Акиматы Нур-Султана и Алматы озвучили правила проведения и сроки мероприятий по вручению аттестатов выпускникам

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Власти Алматы и Нур-Султана определились с окончанием учебного года и проведением последних звонков, передает Kazakhstan Today.

По информации управления образования столицы, вручение аттестатов состоится во дворах учебных заведений, после чего выпускники высадят деревья в память о школьных годах. По данным официального сайта акимата Нур-Султана, по итогам учебного 2019-2020 года 6515 столичных школьников получат аттестат зрелости. Торжественные церемонии состоятся 3 июня во всех средних учебных заведениях города, сообщила пресс-секретарь управления образования Нур-Султана Алтынай Зарлыккызы.

В связи с сохранением в столице режима карантина данные мероприятия будут проходить в школьных дворах с соблюдением всех санитарных норм. Учащиеся будут принимать участие в церемонии в школьной форме. После вручения аттестатов запланирована акция по высадке саженцев на Аллее выпускников. Управление образования Нур-Султана строго предупреждает: проведение выпускных балов запрещено", - сказала А. Зарлыккызы.

В нынешнем году, уточнила она, 6199 столичных школьников, или 95% от общего числа учащихся, будут сдавать Единое национальное тестирование (ЕНТ), из которых 3665 с казахским, 2495 - с русским, 39 - с английским языком обучения. При этом формат проведения ЕНТ останется неизменным: тест продолжительностью 3 часа 50 минут будет состоять из двух блоков - 3 основных предмета (по 20 заданий) и 2 профильных предмета (по 30 заданий). В ЕНТ не будут включены задания из программы за четвертую четверть 11-го класса.

С учетом режима карантина перед началом теста у экзаменуемых измерят температуру, будет соблюдаться безопасное расстояние между школьниками, также будут приняты дополнительные санитарные меры. Помимо этого, будет обеспечена бесплатная доставка учащихся до места проведения ЕНТ; родители обязаны обеспечить своевременность прихода и безопасность своих детей. До начала ЕНТ будет проверена противопожарная безопасность помещений, организована медицинская помощь и охрана правопорядка. В нынешнем году на "Алтын белгі" претендуют 359, на аттестат с отличием - 379 выпускников столицы.

В Алматы в текущем году аттестат получат 9299 выпускников.

Учебный год в организациях образования завершается 25 мая. Итоговая аттестация для учащихся 9-11-х классов не проводится. Аттестация об окончании основного среднего и общего среднего образования осуществляется на основании текущих оценок. Руководителям организаций среднего образования категорически запрещается исправление оценок в электронных журналах. Торжественные линейки для учащихся 1-10-х классов будут проведены в дистанционном формате. Мероприятия по вручению аттестатов выпускникам 11-х классов состоятся 3-4 июня со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований согласно графику", - проинформировали в Управления образования Алматы.

Исходя из эпидемиологической ситуации в стране и городе установлены следующие санитарно-эпидемиологические требования к проведению линеек:

1) проведение линеек только для выпускных классов на принципах разобщения и социальной дистанции не менее 2 метров между учениками;

2) вручение аттестатов только по классам, допускается порядка 60 человек, включая учеников, их родителей, ограниченного числа представителей педагогического коллектива;

3) перерыв между вручениями аттестатов выпускникам одного класса и вручением аттестата выпускникам другого класса должно составлять не менее 1 часа;

4) рекомендовать семьям выпускников прийти на линейку только 1-2 родителям;

5) рекомендовать семьям выпускников воздержаться от посещения линеек представителями старшего поколения - бабушками и дедушками;

6) администрациям школ провести разъяснительную работу с родительскими комитетами, классами и педагогическими коллективами.

ЕНТ в Алматы будет проведено с 20 июня по 5 июля в 8 пунктах проведения с соблюдением всех мер безопасности. В ЕНТ в июне примут участие 190 государственных и 49 частных школ. Всего в ЕНТ от города Алматы примут участие 9047 выпускников. ЕНТ будет проходить в традиционном формате при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований", - уточнили в управлении.

Все эти вопросы с директорами 266 школ Алматы обсудили заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и глава Управления образования Ляззат Жылкыбаева.

Ержан Бабакумаров поручил управлению образования города создать мониторинговую группу по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований во время вручения аттестатов, проведения ЕНТ и приема в специализированные школы.

Необходимо обеспечить безопасность детей на вверенных вам участках по всем направлениям. Персональную ответственность несут первые руководители", - отметил Е. Бабакумаров

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос организации летнего отдыха для учащихся школ. Ввиду продолжающейся пандемии коронавируса и сохранения угрозы заражения по итогам обсуждения принято консолидированное решение не открывать загородные и пришкольные лагеря для учащихся школ города Алматы.

В настоящее время акиматом города совместно с уполномоченным по правам человека в РК Аружан Саин прорабатывается Дорожная карта по созданию условий для массового охвата детей города спортом, культурой и внешкольным дополнительным образованием.

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