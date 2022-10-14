В Казахстане студентам повысили стипендии

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования" внесены изменения.
Согласно тексту документа, государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационная сессия) и каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, промежуточная аттестация и каникулы.
Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия выплачивается за период до даты отчисления в связи с окончанием организаций образования.
Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 36 660 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;
- студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;
- интернам - 66 403 тенге;
- магистрантам - 86 987 тенге;
- магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", - 162 500 тенге;
- докторантам - 195 000 тенге;
- докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 195 000 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 100 036 тенге;