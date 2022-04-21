Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ запустил Национальный центр тестирования МОН РК. Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пробное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, какие темы нужно изучить еще глубже, сообщается в пресс-релизе МОН РК.
Участникам тестирования необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.
Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Поэтому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Отметим, в этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм", - сказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.
Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания - это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также НЦТ было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.
Пробное онлайн-тестирование также доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, то есть педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию", - сообщили в МОН.
Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ по ссылке.