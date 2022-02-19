Абитуриентам при поступлении на IT-специальности заменят профильный предмет на ЕНТ

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане стартовал районный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В этом году интеллектуальные соревнования впервые проходят в электронном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новшество направлено на обеспечение прозрачности прохождения олимпиад. В них примут участие почти 100 тысяч школьников из 291 района (города)", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Второй этап олимпиады продлится до 22 февраля, третий - областной тур пройдет с 28 февраля по 5 марта 2022 года.

В прошлом году мы впервые перевели в электронный формат республиканский этап. Но при проведении районного этапа были нарекания со стороны родителей по поводу результатов интеллектуальных соревнований, так как они проводились в бумажном формате. Тогда участникам предоставлялся запечатанный конверт с заданиями, ребята выполняли задания в тетрадях. Теперь, чтобы обеспечить открытость и прозрачность процесса проведения всех туров республиканской олимпиады среди школьников, состязания проводятся в электронном формате. Это минимизирует риски утечки заданий и лоббирования интересов определенных участников", - отметил директор республиканского научно-практического центра "Дарын" Тимур Нуркешов.

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам проходит посредством платформы Oqylyq с использованием системы прокторинга. Школьникам предоставляются бланк ответов, персональный логин и пароль для доступа к заданиям. Олимпиада проводится по принципу "1 компьютер - 1 ученик - 1 камера". При этом ведется запись и прямая трансляция соревнований.

Победители районного (городского) этапа примут участие в следующем областном туре республиканской олимпиады.

В ведомстве отметили, что РНПЦ "Дарын" МОН РК является флагманом в сфере выявления, развития и профессиональной поддержки одаренных школьников страны. На сегодня центр организовывает и проводит более 70 предметных олимпиад различного уровня.

В прошлом году казахстанские школьники принесли в копилку Казахстана 26 медалей, завоеванных на международных олимпиадах.

Глава государства поручил принять меры по поддержке одаренных детей. Министерством были предложены выплаты единовременных премий и предоставление образовательных грантов без сдачи ЕНТ. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали - 1000 МРП, бронзовой - 500 МРП.

Также премии предназначены и для педагогов-тренеров, подготовивших победителей.