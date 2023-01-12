Алматинских школьников переводят на дистанционку в связи с морозами

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение стипендии будет проводиться в четыре этапа

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовал прием документов для присуждения международной стипендии "Болашак", - В Казахстане стартовал прием документов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает пресс-служба Центра международных программ.





В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" будет проводиться в четыре этапа", - проинформировали в пресс-службе.





Сообщается, что первый этап приема документов продлится до 27 января. Второй этап - с 3 апреля по 28 апреля 2023 года, далее с 5 июня по 7 июля и с 17 июля по 15 сентября 2023 года. Конкурсный отбор пройдет с 20 января по 31 декабря 2023 года.





Заявки принимаются через портал государственных услуг", - сообщили в центре.





В этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры - 50 стипендий, для прохождения стажировок - 110 стипендий.





Перечень рекомендованных вузов включает в себя 236 университетов из 27 стран мира. Список приоритетных специальностей предусматривает 262 специальности.





В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак" утверждена квотная категория "Инженерно-технические работники", - подчеркнули в пресс-службе.





Также введена льготная категория для медицинских работников. Претенденты квотных категорий могут пройти бесплатную языковую подготовку, а также им не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение после присуждения стипендии из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы.





Ранее в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" на льготных условиях могли принять участие только претенденты из сельской местности", - отметили в центре.





В пресс-службе напомнили, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать претенденты с наличием безусловного приглашения из ведущих зарубежных вузов. Исключение составляют кандидаты квотных категорий.



