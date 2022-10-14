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В Казахстане студентам повысили стипендии

13.10.2022, 13:25 9536
В Казахстане студентам повысили стипендии
Фото: Depositphotos
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования" внесены изменения.
 
Согласно тексту документа, государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационная сессия) и каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, промежуточная аттестация и каникулы.
 
Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия выплачивается за период до даты отчисления в связи с окончанием организаций образования.
 
Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:
 
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 36 660 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;
  • студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;  
  • интернам - 66 403 тенге;
  • магистрантам - 86 987 тенге;
  • магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", - 162 500 тенге;
  • докторантам - 195 000 тенге;
  • докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 195 000 тенге;
  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 100 036 тенге;
 

 

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ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана

10.10.2022, 14:33 28841
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала проблемы трехсменки и дефицита учителей в казахстанских школах, а также предложила решение данных вопросов.
 

Демографическая ситуация и миграционные процессы привели к тому, что в некоторых регионах школы перегружены. Это естественный процесс. Однако акиматы должны мгновенно реагировать и планировать строительство школ", - заявила депутат.

 
Также, по словам Ирины Смирновой, необходимо рассматривать поощрение бизнеса к возможности более широкого участия в организации школьного образования.
 

Например, в Шымкенте частные организации образования открывают школы бесплатные для учеников, помогая снизить потребности учебных местах и организуя качественный учебный процесс. К примеру, перегрузка школ столицы страны понятна. Город растет на несколько сот жителей каждый год", - отметила она.

 
Вместе с тем, подчеркнула депутат, школы могут быть нагружены неравномерно.
 

Есть школы даже в этих регионах, не заполненные. Загружены те школы, которые дают качественное образование. Это вопрос эффективного управления образованием на уровне региона и Министерства просвещения", - сообщила Ирина Смирнова.

 
По словам депутата, "также здесь надо отметить ошибки при уплотнении в жилищном строительстве, где не предусмотрены учебные заведения".
 

Это уже близорукость акиматов и их безразличие к решению этих важных вопросов", - заявила она.

 
Также Ирина Смирнова прокомментировала проблему нехватки учителей в казахстанских школах.
 

Недавно, буквально на прошлой неделе, министр просвещения сказал, что нет вакансий в системе образования. Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.

 
Депутат подчеркнула, что они уже имеют педагогическое образование и владеют методикой преподавания.
 

Вместе с тем у некоторых есть склонности к другим областям знаний. И вопрос вакансий мог бы решиться быстро", - добавила Ирина Смирнова.

 
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение, информирует "Хабар 24".
 
Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
 
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
 
Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект, сообщает inform.kz.
 
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
 
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
 

Столичных школьников на два дня переведут на дистанционное обучение

08.10.2022, 10:35 45561
Столичных школьников на два дня переведут на дистанционное обучение
АСТАНА. 8 ОКТЯБРЯ - В школах Астаны 13 и 14 октября занятия пройдут в дистанционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13-14 октября в Астане пройдут крупные международные форумы с участием глав государств и правительств.
 

Планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий. Учитывая вышесказанное, для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат", - сообщили в управлении образования Астаны.


Напомним, 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
 

Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане

06.10.2022, 12:18 87541
Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов высказался о трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аймагамбетов отметил, что в Казахстане есть определенные требования к трудоустройству в школы страны, которые были внедрены год назад.
 

Теперь диплома недостаточно. Любой гражданин или негражданин нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, у него обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста, он должен знать нашу методику, программу и знать хорошо свой предмет. Это во-первых. Во-вторых, у нас учебный год уже начался, тарификация проведена, вакансии заполнены", - цитирует министра "Хабар 24".

 
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
 
Вчера Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект.
 

Через специальный проект мы обеспечили наши регионы, где ощущается дефицит педагогических кадров, лучшими педагогами. Они получают другую заработную плату, а именно в 2,5 раза больше, чем другие педагоги", - цитирует министра издание "Казинформ".

 
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
 
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
 

В школах Казахстана введена пятидневная рабочая неделя

03.10.2022, 09:46 103321
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Опубликован приказ министра просвещения Республики Казахстан от 27 сентября 2022 года № 410 о внесении изменений в приказ от 21 апреля 2020 года № 153 "Об утверждении Правил определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагога", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя", - говорится в документе.

 
Сообщается, что для педагогов, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, выходными днями являются суббота и воскресенье. Для педагогов, работающих в режиме шестидневной рабочей недели в организациях среднего образования с трехсменным обучением и с дефицитом ученических мест, выходным днем является воскресенье. Для педагогов дошкольных организаций, реализующих образовательные услуги по программам дополнительного образования на договорной основе для воспитанников, режим рабочего времени и отдыха устанавливается правилами внутреннего распорядка.
 

Выходные и нерабочие праздничные дни для педагогов устанавливаются в зависимости от режима работы организации образования с учетом учебной нагрузки и графика сменности учебных занятий. Для педагогов организаций образования, в которых предусматривается круглосуточное пребывание обучающихся и воспитанников, пребывание в течение определенного времени, сезона, в зависимости от типа и вида организации образования, сменности учебных занятий и графика работы устанавливается рабочее время с учетом предоставления междусменного отдыха в объеме не менее 12 часов", - отмечается в приказе.

 
Приказ введен в действие.
 

Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков

03.10.2022, 09:17 103861
Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Поручения по реализации национального проекта "Комфортная школа" дал премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания в "Үкімет үйі", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.
 

В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности совместно с фондом "Қазақстан халқына" отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр напомнил, что главой государства на заседании Высшего совета по реформам одобрены основные подходы нацпроекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тысяч ученических мест.
 

Нам надо оперативно приступить к реализации этого нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года - по тем, которые планируются на 2024", - сказал Алихан Смаилов.

 
В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.

Как сообщалось ранее, в Казахстане планируют создать 800 тысяч ученических мест за счет госинвестиций.
 

Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев

02.10.2022, 09:00 113911
Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Власти Алматинской области и Алматы прорабатывают вопрос переноса ряда вузов в Конаев с целью разгрузки мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С Алматы у нас ведется совместная работа и есть совместное понимание. Мы хотим перевести учебные заведения из Алматы в область", - цитирует 5region.kz заместителя акима Алматинской области Арслана Дандыбаева.

 
По его словам, для студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики.
 

Наша мысль в том, чтобы вывезти вузы, построить им хорошие кампусы, чтобы они могли организовать дуальное обучение - полдня студенты учились, полдня могли работать на производстве. На перспективу мы будем делать упор на развитие среднего технического образования. У нас инженеров, сантехников, мастеров найти проблематично", - отметил он.

 
Работа для молодых специалистов найдется, поскольку имеются значительные планы по развитию Алматинской области.
 

Кирпичный завод будем строить, в целом большая стройка будет. Производство, промзоны сейчас пытаемся вытащить из Алматы. Нужно помочь разгрузить город. И нам надо вернуть в область наших жителей и сделать так, чтобы им было выгодно жить и работать в области", - добавил Арслан Дандыбаев.

 
Власти уверены, что переезд вузов и колледжей в регион также окажет положительный социальный эффект, учитывая, что жизнь и жилье в мегаполисе значительно дороже, чем в регионе.
 

Девять учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области

28.09.2022, 15:35 129191
Девять учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области
Фото: kursovik.kz
АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Девять фактов использования поддельных дипломов в школах выявили прокуроры Мангистауской области по результатам проведенного анализа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К примеру, учитель труда Аккудыкской средней школы Каракиянского района работал по поддельному диплому, за что был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 УК РК (Использование заведомо подложного документа)", - сообщили в областной прокуратуре.

 
Районный суд назначил теперь уже бывшему учителю штраф в размере 25 МРП (76 575 тенге).
 
Учителя с поддельными дипломами также преподавали казахский язык и казахскую литературу в двух школах Актау. А в трех школах Жанаозена учителя без соответствующего образования вели русский язык и преподавали в начальных классах. Аналогичные факты были выявлены в двух школах Мунайлинского района и в одной школе Бейнеуского района.
 

По всем фактам начаты досудебные расследования. Учитывая наносимый вред подрастающему поколению от предоставления знаний учителями с фальшивыми дипломами, органами прокуратуры области работа в данном направлении продолжается", - подчеркнули в ведомстве.


Напомним, в июле прокуратура Алматинской области в результате анализа, проведенного в средних школах, выявила более 120 преподавателей, работавших с поддельными дипломами.
 

В Казахстане планируют внедрить дифференцированные гранты для обучения в вузах

23.09.2022, 16:06 153326
В Казахстане планируют внедрить дифференцированные гранты для обучения в вузах
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на площадке службы центральных коммуникаций рассказал о планах внедрения дифференцированного гранта для обучения в вузах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнил министр, в послании народу Казахстана глава государства поручил внедрить модель дифференцированных грантов от 30 до 100%. Сегодня создана рабочая группа. Изучается мировой опыт, применимый с существующей системой предоставления грантов. 
 

С учетом демографической волны будут проработаны механизмы доступа к высшему образованию. Несмотря на то что в этом году было выделено рекордное количество государственных образовательных грантов, 60% студентов обучаются на платной основе. Для поддержки этой категории студентов им будет предоставлена возможность получения льготных образовательных кредитов под 2-3% годовых. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство", - сказал Саясат Нурбек.

 
Он отметил, что также ощутимой помощью станут накопления на спецсчете, которые по поручению президента будут перечислять с 1 января 2024 года каждому ребенку до достижения им 18-летнего возраста. 
 

Как показывает практика, абитуриенты в большинстве случаев выбирают профессию не по душе и своим способностям. С 2019 года по поручению президента реализуется проект "Атлас новых специальностей". С этого года будут созданы региональные атласы", - сказал Саясат Нурбек.

 
По его словам, в прошлом году пилотный проект был успешно реализован в Павлодарской области. Новый подход к подготовке специалистов уже запущен в Мангистауской области, в планах - города Актобе и Атырау.
 
По его словам, в этом году в 1-й класс в казахстанские школы пошли более 400 тысяч детей. Число выпускников составило 177 тысяч. Старшеклассников - 426 тысяч. 
 

В этой связи предусмотрено ежегодное увеличение количества грантов. В этом году выделено более 88 тысяч государственных образовательных грантов. Это на 19% больше, чем в прошлом году. До 2025 года количество государственных грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%. Сегодня общее число студентов превысило 609 тысяч человек. Из них 60% получают образование на платной основе", - сказал министр.

 

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