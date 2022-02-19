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Абитуриентам при поступлении на IT-специальности заменят профильный предмет на ЕНТ

18.02.2022, 09:53 5421
Абитуриентам при поступлении на IT-специальности заменят профильный предмет на ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - При поступлении на IT-направления абитуриенты со следующего учебного года будут сдавать не физику, а информатику, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В министерство образования и науки поступает большое количество обращений о включении предмета "Информатика" в перечень профильных предметов при проведении ЕНТ для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по IT-направлениям. В связи с этим министерством был проведен анализ и принято решение, что с 2022-2023 учебного года учащиеся, поступающие на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии" и "Информационная безопасность", на ЕНТ будут сдавать комбинацию "Математика+Информатика" вместо "Математика+Физика", - проинформировали в МОН.

 
В нынешнем 2021-2022 учебном году профильным предметом остается "Физика", при этом в качестве пилота по выбору абитуриентов будет дополнительно доступна опция выбора комбинации "Математика+Информатика" для поступления на эти направления подготовки (во время мартовского ЕНТ) в текущем году.

 

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Три казахстанских вуза закрыли по решению суда

18.02.2022, 18:52 2921
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Актауском гуманитарно-техническом университете и Университете "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Последние годы эти вузы занимали стабильно низкие позиции в рейтинге образовательных программ, проводимом НПП "Атамекен" по заказу МОН. Большинство образовательных программ этих вузов не соответствовали требованиям работодателей и не пользовались спросом среди обучающихся, сообщает пресс-служба МОН РК.
 

К примеру, Центрально-Азиатский университет в 2019 году участвовал в рейтинге по 36 образовательным программам, в 2020 году - по 37, в 2021 году - по 11. То есть по большинству программ не ранжировался из-за малого количества выпускников. Закрытые вузы не работали над улучшением качества, почти не инвестировали в образовательные программы, не привлекали специалистов-практиков. Анализ показывает, что вузы с низкими показателями рейтинга образовательных программ коррелируют с вузами, попадающими в зону риска. В результате вузы-аутсайдеры лишены лицензии и прекратили образовательную деятельность", - отметила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

 
Аналогичная ситуация и в университете "Астана", и в Актауском гуманитарно-техническом университете. 70-75% образовательных программ этих вузов не соответствуют требованиям качества и запросам работодателей.
 

В то же время, сейчас идут судебные процессы по результатам проверок и с другими вузами. Так, подготовка кадров по педагогическим и техническим направлениям не в полной мере отвечает требованиям работодателей у Университета дружбы народов имени академика Куатбекова. Важно улучшить качество подготовки кадров. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим таких же специалистов, знания и квалификации, которых не будут соответствовать запросам работодателей. При этом мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с чем позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом, качественные знания", - добавила Гулзат Кобенова.

 
Между тем, анализ оценки работодателями качества образовательных программ вузов за последние 3 года показывает, что, в целом, наблюдается рост удовлетворенности работодателей. Уже 85% образовательных программ вузов согласованы с работодателями, к учебному процессу с начала учебного года массово привлекаются специалисты-практики благодаря принятым поправкам.
 

Самопознание переведут в разряд факультативных предметов

17.02.2022, 15:17 9801
Самопознание переведут в разряд факультативных предметов
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Предмет "Самопознание" переведут из обязательного для изучения в школе в разряд факультативных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время Национальной академией образования МОН РК внесен проект по переводу данного обязательного предмета для изучения в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года. То есть с сентября планируется сделать "Самопознание" предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как было раньше", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 

 
Данная работа по переводу предмета в перечень факультативных будет проведена в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников.

 

Казахстанские школьники смогут принять участие в международном конкурсе

16.02.2022, 18:27 16036
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Томский сельскохозяйственный институт с 8 февраля по 18 марта 2022 года проводит международный конкурс эссе "АгроПрофессии глазами школьников" среди учащихся 8-11 классов школ, лицеев и гимназий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цель конкурса - популяризация сельскохозяйственных направлений деятельности с дальнейшей ориентацией на получение специальностей агропромышленного комплекса и повышение престижа профессий "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог", - сообщают организаторы. 

 
Задачи конкурса: 
 
  • мотивировать школьников к выбору биологии, химии, физики в качестве профильных предметов ЕГЭ;
  • активизировать творческую активность и информационно-коммуникативную деятельность школьников;
  • содействовать распространению информации о профессиях "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог";
  • повысить уровень осведомленности учащихся об использовании знаний в области агропромышленного комплекса путем подготовки эссе по номинациям "Ветеринария", "Агрономия", "Агроинженерия", "Зоотехния", "Технология" (далее - Номинации Конкурса);
  • способствовать формированию осознанного выбора учащимися профессии.
 
Порядок и сроки проведения:
 
Конкурс проводится в три этапа:
 
I этап - с 8 февраля по 1 марта 2022 года включительно участники должны предоставить конкурсные работы; 
 
II этап (полуфинал) - 11 марта будут объявлены лауреаты конкурса и участники финала по каждой номинации; 
 
III этап (финал) - 18 марта 2022 года состоится выступление финалистов и определение победителей конкурса по итогам онлайн-конференции.
 
Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года подать конкурсные материалы в соответствии с положением о порядке проведения конкурса, заполненную анкету участника и согласие на обработку персональных данных на электронную почту [email protected] с указанием темы письма "АгроПрофессии глазами школьников".
 
Результаты конкурса будут размещены на информационных порталах организаторов.
 
Организаторы: 
 
  • Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный аграрный университет" (далее - ТСХИ);
  • Департамент науки и высшего образования Томской области;
  • Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
  • Департамент ветеринарии Томской области. 

Для уточнения информации обращаться: 
 
Колмакова Евгения Борисовна (3822) 51-69-08, e-mail: [email protected]

Косицына Анастасия Николаевна (3822) 511340, e-mail: [email protected]
 
Ранее сообщалось, что два российских университета проводят международные открытые олимпиады по общеобразовательным предметам. 
 
Российские вузы включены в список программы "Болашак". 
 

В Казахстане в электронном формате стартовали районные и областные олимпиады

16.02.2022, 17:52 16511
В Казахстане в электронном формате стартовали районные и областные олимпиады
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане стартовал районный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В этом году интеллектуальные соревнования впервые проходят в электронном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новшество направлено на обеспечение прозрачности прохождения олимпиад. В них примут участие почти 100 тысяч школьников из 291 района (города)", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

 
Второй этап олимпиады продлится до 22 февраля, третий - областной тур пройдет с 28 февраля по 5 марта 2022 года.
 

В прошлом году мы впервые перевели в электронный формат республиканский этап. Но при проведении районного этапа были нарекания со стороны родителей по поводу результатов интеллектуальных соревнований, так как они проводились в бумажном формате. Тогда участникам предоставлялся запечатанный конверт с заданиями, ребята выполняли задания в тетрадях. Теперь, чтобы обеспечить открытость и прозрачность процесса проведения всех туров республиканской олимпиады среди школьников, состязания проводятся в электронном формате. Это минимизирует риски утечки заданий и лоббирования интересов определенных участников", - отметил директор республиканского научно-практического центра "Дарын" Тимур Нуркешов.

 
Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам проходит посредством платформы Oqylyq с использованием системы прокторинга. Школьникам предоставляются бланк ответов, персональный логин и пароль для доступа к заданиям. Олимпиада проводится по принципу "1 компьютер - 1 ученик - 1 камера". При этом ведется запись и прямая трансляция соревнований.
 
Победители районного (городского) этапа примут участие в следующем областном туре республиканской олимпиады.
 
В ведомстве отметили, что РНПЦ "Дарын" МОН РК является флагманом в сфере выявления, развития и профессиональной поддержки одаренных школьников страны. На сегодня центр организовывает и проводит более 70 предметных олимпиад различного уровня.
 
В прошлом году казахстанские школьники принесли в копилку Казахстана 26 медалей, завоеванных на международных олимпиадах.
 
Глава государства поручил принять меры по поддержке одаренных детей. Министерством были предложены выплаты единовременных премий и предоставление образовательных грантов без сдачи ЕНТ. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали - 1000 МРП, бронзовой - 500 МРП.
 
Также премии предназначены и для педагогов-тренеров, подготовивших победителей.
 

В Казахстане изменились правила проведения ЕНТ

14.02.2022, 10:05 25941
В Казахстане изменились правила проведения ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В приказ министра образования и науки Республики Казахстан об утверждении правил проведения единого национального тестирования внесены поправки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изменения касаются порядка сдачи ЕНТ инвалидами. В частности, для сдачи тестировании им предоставляются дополнительные 40 минут. 
 
Также в документе уточняется перечень устройств, которые запрещено проносить на тестирование. К ним относятся пейджеры, сотовые телефоны, планшеты, iPad, iPod, смартфоны, рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-часы, наушники проводные и беспроводные, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройства обмена информацией.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 
 

Токаева проинформировали о деятельности Назарбаев университета

09.02.2022, 15:24 49076
Токаева проинформировали о деятельности Назарбаев университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Президент Назарбаев университета Шигео Катсу на приеме у главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева проинформировал президента о текущей деятельности учебного заведения и планах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах", - сообщает Акорда.

 
По словам Катсу, университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане. Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы.
 
Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев университет в ближайшее время. 
 
Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования. 
 

С 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к очному формату обучения

08.02.2022, 11:59 55376
С 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к очному формату обучения
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан сообщили, что с 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к традиционному формату обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение о возвращении всех школьников к традиционному формату обучения было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе МОН РК.
 

В итоге с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

 
Напомним, с 24 января школы до 600 учащихся перешли на полноценное офлайн обучение. В школах с более 600 учащимися применялось офлайн обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. 
 

Интеграция вузов и НИИ поможет заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь

06.02.2022, 18:44 63136
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований, считает глава МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал, какого эффекта ждет ведомство от интеграции вузов и НИИ. По его мнению, вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований поэтому важно объединить усилия университетов и НИИ. Для решения этой задачи стороны пописали соглашения.
 

Мы видим, что совместная работа в этом направлении дает хороший эффект. Положительным примером стало сотрудничество Казахского национального университета им. аль-Фараби с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Благодаря общим усилиям была разработана новая образовательная программа "Вирусология", открыт совместный диссертационный совет. При этом обучающиеся в вузе уже взаимодействуют с учеными, разработавшими вакцину против коронавируса", - пояснил министр.

 
Асхат Аймагамбетов рассказал, что подразумевает интеграция вузов и НИИ:
 
1. Ведущие ученые работающие в НИИ будут вести занятия в вузах, рецензировать работы студентов и руководить их научными проектами. Пока речь идет о задействовании 300 ученых из НИИ для преподавания. До этого времени они не принимали активного участия в преподавании, хотя необходимость, безусловно, имеется.
 
2.Вузы и НИИ на начальном этапе разработают 500 образовательных программ для подготовки кадров. Результаты научных исследований найдут применение в образовательном процессе. Также в планах - совместная работа по подготовке кадров.
 
3.Для магистрантов и докторантов будут открыты двери в НИИ и их лаборатории. Подписанными соглашениями уже предусмотрена договоренность о стажировке в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности.
 
4.Будут работать более 100 совместных диссертационных советов, в состав которых войдут работники и вузов, и НИИ. До этого времени ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссоветов.
 
5.Принято решение о создании информационной системы е-lab, при помощи которой научные сотрудники смогут мониторить, в каком университете или институте страны имеется та или иная лаборатория и, заранее записавшись, воспользоваться ее техническими возможностями. 
 

Принимаемые меры направлены на улучшение качества научных исследований, эффективность подготовки научных кадров. Эти новшества помогут заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь", - уверен Асхат Аймагамбетов.

 

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