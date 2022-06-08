Новый предмет появится в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В школах Казахстана дети будут изучать английский язык только с третьего класса, так как это более эффективно. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проведя исследования и анализ, мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведем работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребенок изучал только один язык - казахский, то есть сначала научился читать и писать на своем родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем - английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в 1-м классе будет русский и государственный язык, а английский так же - с третьего класса", - отметил глава МОН РК в интервью порталу Nur.kz .

По словам министра, с точки зрения методологии это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому МОН планирует внедрить эту практику, сообщает Kazpravda.kz

Исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно. Важно, чтобы в первом классе ребенок сначала научился слушать, читать, грамотно писать и устно излагать мысли на своем родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями", - цитирует Zakon.kz президента Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадину Тыныбаеву.

Также, по ее словам, в новом учебном году будет увеличена учебная нагрузка по математике на 1 час, в первых классах в 2022-2023 учебном году и во вторых классах - в следующем учебном году.

Уроки математики в этих классах будут проводиться каждый день. Это будет способствовать повышению математической грамотности обучающихся.

Изменения коснулись и предмета "Художественный труд", он разделен на два предмета: "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".

Кроме этого, одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года является внедрение в 5-11-м классах курса под общим названием "Патриотизм и глобальные компетенции".