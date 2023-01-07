Базовое финансирование научных институтов планируют вернуть в Казахстане

Министр науки и высшего образования рассказал о планируемых поправках в закон "О науке"

Фото: primeminister.kz

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены вернуть базовое финансирование научных институтов. О планируемых поправках в закон "О науке" рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.





Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Так, мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь 12 институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование. Чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований", - цитирует zakon.kz Саясата Нурбека.





По его словам, также предусмотрены повышение заработной платы ученых и отдельные выплаты.





На 70% повышены зарплаты ученым. 1200 наших ведущих ученых сейчас получают 70% прибавку к зарплате. Если в среднем зарплата у нас на начало прошлого года была порядка 152 тысяч тенге, то к концу прошлого года подняли до 252 тыс. тенге. Максимальную зарплату нашим ученым мы подняли до 1,5 млн тенге с учетом грантов, статуса и так далее. Отдельно у нас прорабатывается пакет социальной поддержки ученых", - отметил министр.





Он уточнил, что сотрудники НИИ и вузов, которые имеют ученые степени, либо публикации, будут получать дифференцированно дополнительные надбавки. Сейчас таких персонализированных надбавок пока еще нет.





Кроме того, вышедшим на пенсию ученым хотят дополнительно рассмотреть надбавки за научные достижения, а академиков и членов их семей - перевести на дополнительное медицинское обслуживание.





Мы хотим, чтобы ученые видели и чувствовали, что есть хорошая господдержка. Очень серьезно уже проработан проект закона. Уже до конца этого созыва, до марта, мы планируем этот законодательный пакет принять", - сказал он.





В планах также увеличение финансирования науки и предоставление преференций для некоторых компаний.





В этом проекте закона предусмотрены очень серьезные преференции - налоговые, инвестиционные, бюджетные для тех компаний, которые будут выходить и финансировать научные проекты", - проинформировал Саясат Нурбек.





Напомним, для стимулирования и поощрения ученых будет продолжена практика присуждения 50 премий "Лучший научный работник" в размере 2 000 МРП. Ученых, внесших значимый вклад в развитие науки и техники, также будут поощрять посредством государственных научных стипендий и премий.



