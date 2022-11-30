Аймагамбетов представил план нацпроекта "Комфортная школа"

Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства представил план национального проекта "Комфортная школа", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что национальный проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов.
Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет. Для качественной реализации проекта проведен всесторонний анализ", - сообщил он.
Только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,7 млн детей. Это своего рода исторический рекорд. В свою очередь это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру.
На эти проблемы влияют пять факторов - урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах. Данные факторы полностью учтены в проекте.
Для решения этих вопросов в период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тысяч ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. В рамках национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных (на период строительства) и 40 тысяч постоянных рабочих мест (после ввода школ в эксплуатацию).
Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:
- строительство школ в рамках ГЧП;
- выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;
- целевое строительство школ через единого оператора.
В ходе разработки нацпроекта были учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Это недостаточность предметных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования в построенных школах, длительность конкурсных процедур и сроков строительства, отсутствие единых стандартов при строительстве школ.
Привлечение единого оператора также направлено на решение этих вопросов. Этот механизм позволит осуществлять строительство по единому стандарту, ускорить сроки проведения процедур закупок и строительства, а также повысить их качество.
Специфичность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе", - подчеркнул министр просвещения.
Особенностями комфортных школ являются:
- Учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены свои учебные классы, туалеты, спортзалы.
- Повышенные меры безопасности детей. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей.
- Для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха детей.
- Школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы.
- Будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.
- Проблема спортзалов. К примеру, сейчас школа на 1200 ученических мест оснащена всего одним спортивным залом. Как правило, с 8 утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для 4-5 классов одновременно. В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников.
- В новых школах будут созданы все условия и для педагогов. Кабинеты для учителей, профессиональные зоны, залы для дополнительного обучения или проведения совещаний, в каждом кабинете будут компьютеры, отдельно подключенные к интернету.
- Комфортные школы будут выполнять роль community-центров. В особенности это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду.
Еще одна особенность - при строительстве комфортных школ будет соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту ход строительства школы, через IP-камеру в онлайн-режиме ознакомиться с интересующими документами по строящейся школе.
Обеспечение строящихся школ педагогическими кадрами - одна из важнейших задач. Работа в этом направлении ведется.
На этом вопросе министр остановился подробнее. Так, по его словам, за последние 5 лет по педагогическим специальностям подготовлено свыше 200 тысяч специалистов, из которых по грантам - более 31 тысячи. При этом по специальности трудоустроены лишь 55 тысяч выпускников.
До 2026 года будут подготовлены еще порядка 100 тысяч педагогов.
В целом для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тысяч педагогов. Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы. Тем самым выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется.