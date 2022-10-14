В Казахстане студентам повысили стипендии

Фото: Depositphotos

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В - В постановление правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования" внесены изменения.

Согласно тексту документа, государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационная сессия) и каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, промежуточная аттестация и каникулы.

Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия выплачивается за период до даты отчисления в связи с окончанием организаций образования.

Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 36 660 тенге;

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;

студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;

интернам - 66 403 тенге;

магистрантам - 86 987 тенге;

магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", - 162 500 тенге;

докторантам - 195 000 тенге;

докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 195 000 тенге;

врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 100 036 тенге;



