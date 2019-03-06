Аким Астаны поручил проверить пункты питания во всех учреждениях образования

Астана. 16 октября. Kazakhstan Today - В связи с обнаружением просроченных продуктов в столовой одной из школ столицы, аким Астаны Бахыт Султанов поручил провести проверку пунктов питания во всех учреждениях образования, передает Kazakhstan Today.





В ходе еженедельного аппаратного совещания Султанов отдельно остановился на проблемных вопросах по питанию в учреждениях образования, сообщает официальный сайт акимата.





"В социальных сетях разлетелся пост о том, что в школе-лицее №85 родители обнаружили испорченные фрукты и свиные сосиски. Поручаю управлению образования совместно с департаментом охраны общественного здоровья немедленно провести проверку пунктов питания в колледжах, школах и садах на предмет надлежащего оказания услуг", - поручил аким руководителю управления Ануару Жангозину.





Управлению образования также было поручено провести ревизию оснащенности технологическим и холодильным оборудованием, санитарно-технического состояния школьных столовых и пищеблока детских дошкольных учреждений. Число представителей родительского актива в составе комиссии по контролю за питанием (бракеражной комиссии) будет увеличено, необходимо осуществление систематического обхода и контроля за качеством продуктов питания, и в случае выявления нарушений будут приниматься жесткие меры воздействия.





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