Азиатские страны разработали альтернативу Болонской системе

МОСКВА. 9 ИЮНЯ - Азиатской альтернативой Болонской системы могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов.
По его мнению, российским вузам следовало бы делать упор не только на фундаментальность знаний, но и на их практическое применение и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе. Маслов считает, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения. Например, в Китае разработали собственный "специалитет" - обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе.
Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор.