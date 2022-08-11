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В РК стартовало августовское ЕНТ

10.08.2022, 14:14 20116
В РК стартовало августовское ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - На участие в августовском ЕНТ было подано более 20 тысяч заявлений, сообщает Министерства науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отмечается, что августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах. 
 
Августовское ЕНТ, как и основное, проходит в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена. 
 

Для того чтобы у абитуриентов, которые не набрали пороговые баллы, была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Поступающему необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования. Отмечу, что у абитуриентов, которые приняли участие в основном ЕНТ, была возможность поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев. 

 
Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования.
 

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Опубликован список обладателей государственных грантов

10.08.2022, 16:40 13926
Опубликован список обладателей государственных грантов
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Национальный центр тестирования опубликовал список обладателей образовательных грантов на 2022-2023 учебный год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано около 80 тысяч заявок, что на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе ЦНТ. 

 
Там подчеркнули, что по наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным. Больше всего заявлений поступило на такие направления, как: "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место был среди будущих учителей, стоматологов и инженеров.
 

Среди претендентов более 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы", - отметили в ведомстве 

 
В министерстве напомнили, что в этом году увеличено количество грантов по квотам для детей из социально уязвимых категорий. Также предусмотрены квоты и для граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие сел, и лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК.
 
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.
 
Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться на официальном Telegram-канале МНВО РК и на страницах республиканских СМИ. Готовое свидетельство о гранте абитуриенты могут скачать на сайте центра.
 

Токаев встретится с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

10.08.2022, 14:16 19751
Токаев встретится с председателем Генеральной Ассамблеи ООН
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид с официальным визитом прибудет в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе визита ожидаются встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, руководством МИД РК, сената парламента РК, представителями неправительственных организаций, молодежью, академическим сообществом и страновой командой ООН", - сообщили в пресс-службе ООН в Казахстане. 

 
Возглавляемая председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Казахстане в период 11-12 августа 
 

Требования к школьной форме остаются прежними - Минпросвещения

09.08.2022, 15:43 39131
Требования к школьной форме остаются прежними - Минпросвещения
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Требования к школьной форме в предстоящем учебном году остаются прежними, сообщили в Министерстве просвещения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Действуют те же законодательные нормы, что и в прошлом году. То есть школьники могут беспрепятственно приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее", - сообщили в министерстве.


Вместе с тем, отметили в ведомстве, со стороны родителей поступают жалобы на то, что в некоторых школах требования к школьной форме по цвету, дизайну одежды подгоняют под конкретных поставщиков или производителей. 

В связи с этим в некоторых регионах управлениями образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами были приняты решения о вводе единого цвета на территории области, для того чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей, подчеркнули в МОН. 

Обращаем внимание родителей на то, что сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которые ранее были утверждены попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме. После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали темно-синий цвет. Но еще раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется", - уточнили в министерстве.


В ведомстве отметили, что единый цвет школьной формы по региону позволит минимизировать риски подведения требований под конкретных поставщиков и даст возможность приобретать форму, имеющуюся в свободном доступе (на рынке или в магазине). 

Перед учебным годом 418 тысяч детей из семей, которые получают адресную социальную помощь или у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, будет оказана помощь из фонда "Всеобуч" для приобретения школьной формы и канцелярских товаров", - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.





 

Сумму помощи для малообеспеченных школьников увеличат в Казахстане

09.08.2022, 13:49 41126
Сумму помощи для малообеспеченных школьников увеличат в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Министерством просвещения внесены изменения в правила оказания материальной помощи школьникам в рамках фонда "Всеобуч", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным министерства, финансовую поддержку со стороны государства получат более 400 тысяч детей из социально уязвимых категорий. 
 

Если ранее выделяемая сумма варьировалась от 17 до 40 тысяч, то в этом году по ходатайству Минпросвещения внесены изменения - сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге", - пояснили в ведомстве. 

 
Также по предложению местных исполнительных органов внесены изменения в механизм оказания помощи. Теперь денежные средства будут предоставляться родителям, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары и др. Раньше все это приобреталось акиматами, и возникали проблемы, связанные с размером, качеством товаров и т.д. 
 
Подчеркивается, что в рамках фонда "Всеобуч" материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года также получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, и другие.
 

Премьер-министр поручил проработать вопросы лицензирования детсадов до 1 ноября

09.08.2022, 12:25 42661
Премьер-министр поручил проработать вопросы лицензирования детсадов до 1 ноября
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения до 1 ноября проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для повышения качества услуг дошкольных организаций поручаю Министерству просвещения до первого ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций", - сказал премьер-министра на заседании правительства. 

 
Ранее сообщалось, что после скандала в РК предложили вернуть лицензирование детсадов. 
 
Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова рассказала, как в стране будет осуществляться лицензирование детских садов. 
 
Также на сайте информационного агентства проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей? 
 

79% граждан ответили: "Да, давно пора", 14% - все устраивает и они считают это воспитательным процессом, 6% - все равно. 

 

В Казахстане до 2025 года размер студенческих стипендий увеличат в 2 раза

09.08.2022, 11:11 44901
В Казахстане до 2025 года размер студенческих стипендий увеличат в 2 раза
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане до 2025 года размер студенческих стипендий увеличат в 2 раза, сообщил в ходе заседания правительства министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Увеличивается размер стипендий студентам. Так, студентам бакалавриата предусмотрено 36 тысяч тенге, докторантам - 150 тысяч тенге. До 2025 года стипендии студентам увеличатся еще в 2 раза, магистрантам и докторантам - в 1,5 раза", - заявил министр. 

 
Он также подчеркнул, что основной акцент сферы высшего образования сделан на подготовку специалистов (92%), на уровне магистратуры обучаются 5,8%, на уровне докторантуру - лишь 0,94%. 
 

В то время как мировая практика показывает, что соотношение бакалавриата должно составлять от 30 до 45%, магистратуры - более 10%, докторантуры - свыше 2%", - сказал Саясат Нурбек. 

 
По его данным, общее количество контингента на 2021-2022 учебный год составляло 623 839 человек. По бакалавриату - 575 511, по магистратуре - 36 483, по докторантуре - 5924. 
 
Всего вузов - 120. Трудоустройство выпускников за 2021 год составляет 68,9%. Общее количество профессорско-преподавательского состава - 36 тысяч человек. 
 

Согласно поручению главы государства увеличено количество грантов от 65 тысяч в 2020 году до 88 тысяч в 2022 году", - добавил министр.

 

Премьер поручил обеспечить увеличение приема в колледжи на основе госзаказа

09.08.2022, 10:59 43921
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Ход реализации национального проекта "Качественное образование "Образованная нация" рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматами регионов поручаю обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности. Также акиматам регионов для повышения занятости молодежи необходимо обеспечить увеличение приема в колледжи на основе государственного образовательного заказа", - отметил премьер-министр.

 
Кроме того, Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов и национальной экономики поручено проработать вопросы создания центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны.
 
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что продолжается работа по развитию инфраструктуры вузов, внедрению современных образовательных программ, прошедших международную аккредитацию, расширению академического взаимодействия с зарубежными партнерами, расширению их управленческой самостоятельности и т.д.
 
Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, благодаря нацпроекту охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием достиг 88,4%, 3-6 лет - 99%.
 
Начата работа по внедрению новой модели дошкольного образования, в рамках которой обучение будет проходить через игру, двигательную активность и творчество. Для этого внесены изменения в госстандарт, типовые учебные планы и программы.
 
Охват детей более старшего возраста дополнительным образованием увеличен до 70,5% (более 2,4 млн детей), до конца 2022 года этот показатель планируется довести до 75%.
 
Кроме того, более 175 тысяч детей с особыми образовательными потребностями охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией.
 
Для поступления в колледжи внедрен ряд нововведений, направленных на подготовку специалистов, соответствующих потребностям экономики. Также действует обязательная профессиональная диагностика выпускников 9-го класса, по итогам которой абитуриенты получают рекомендации по выбору специальности.
 
Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что главная задача нацпроекта - обеспечить повсеместный доступ граждан к качественному образованию на всех уровнях - дошкольном, школьном, техническом и профессиональном, а также высшем.
 

Работа по этим направлениям ведется большая. С 2021 года открыто 674 детских сада. Введено 326 новых школ. Также проведена модернизация 1436 школ. По поручению главы государства разрабатывается пилотный нацпроект "Комфортная школа". К 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тысяч мест по новым строительным стандартам", - сказал Алихан Смаилов.

 
Глава правительства добавил, что для охвата молодежи профтехобразованием из бюджета дополнительно выделено 45 тысяч мест по госзаказу. Также для подготовки кадров по спросу рынка труда почти 500 предприятий шефствуют над колледжами.
 
Кроме того, открыто 4 филиала ведущих зарубежных вузов и привлечено 400 зарубежных преподавателей по инновационным направлениям.
 

В целом ведется работа по реализации системных мер по улучшению качества образования", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр поручил принять меры по доработке нацпроекта "Комфортная школа" и синхронизировать его с нацпроектом Bilimdi Ult.
 

Филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью

05.08.2022, 08:42 68551
Филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Филиалы еще двух российских вузов - Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (в Алматы) и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (в Атырау) - откроются в Казахстане осенью 2022 года. Соответствующее постановление принято правительством РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, уже в октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким приоритетным направлениям, как "Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы", "Физика элементарных частиц и космофизика", "Поиски и разведка нефти и газа", "Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений", "Транспорт нефти и газа". На обучение по данным направлениям выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессора и преподаватели из России.
 

Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволит шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен", - отмечает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

 
Открытие филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны.
 
Напомним, что работа по открытию в стране 5 новых филиалов зарубежных вузов до 2025 года проводится по поручению главы государства. В феврале 2022 года были подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РК и Министерством науки и высшего образования РФ, а также соглашение между правительством РК и правительством РФ о создании и функционировании филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут готовить своих физиков-ядерщиков.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвал катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?".   

85% участников опроса ответили: "Да, нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему"; 9% считают, что в этом нет необходимости и надо продолжать эксперименты в образовании и науке; 5% считают, что нам вообще не нужны наука и образование, 1% - все равно. 
 

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