Сделать школьную форму более свободной предлагает Минпросвещения

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана предлагает обсудить новые требования к школьной форме. Поправки в требования к обязательной школьной форме опубликованы на портале "Открытые НПА".
Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы", - сообщается на сайте Минпросвещения РК.
Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
Существующие требования к школьной форме в целом не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде", - сообщила председатель Комитета среднего образования РК Гульмира Каримова.
По ее словам, это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования.
Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости", - подчеркнула Каримова.
Она также добавила, что родители по-прежнему самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.
Поправки Минпросвещения доступны для публичного обсуждения до 15 ноября 2022 года.