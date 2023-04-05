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04.04.2023, 14:38 14626
В Казахстане завершилось мартовское ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан завершилось мартовское ЕНТ-2023, которое проводилось с 10-31 марта, сообщает Национальный центр тестирования.
По данным центра, всего ЕНТ сдали около 111 тысяч абитуриентов. Из них 75% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25% - на русском языке, 141 человек - на английском языке.
78% абитуриентов набрали пороговый балл; средний балл ЕНТ составляет 70 баллов; максимальный показатель -136", - проинформировали в Национальном центр тестирования.
Отмечается, что большинство тестируемых, то есть 19% выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика", 19% "Биология-Химия". А новую комбинацию "Математика-Информатика", необходимый для поступления на IT-направления выбрали 11% участников ЕНТ.
Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 85 абитуриентов; за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 109 человек; посторонних лиц не было выявлено", - сообщили в центе.
В Национальном центре тестирования также напомнили, что с результатами мартовского ЕНТ можно поступить в вуз только на платное отделение.
Напомним, после проверок видеозаписей ЕНТ 137 казахстанцев лишились грантов.
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04.04.2023, 17:38 12226
Требования к частным школам пересмотрели в Казахстане
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 170 требований к частным образовательным организациям пересмотрело Министерство просвещения.
В рамках новой регуляторной политики "с чистого листа" проанализировано 105 нормативных правовых актов в области образования. В них содержится более 8500 требований для субъектов бизнеса. По итогам проверки членами рабочей группы принято решение о пересмотре 174 требований", - сообщается на сайте ведомства.
Внесены изменения в 38 соответствующих НПА министерства просвещения и пересмотрены 154 требования, рассказал председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.
К примеру, пересмотрены процедуры проведения государственной аттестации. Сокращен оцениваемый период подготовки отчетной документации для организаций образования с 4 до 2 лет. Исключены требования по предоставлению видеоуроков учителей и видеообзора состояния материально-технической базы. Также из процедуры тестирования исключены учащиеся 11 классов, учитывая имеющуюся на них нагрузку во время прохождения ЕНТ и итоговой аттестации. Сама процедура проведения государственной аттестации переходит на цифровой формат с интеграцией данных действующих систем", - поделился глава комитета.
Работа по оставшимся трем НПА, включающим 20 требований, продолжается.
В министерстве напомнили, что в прошлом году для кардинального снижения нагрузки на бизнес, создания оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа".
Напомним, в прошлом году в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детских дошкольных организаций, в том числе, частных. В их числе: многочисленные факты грубого обращения с детьми и отсутствие должного контроля из-за большого количества детей в группах. Так, в частных детсадах Нур-Султана выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей.
Школы и детсады Мангистау оштрафовали более чем на 22 миллиона тенге.
В сентябре 2022 года к работающим по госзаказу детсадам усилили требования.
03.04.2023, 15:32 25111
Концепцию развития высшего образования и науки до 2029 года утвердили в Казахстане
Для прогноза изменений на рынке труда и определения направлений подготовки специалистов создан атлас новых профессий
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили Концепцию развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы.
Высшему образованию Казахстана в 2023 году исполняется 95 лет. Сегодня в 118 организациях высшего и (или) послевузовского образования страны обучаются 609 тысяч человек, в том чистле по государственному образовательному заказу - 228 тысяч. Валовый охват высшим образованием (% получающих высшее образования от общей численности населения пятилетней возрастной группы, следующей за окончанием средней школы) составляет 62%, что значительно ниже многих стран (Россия 82%, Южная Корея 94%, Ирландия 78%, Беларусь 81%)", - сообщается в тексте документа
Согласно документу, для повышения доступности высшего и послевузовского образования с 2019 года по 2022 год количество грантов бакалавриата увеличилось в 1,7 раза, магистратуры - 1,8, докторантуры - 3,7 раза. Доля государственного заказа на технические направления подготовки увеличена до 60%.
Также ежегодно повышается размер стипендии бакалаврам на 20%, магистрантам и докторантам на 15%. При этом, стипендия для бакалавров по педагогическим медицинским направлениям подготовки на 62% выше, чем у остальных студентов.
В целом, расходы государства на образование в 2022 году к уровню 2010 года увеличились почти в 2 раза и составили 4,5 трлн тенге. Государственная образовательная накопительная система позволяет открыть образовательный накопительный вклад и использовать его в будущем для оплаты профессионального технического, высшего и послевузовского (магистратура) образования в Казахстане и за рубежом", - отмечается в тексте.
Для обеспечения доступа в ОВПО для лиц из социально уязвимых категорий населения действует система квотирования грантов.
Сообщается, что доля квот составляет 53,5% от общего числа государственных грантов, в том числе:
- 35% - гражданам из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села;
- 5% - гражданам Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством Республики Казахстан;
- 5% - детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей;
- 4% - лицам казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан;
- 1% - гражданам из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью;
- 1% - детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия;
- 1% - детям из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет;
- 1% - детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы;
- 0,5% - ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны.
В 2022 году 2267 студентов из социально-уязвимых слоев населения стали обладателями образовательных грантов общественного фонда "Қазақстан халқына". Для детей сотрудников специализированных и военизированных организаций, погибших при исполнении служебных обязанностей, предоставляются гранты на бесплатное обучение в ОВПО. Проработан вопрос совершенствования модели присуждения государственных грантов с учетом уровня образовательных достижений и социальной категории абитуриентов", - подчеркивается в документе.
Кроме того, внедрены многократный формат единого национального тестирования и условное зачисление в университет. Снято требование тестирования при переводе казахстанских граждан из зарубежных университетов.
Также для поддержки талантливой молодежи и обеспечения доступа в лучшие университеты мира уже на протяжении 30-ти лет функционирует международная стипендия "Болашак".
Из 12-ти тысяч выпускников программы 55% обучались по гуманитарным направлениям, 36% - по инженерно-техническим, 7% - медицинским, 2% - культуры и искусства. По поручению главы государства международная стипендия "Болашак" переориентирована в сторону технических, инженерных, медицинских и педагогических направлений", - отмечается в тексте.
Помимо этого, для прогноза изменений на рынке труда и определения направлений подготовки специалистов создан атлас новых профессий.
Атлас разработан на основе международного опыта, с учетом мировых трендов развития отраслей экономики, проведения прогнозных сессий с предметным погружением по технологии рапид форсайт (rapid foresight) с участием отраслевых экспертов, ассоциаций, представителей производства, государственных органов.
В Атласе содержится анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда по 9 приоритетным отраслям экономики: горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, энергетика, туризм и строительство. В нем спрогнозированы изменения в профессиях на ближайшие 5-10 лет, а также определены 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее в Казахстане утвердили национальный проект "Комфортная школа".
03.04.2023, 08:48 29791
В Казахстане в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тысяч детей
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начался прием заявлений для зачисления в первый класс. В новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тысяч детей. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.
Прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа. Образовательная государственная услуга доступна на веб-портале электронного правительства еgov.kz и информационных системах местных исполнительных органов.
В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма № 065у, паспорта здоровья ребенка 026/у - 3 и фото ребенка 3*4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Также учитывая, что 1 - 2 апреля выпадают на выходные, все поступившие заявки будут отработаны 3 апреля", - отметил главный эксперт комитета среднего образования Ерлан Маемеров.
Ранее в акимате города Алматы представили пошаговую инструкцию по подаче заявления в первый класс.
31.03.2023, 12:00 54521
С первого апреля в школах Казахстана стартует прием в первый класс
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 апреля 2023 года начнется регистрация детей в первый класс и продлится по 1 августа, передает корреспондент агентства.
В государственных организациях среднего образования прием осуществляется онлайн через портал электронного правительства. При этом присутствие заявителя в школе не требуется. Для удобства родителей документы можно также подать в традиционном бумажном формате. Портал электронного правительства egov.kz по приему заявок и зачислению детей в 1-й класс будет доступен с 1 апреля.
Согласно правилам оказания услуги прием заявлений осуществляется с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. В текущем году 1-2 апреля выпадает на выходные дни, в связи с этим заявки будут обработаны с 3 апреля.
Организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. Прием осуществляется с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы (микроучастку), независимо от уровня подготовки. Детей также можно оформить не только в школу по своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.
Для подачи услугополучателем заявки на получение услуги по приему в школу необходима регистрация (временная или постоянная), подтверждающая место проживания (только для законных представителей, детям до 14 лет регистрация не требуется).
В акимате города Алматы представили пошаговую инструкцию по подаче заявления в первый класс:
1.Перед подачей заявки необходимо определить микроучасток, по которому проживает заявитель. Определить к какому микроучастку относится заявитель, можно на портале государственных услуг Управления образования г.Алматы bilimalmaty.kz. На главной странице, в разделе меню "Карта микроучастков", перейти в "Поиск" указав адрес регистрации или проживания и определить организацию образования, к которой относитесь.
2.Необходимо авторизоваться на портале egov.kz через ЭЦП (электронную цифровую подпись) или при помощи sms-пароля. На главной странице выбрать "Образование", далее раздел "Среднее образование". Пройти в раздел "Прием документов и зачисление в организации образования (начальные, основные средние, общие средние, специальные)". Перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". Необходимо выбрать тип заявки "Прием документов и зачисление в организацию образования", указать номер телефона, электронную почту. Далее необходимо выбрать, от кого подается заявление. Кликнуть по кнопке "Выбрать ребенка", из появившегося списка выбрать поступающего в школу ребенка.
3.Далее выбираете форму обучения, класс, регион, район, организацию образования, язык обучения. Заполнить заявку и загрузить цифровое фото ребенка размером 3х4 см, электронные копии документов о состоянии здоровья формы № 063/у и № 026/у-3. Общий объем прикладываемых документов не должны превышать 1 Мб.
Подписать заявку можно с помощью ЭЦП, либо при помощи sms-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).
Срок оказания государственной услуги - 1 рабочий день. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.
При подаче заявки в бумажном формате необходимо предоставить в школу следующие документы:
1) заявление родителей или иных законных представителей ребенка;
2) документ, удостоверяющий личность (оригинал требуется для идентификации, который возвращается услугополучателю);
3) медицинские справки (формы № 065/у и 026/у-3);
4) фотографии ребенка размером 3х4см. в количестве двух штук.
По вопросам приема детей в первые классы школ города Алматы в акимате просят обращаться по телефонам горячей линии:
1. Алатауский район - 8-708-970-50-42
2. Алмалинский район - 8-707-133-06-79, 8-708-862-08-78
3. Ауэзовский район - 8-702-100-07-77, 8-747-412-93-83
4. Бостандыкский район - 8-777-280-66-50, 8-747-105-06-11
5. Жетысуский район - 8-702-673-83-33, 8701-660-65-54
6. Медеуский район - 8-701-783-94-83, 8-775-919-40-00
7. Наурызбайский район - 87782273301, 87021966805
8. Турксибский район - 8-777-827-05-80, 8-701-615-49-78
Всего ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 30 тысяч детей города.
23.03.2023, 20:33 98166
Школьников пяти школ в Атырау переводят на дистанционное обучение
В школах запланирован капремонт
Фото: Depositphotos
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Атырау. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау ученики городских школ №№ 13, 31, 19, 22, 27 с четвертой четверти будут учиться на дистанционном обучении из-за проведения капитального ремонта в учебных заведениях.
В пяти школах на 2023 год запланирован капитальный ремонт. В настоящее время заключены договоры с подрядными организациями, ведутся подготовительные работы, информирует atpress.kz.
Начало работ намечено на март. Сроки работ - от 3,5 до 6,5 месяца согласно нормативным требованиям. Работы будут выполняться по утвержденным ПСД с привлечением организаций авторского и технического надзора. В целях исключения срывов срока работ и реализации данных мероприятий до начала учебного сезона 2023-2024 г. принято целесообразное решение начать работы в период 4-й четверти с соответствующим переходом учебного процесса в онлайн-формат", - сообщили в городском отделе образования.
В ведомстве объяснили, что если оставить ремонт школ на летние каникулы, то есть риск не завершить работы до начала нового учебного года, то есть до 1 сентября 2023 года.
09.03.2023, 15:52 185306
Казнет возмутило аварийное состояние новой школы в Актюбинской области
Несмотря на трещины в стенах, школьники продолжают учиться в здании
Фото: instagram/aktobe_zhaloby
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Актобе. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Новая школа в поселке Кенкияк Актюбинской области находится в аварийном состоянии. Как утверждают очевидцы, одна из стен в здании может рухнуть в любой момент, однако занятия в школе продолжаются.
В Instagram-публикации автор пишет, что для устранения и предотвращения трагических последствий никто ничего не делает.
Ситуацию прокомментировали в областном отделе образования области.
Кенкиякская средняя школа, расположенная в Кенкиякском сельском округе Темирского района, сдана в эксплуатацию в 2012 году. Капитальный ремонт не проводился. В связи с тем, что опора была оторвана от стены, в настоящее время проводятся соответствующие работы: то есть была снесена стена, на которой образовалась трещина, и столб, отделившийся от данной стены", - говорится в сообщении.
По данным отдела, составлен дефектный акт для проведения технической экспертизы. Также в сообщении отмечается, что проблема не угрожает безопасности детей.
Учащиеся переведены в другие классы, приняты всевозможные меры предосторожности. Отделом образования готовятся документы для проведения капитального ремонта", - сообщили в отделе образования.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области рушится новая школа за два миллиарда тенге.
А в Алматы в новом здании построенной за 775 млн тенге поликлиники проседает потолок, в стенах зияют дыры, от которых идут многочисленные трещины. Медработники опасаются за безопасность, как свою, так и пациентов.
07.03.2023, 16:07 199941
Министр просвещения высказался о возможном появлении "ЧВК Рёдан" в Казахстане
Фото: dosuga.net
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства высказался о возможном появлении "ЧВК Рёдан" в Казахстане.
Он сообщил, что в школах и колледжах усилили разъяснительную работу. Также детям будут рассказывать о секте на внешкольных мероприятиях и дома. Министр также не исключил, что детей, которые участвуют в акциях и состоят в секте "Рёдан", будут ставить на учет.
До этого в полиции Алматы рассказали, что им поступало сообщение о сборе молодежи у ТРЦ.
Также в Костанае полицейские установили Telegram-чат, в котором общались несовершеннолетние. Там звучали отдельные призывы к сбору возле торговых центров. В связи с этим у ТРЦ дежурили усиленные наряды полиции, сообщает "Наш Костанай".
В настоящее время обстановка стабильная. Полиция работает, обеспечивая правопорядок в общественных местах и на улицах. Поводов для беспокойства нет",- пишет издание.
Там напомнили, что утром костанайцы рассылали сообщения о субкультурном объединении "ЧВК Рёдан", последователи которого в России устроили драку в ТРЦ. Горожане опасались, что этот сценарий может повториться и в Казахстане.
Что такое "ЧВК Рёдан"?
Название отсылает к одной из главных группировок в манге Hunter x Hunter ("Охотник против охотника"), созданной Ёсихиро Тогаси, пишут "Известия".
В ней рассказывается о фантастическом мире, населенном волшебными животными и людьми, которые на них охотятся. Геней Рёдан (дословно "Призрачная группа") - это наемная преступная организация из 13 человек, которые нападают и даже убивают своих противников. Символ группы - 12-лапый паук. Манга выходит с 1998 года и считается самой успешной в истории издательства Shueisha, у нее более ста миллионов поклонников по всему миру.
Под "ЧВК Рёдан" подразумевают интернет-сообщество подростков - любителей аниме 14-16 лет. Отличительная особенность ребят - балахоны с изображением 12-лапого паука и цифрой "4", а у некоторых - и татуировки. Этот номер в Hunter x Hunter носит главный антигерой и один из сильнейших бойцов по имени Хисока. Кроме того, ребята носят клетчатые штаны, многие отращивают волосы. В своих группах в соцсетях подростки утверждают, что их сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие или другие противоправные действия. Аббревиатура ЧВК к названию добавлена, по словам участников, ради шутки, как ответ на остросоциальные темы", - пишет издание.
Первые упоминания о "ЧВК Рёдан" появились в СМИ после драки подростков в московском ТЦ "Авиапарк", случившейся 19 февраля, в которой участвовали с одной стороны околофутбольные фанаты, с другой - ЧВК-шники.
После драки и новостей крупнейших СМИ о "задержании подростков из "ЧВК Рёдан", сообщения об аналогичных сходках в торговых центрах стали приходить из разных городов, а вскоре и из других стран", - сообщает rtvi.com.
На фоне новостей о том, что "ЧВК Рёдан" якобы выступают против околофутбольных фанатов и нацистов, драки в торговых центрах участились, а за ними последовали массовые задержания подозрительно одетых подростков. Сообщения об этом приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тулы, Челябинска, Новосибирска и других городов России, а к концу февраля - также с Украины и из Беларуси. На Украине подростковую активность списали на проделки российской контрразведки и поспешили запретить движение, "созданное для дестабилизации внутренней ситуации".
Российские чиновники также не остались в стороне. Так, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев увидел в "Рёдане" "замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду" и пообещал направить запросы в правоохранительные органы.
02.03.2023, 13:00 218406
В Алматы выкупят территорию кафе для расширения школы
Один из жителей города пожаловался на шашлычную
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы по просьбам жителей выкупят территорию шашлычной для расширения школы № 29, информирует пресс-служба акимата города.
Один из жителей города пожаловался на шашлычную на Богенбай батыра.
У нас источник проблем - шашлычная на Богенбай батыра, между Кастеева и Бегалина. Сопутствующие все проблемы: дым, шум, драки и так далее. Каждый день вызываем полицию, чтобы просто домой к себе зайти", - заявил он.
В свою очередь аким Медеуского района Еркебулан Оразалин подчеркнул, что вопрос по нарушению общественного спокойствия в районе на контроле.
Мы у вас неоднократно были по адресу. Заведение "Чачапурина", по которому у вас жалобы. Там рядом находится школа № 29. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева мы планируем провести оценку и выкуп, чтобы расширить школу", - добавил он.
Ранее Досаев ответил на вопрос о сносе домов для пробивки проспекта Рыскулова.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?