабное обновление автопарка специальных школьных автобусов для безопасной перевозки в учебные заведения более 22 тысяч детей.
 

На 10% увеличилось количество младших школьников, которым предоставлено бесплатное горячее питание", - отметила спикер.

 
Также вице-министр сообщила, что казахстанским олимпийцам выделена 31 полная квота на участие в 7 престижных международных олимпиадах, в которых в июле-августе примут участие дети.
 
Она также добавила, что в этом году количество грантов для детей, поступающих в вузы, увеличилось на 88 214, что на 15 тысяч больше, чем в 2021 году. 

По итогам заседания премьер-министр Алихан Смаилов в целях охвата детей кружками и секциями министерствам образования, культуры и спорта, акиматам регионов поручил обеспечить интеграцию информационных систем по реализации государственного образовательного, спортивного и творческого заказов. 

Это позволит увидеть реальную картину охвата детей секциями и кружками, повысить их доступность", - пояснил глава правительства РК.


Ранее заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Бекболат Байжанов сообщил, что для полного охвата детей (4,5 млн) бесплатными кружками нужно 500 млрд на один год. На сегодня, чтобы довести нынешних детей до конца года, нужно дополнительно еще 50 млрд тенге.
 

Победители и призеры международных олимпиад и соревнований смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ - Аймагамбетов

30.05.2022, 14:38 16361
Победители и призеры международных олимпиад и соревнований смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ - Аймагамбетов
Фото: facebook/Askhat Aimagambetov
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подписал приказ об утверждении перечня международных предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов, победителям и призерам которых будут предоставляться образовательные гранты для обучения в отечественных вузах по профильным направлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом министр написал на своей странице в Facebook

Ранее по поручению президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного в Послании народу Казахстана, были внесены изменения в законодательство. И теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки", - написал Аймагамбетов.

 
По его словам, сегодня Министерство образования и науки проведет церемонию чествования победителей и призеров Всемирной гимназиады - 2022. 
 

Напомню, что наши школьники завоевали 86 медалей и заняли почетное третье место, обойдя сверстников из более чем 70 стран мира. И теперь они первыми получат гранты для обучения в вузах", - сообщил министр. 

 
Ранее Аймагамбетов сообщал на своей странице, что все призеры Республиканской олимпиады среди школьников получат денежное вознаграждение от 1,5 млн до 4,5 млн тенге.
 

Последний звонок прозвенел для более 3,5 млн казахстанских школьников

25.05.2022, 12:20 25241
Последний звонок прозвенел для более 3,5 млн казахстанских школьников
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В школах Казахстана последний звонок прозвенел для рекордного числа учеников - 3 597 159 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Агентства РК по статистике, больше всего учеников числится в Алматинской и Туркестанской областях и городе Алматы.
 
По информации Минобразования, из 3,5 млн школьников - более 170 тысяч выпускники. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі". 
 
В Алматы торжественные линейки состоялись в 295 школах. Всего в этом году школы окончили 12 355 выпускников, из них на "Алтын белгi" претендуют 613, на аттестат с отличием - 973 школьника, информирует телеканал Almaty.tv.
 
В этом году с 26 мая по 17 июня для школьников будет организовано дополнительное обучение в целях повышения качества образования и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии и ограничительных мер.
 
Итоговые экзамены для учащихся 9-х, 11-х классов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. В 9-х классах - с 28 мая по 6 июня, в 11-х - с 27 мая по 10 июня. Выпускники 11-го класса сдают экзамен по истории Казахстана в устной форме.
 
С этого года абитуриентам предоставляются две возможности сдать ЕНТ и поступить на грант. При обеих возможностях можно выбрать только одну комбинацию профильных дисциплин. Единое национальное тестирование началось с 16 мая и заканчивается 5 июля.
 

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