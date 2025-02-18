Аудит в сфере среднего образования выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге

В Астане будет создан Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Колледжи Казахстана начнут подготовку специалистов в сферах атомной энергетики и конструирования дронов, - Колледжи Казахстана начнут подготовку специалистов в сферах атомной энергетики и конструирования дронов, сообщил в ходе открытия фестиваля "Город рабочих профессий" министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев.





С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования колледжей увеличится в два раза. В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, а в будущем их число планируется увеличить до 4 тысяч.





Одним из ключевых мероприятий Года рабочих профессий станет интернационализация 10 колледжей страны. Основная цель - повышение их конкурентоспособности на глобальном уровне и приведение образовательных программ в соответствие с международными стандартами. Планируется внедрение опыта Венгрии в подготовке специалистов по атомной энергетике, а также применение опыта Китая в сфере IT и конструирования дронов", - сообщил Бейсембаев.





Кроме того, в Астане будет создан Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования. Аналогичные центры успешно функционируют в Китае, Южной Корее и ОАЭ. А уже этой осенью в Актау пройдет I чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.





Как отметили в Министерстве просвещения, фестиваль "Город рабочих профессий" - первое мероприятие, официально открывающее Год рабочих профессий. Его площадка создана для взаимодействия будущих специалистов, работодателей и организаций системы технического и профессионального образования. Уникальный формат мероприятия позволяет гостям погрузиться в специфику различных профессий и попробовать себя в разных отраслях экономики с помощью интерактивных площадок и специализированного оборудования.





В "Городе рабочих профессий" развернуто восемь тематических улиц: горного дела и металлургии, машиностроителей и транспортников, энергетиков и нефтяников, аграрников и водников, строителей, профессий будущего, а также уголки спасателей, пожарных, медицины и другие. Дополнительно на территории фестиваля представлены 40 креативных домов, демонстрирующих различные отрасли и направления профессионального развития.





В течение нескольких дней на территории города пройдут различные семинары и мастер-классы, инновационные сессии, парад профессий, ярмарка вакансий, презентации стартапов, концерты и тренинги.





В системе профтехобразования Казахстана функционирует 772 колледжа в которых обучается 556 тыс. студентов. Благодаря поддержке главы государства за 2 года стипендия студентов колледжей увеличилась в два раза. В 2025 году охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям составит 153 тыс., что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. 70% госзаказа будут направлены на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и др", - подытожили в ведомстве.