Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. Об этом сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 400 тысяч обучающихся из социально уязвимых семей. А также дополнительно исходя из возможностей местных бюджетов бесплатным горячим школьным питанием будут охвачены обучающиеся 1-4-х классов в 7 регионах: в городах Нур-Султане, Шымкент, Алматы, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Акмолинской и Мангистауской областях бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся 1-го класса", - сообщила Каринова.

В министерстве также сообщили, что до конца 2022 года в регионах будут построены 225 школ.



"Уже к началу нового учебного года строительные работы должны быть завершены в 41 государственной школе на 21 тысячу мест и в 40 частных школах на 15 тысяч мест", - сообщили в ведомстве.



Кроме того, к началу учебного года во всех общеобразовательных школах проводится ремонт. Капитальный ремонт проводится в 263 школах. Ремонтные работы в этих школах должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.



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