Актюбинское управление образования переплатило 505 млн тенге при закупе компьютеров

Актобе. 26 октября. Kazakhstan Today - Управление образования Актюбинской области переплатило 505 млн тенге при закупе компьютеров в 2018 году, передает Kazakhstan Today.

Управление образования закупило компьютеры по 250 тыс. тенге, которые в магазинах техники стоят по 149 тыс., пишет "Мой город"

В 2018 году ГУ "Управление образования Актюбинской области" заключило договор с ТОО "Фирма "КазИнтерСервис". Количество оборудования - 5 тыс. штук. При анализе конфигурации компьютеров в магазинах "Фора", "Технодом" средняя цена данной конфигурации - 149 тыс. тенге. Однако это оборудование управление приняло по 250 тыс. тенге. Общая сумма договора по всем лотам свыше 1 млрд 250 млн тенге, при этом, как ранее мы и говорили, мониторинг показал слабую конфигурацию компьютеров и отсутствие сервисного обслуживания, что в период пандемии стало особо выражено", - сообщили в проектном офисе "Актобе - адалдык аланы".

В офисе отметили, что, согласно техспецификации, 36 месяцев предоставляется сервисное обслуживание бесплатно. При этом в управлении снова закладываются деньги на сервисное обслуживание, на что тратятся сотни миллионов бюджетных средств.

В проектном офисе также сообщили, что специальная мониторинговая группа осуществила мониторинг качества сайта акимата Актюбинской области. Выявлен факт, что управление образования не обновляет на сайте объявления о конкурсах и вакантных местах.

Антикоррупционный мониторинг показал, что сфера назначения руководителей учреждений образования, а также проведения процессов школьных олимпиад подвержена высоким коррупционным рискам, в силу неурегулирования "конфликта интересов" членов комиссии и отсутствия прозрачности в процессах", - проинформировали в проектном офисе.

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