Абитуриенты могут подать заявления в четыре колледжа РК

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Министерстве просвещения рассказали о правилах поступления в колледжи в текущем году, передает KAZAKHSTN TODAY.

Как рассказала директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения Насымжан Оспанова, прием документов в колледжи стартовал 25 июня. В этом году выделено рекордное количество грантов - 128 тысяч, это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году.

В предстоящем учебном году казахстанские колледжи начнут готовить кадры по новым специальностям: "Робототехника и встраиваемые системы", "Аддитивные технологии производства", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн" и другим", - написала Оспанова в Facebook .

Кроме того, образовательные гранты выделяются по специальностям IT, "Строительство", "Инженерия", "Металлургия", "Техническое обслуживание", "Ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта", "Организация питания", "Туризм", "Гостиничный бизнес", "Парикмахерское искусство" и другим.

Следующее новшество текущего приема - подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. То есть предприятие берет на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников", - сообщила Оспанова.

По ее информации, для удобства абитуриентов прием документов автоматизирован и осуществляется через портал еgov.kz, а также традиционно напрямую в колледжах. При этом абитуриенты могут подать документы сразу по четырем специальностям в четыре колледжа страны.

Среди абитуриентов, поступающих на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата, конкурс проводится по среднему баллу аттестата по обязательным и профильным предметам.

Поступающие на рабочую квалификацию, а также дети с особыми образовательными потребностями будут зачисляться в колледж по итогам собеседования.

Выпускники школ, поступающие по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут сдавать специальные или творческие экзамены или проходить собеседование в приемных комиссиях колледжей.