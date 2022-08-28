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Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения

27.08.2022, 15:57 9206
Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения
Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. Об этом сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 400 тысяч обучающихся из социально уязвимых семей. А также дополнительно исходя из возможностей местных бюджетов бесплатным горячим школьным питанием будут охвачены обучающиеся 1-4-х классов в 7 регионах: в городах Нур-Султане, Шымкент, Алматы, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Акмолинской и Мангистауской областях бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся 1-го класса", - сообщила Каринова.

В министерстве также сообщили, что до конца 2022 года в регионах будут построены 225 школ.

"Уже к началу нового учебного года строительные работы должны быть завершены в 41 государственной школе на 21 тысячу мест и в 40 частных школах на 15 тысяч мест", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, к началу учебного года во всех общеобразовательных школах проводится ремонт. Капитальный ремонт проводится в 263 школах. Ремонтные работы в этих школах должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.

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новости по теме

Видеокамеры в части казахстанских школ оказались неработающими

24.08.2022, 11:00 44176
Видеокамеры в части казахстанских школ оказались неработающими
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов в преддверии нового учебного года провели совещание по вопросам безопасности школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Говоря о техническом оснащении школ и его качестве, Асхат Аймагамбетов отметил, что местные исполнительные органы рапортуют о 100% охвате организаций образования видеокамерами. Но при проверке обнаруживаются серьезные недостатки. Не все камеры работают, часть городских школ не подключены к ЦОУ. Также он добавил, что важен не отчет о количестве камер, а то, сколько детей охватывают данные камеры. 
 
Также, по данным пресс-службы Министерства просвещения РК, в преддверии нового учебного года Минпросвещения будет проводить совместно с представителями МВД выездные занятия по безопасности школьников. В них примут участие представители как организаций образования, так и правоохранительных органов. 
 

С начала сентября более 5 тысяч сотрудников полиции придут в школы и будут проводить необходимые занятия в целях профилактики. Педагоги, завучи, директора школ будут активно участвовать в этой работе. Мы просим органы внутренних дел в начале учебного года усилить дежурство возле школ, установить, где это необходимо, специальные дорожные знаки и провести профилактические мероприятия. Надо завершить проверку всех школьных автобусов, а также систем безопасности. Думаю, что сообща мы завершим эту работу", – сказал министр просвещения. 

 
Глава МВД Марат Ахметжанов отметил, что весь личный состав ведомства проведет разъяснительную работу среди школьников. Школьникам объяснят их права и обязанности, расскажут о профилактике правонарушений и о том, как действовать в экстренных чрезвычайных ситуациях. Он отметил, что сам посетит одну из столичных гимназий.
 

В Алматы учащихся начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием

23.08.2022, 18:19 51831
В Алматы учащихся начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - С нового учебного года учащиеся 1-4-х классов государственных школ Алматы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из местного бюджета до конца года выделено 5,3 млрд тенге, сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также рассказал, что на приобретение учебников и художественной литературы из местного бюджета выделено 3 млрд 263 млн 457 тысяч тенге, сообщает пресс-служба акимата. 
 

В этом году учащиеся 2-х классов получат новые учебники. Учащиеся 1-11-х классов будут обеспечены бесплатными учебниками на 100%", - рассказал Сайлаубай.

 
Также в новом учебном году приобретут художественную литературу на сумму 300 млн тенге. Еще 37,11 млн тенге выделят на учебники для специальных школ с нарушением интеллекта, учебники со шрифтом Брайля для слепых детей и учебники с укрупненным шрифтом для слабовидящих детей.

Ранее сообщалось, что порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку. 

 

Порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку

22.08.2022, 12:59 72076
Порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы 124 школы с контингентом в 166 тысяч детей и 13 тысяч учителей, которые ранее учились и работали по субботам, теперь перейдут на пятидневку. Об этом рассказали в Министерстве просвещения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минпросвещения РК, в Алматы ученики 16 школ будут учиться только в первую смену в формате пятидневки. 
 

В СКО переход на пятидневное обучение будет обеспечен также в 100% школ, а их более 470, и в них обучаются около 74 тысяч детей. В одну смену будут учиться ученики 254 школ с контингентом 23 тысячи детей. Тем самым будет снижена нагрузка как на педагогов, так и на школьников", - рассказали в ведомстве. 

 
Как подчеркнули в пресс-службе, это стало возможным в рамках решения о завершении учебного года 31 мая и снижении учебной нагрузки.
 

Президент уделяет особое внимание повышению статуса педагога. Только благодаря личной поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был принят закон "О статусе педагога", повышены зарплаты учителей и снижена нагрузка. Приняты подзаконные акты, и акиматы не привлекают педагогов к осуществлению несвойственных функций, как это было ранее. В рамках дальнейшей работы, проводимой по поручению президента, суббота официально станет выходным днем для педагогов школ, что позволит коллегам готовиться к занятиям, проводить время с семьей. В этом есть и преимущества для детей, у которых также будет больше свободного времени. Мы взяли этот вопрос на особый контроль", - отметил министр в ходе совещания.

 
Напомним, решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью.
 
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей. 
 
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%. 
 
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. 
 
Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. 
 
В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель. Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель. 
 
Каникулы в течение учебного года: в 1–11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно); зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно); весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно). В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно). 
 
Ранее агентство провело опрос по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы. 
 

В Казахстане 5 сентября начнется прием документов на прохождение стажировок по программе "Болашак"

22.08.2022, 09:27 75201
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - 5 сентября 2022 года в Казахстане начнется прием документов на прохождение зарубежных стажировок по программе "Болашак" в ведущих вузах и организациях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в АО "Центр международных программ", заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг egov.kz. 
 
Отмечается, что в этом году по программе стажировок выделено 110 стипендий. 
 
В 2022 году для прохождения стажировок утверждены следующие категории работников: инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования. 
 
Перечень приоритетных специальностей для прохождения стажировки по программе "Болашак" предусматривает 158 специальностей.
 
Отметим, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев. 
 

Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1", - проинформировали в центре.

 
Кроме того, прием заявок и конкурсный отбор на прохождение стажировок по категории "Ученые" будет проводиться отдельным потоком, о сроках проведения будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что до 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак".
 

Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов

19.08.2022, 16:54 108561
Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Все казахстанские школы, за исключением школ с трехсменным обучением, со следующего года перейдут на пятидневный формат работы, заявил сегодня на августовской конференции министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы приняли решение с нового учебного года перевести все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми. Это касается и директоров школ и завучей", - подчеркнул министр. 

 
По его словам, зарплата и продолжительность отпуска у педагогов при этом останутся без изменений. 
 
Напомним, принятый вчера приказ Министерства просвещения о продлении учебного года был с негодованием воспринят общественностью. 
 

Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов

19.08.2022, 15:30 110551
Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Около 75 тысяч казахстанских педагогов прошли курсы повышения квалификации, однако итоги неутешительные, сообщил на августовской конференции заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Итоги национального квалификационного тестирования педагогов за первое полугодие показали неутешительные результаты", - заявил Тугжанов. 

 
По его словам, Министерство просвещения должно разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры. 

Поднять профессиональное развитие на совершенно иной уровень, по мнению министра, поможет создание республиканских ассоциаций педагогов по учебным предметам. 
 

Необходимо, чтобы такие объединения формировались по многоуровневому принципу из педагогов школ, колледжей и вузов по одной и той же дисциплине. Участие в объединениях даст педагогам погрузиться в уникальную и интеллектуальную среду", - отметил Ералы Тугжанов.

 
Он также поручил Министерству просвещения организовать республиканские и областные конкурсы педагогов в рамках 150-летия казахского просветителя Ахмета Байтурсынова. 
 

Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане

19.08.2022, 14:02 112596
Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Республике Казахстан на законодательном уровне могут закрепить норму по онлайн-школам и онлайн-колледжам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы можем по-разному относиться к онлайн-обучению, но мы должны понимать, что это уже реальность. Мы хотим принять меры, для того чтобы законодательно закрепить норму по онлайн-школами и онлайн-колледжам", - сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов в ходе республиканской августовской конференции педагогов. 

 
Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться. 
 

Нам важно создавать альтернативу, не прятать голову в песок, не говорить о том, что проблемы не существует, а, наоборот, решать эти задачи и регламентировать это законодательно", - добавил министр.

 

Решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью

19.08.2022, 11:10 108891
Решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Решение Министерства просвещения Казахстана о продлении учебного года не было поддержано общественностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования" был опубликован для публичного обсуждения на портале Открытые НПА с 22 июля до 5 августа. Министерство предложило продлить учебный год на две недели за счет сокращения каникулярных дней в течение учебного года и увеличения продолжительности 4-й четверти до 1 июня. Учебный год продлится с 1 сентября по 31 мая. 
 
Под документом граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
 
За принятие приказа проголосовал всего один человек, против - 222.
 

Против продления учебного года и сокращения любых каникул. Считаю глупостью что 2 недели учебы поднимут знания у детей. Нужно менять школьную программу и вернуться к старой системе образования. Нужно менять эти ужасные учебники программу которой не понимают не то что ученики, но и учителя. Учебники полны ошибок. Учителям приказали молчать. Но не забывайте, что среди родителей много педагогов. Я против психологических тестов в школе, против понятия буллинга, против секс просвета в школе, против больниц при школах, против турникетов в школе. оставьте в покое детей!!!!" 

 

Почему не учитывается мнение большенства родителей. Нужно не каникулы сокращать, а качество образования! Дети не виноваты что программа хромает. Против данного нпа"

 

Я против данного НПА! Против сокращения каникул у детей! Прекратите ставить эксперименты над нашими детьми! Постройте новые школы! Школы в г Нур-Султан переполнены! В классах учатся более 30 детей! Учатся в три смены! Обеспечьте лучше комфортные условия для учащихся и тогда дети будут радовать нас своими результатами!"

 

Я против. Зачем это? Если ровняетесь на запад, то там все немного по другому в плане каникул. Если забрать несколько дней каникул и лета, дети спасибо вам не скажут. Школа нынче не дом знаний, а какое то поля боя что для родителей, что для учеников. Лучше заняться школьной программой, нормальную сделать, тогда и успешных учеников больше будет, и с удовольствием посещение школы".

 

Категорически против принятия данного НПА! Против сокращения каникул и против продления учебного года!"

 

Не нужно придумывать. Улучшите школьную программу, две недели не спасут проблемы в образовании"

 

Серьёзно? Весенние каникулы 9 дней? А ни чего что третья четверть 3 месяца?"

 
(Пунктуация и орфография авторов сохранены)
 
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
 
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%.
 
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.

Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель. 
 
Каникулы в течение учебного года:
 
В 1–11-х (12-х) классах:
 
осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
 
зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);
 
весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).
 
В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
 
Ранее агентство провело опрос по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы.
 

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