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Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане

20.04.2022, 15:43 2061
Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ запустил Национальный центр тестирования МОН РК. Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пробное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, какие темы нужно изучить еще глубже, сообщается в пресс-релизе МОН РК.
 
Участникам тестирования необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.
 

Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Поэтому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Отметим, в этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм", - сказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

 
Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания - это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также НЦТ было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.
 

Пробное онлайн-тестирование также доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, то есть педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию", - сообщили в МОН.  

 
Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ по ссылке.
 

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Аймагамбетов: лицензирование частных детсадов необходимо вернуть

19.04.2022, 17:29 6041
Аймагамбетов: лицензирование частных детсадов необходимо вернуть
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов предлагает вернуть лицензирование частных детсадов для обеспечения безопасности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проблема не в самом институте частных детсадов. Я вообще считаю, что частные вузы, детсады и школы должны быть. Мы не должны делить их на то, что это частные или государственные. Мы должны делить только на тех, кто дает качественные знания и воспитание, и тех, которые не дают их. Потому что среди тех и других бывают такие случаи", - сообщил глава МОН.

 
По мнению министра, для обеспечения безопасности детей нужно вернуть лицензирование и значительно усилить требования к детсадам.
 
Так, по словам Аймагамбетова, в каждом детсаду должна быть установлена видеокамера. Также каждый детсад должен получить при открытии заключение о том, что соответствует санитарным и пожарным нормам. Кром того, в дошкольных учреждениях должны работать специалисты с соответствующим образованием и квалификацией, а их количество соответствовать определенным типовым требованиям. 
 

Когда в садике 25 - 30 детей и с ними постоянно работает один и тот же специалист, не мудрено, что через 2 недели, месяц человеку очень трудно совладать со своими эмоциями. И вот то, что происходит, - это следствие этих факторов. Поэтому в государственных детских садах работают два специалиста, то есть до обеда работает воспитатель и нянечка, и после обеда приходит другой воспитатель и няня. Это не просто так, это результаты исследования, потому что это очень большая психоэмоциональная нагрузка", - пояснил министр.

 
Он отметил, что приказ по обязательным требованиям к детсадам будет принят в течение месяца и все будут обязаны ему соответствовать.
 

Что касается лицензирования, у нас две попытки уже были, мы это как механизм инициировали и пытались внести в законодательство. Но согласие не было получено, и наша инициатива не прошла. Я думаю, что сейчас мы постараемся сделать так, чтобы эта норма была принята в действующее законодательство", - сообщил министр.


Напомним, депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады после инцидента в центре для детей-аутистов, с которыми жестоко обращались воспитатели.

Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировали юрист и уполномоченный по правам ребенка в РК.

На встрече с президентом глава МОН пообещал, что ответственность частных детсадов будет усилена.
 

МОН: число образовательных грантов вырастет до рекордных 73 тысяч

19.04.2022, 15:34 6951
МОН: число образовательных грантов вырастет до рекордных 73 тысяч
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По информации Министерства образования и науки РК, в текущем году количество образовательных грантов для обучения в вузах будет увеличено до рекордных 73 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также вырастет госзаказ и на обучение в колледжах, сообщили в пресс-службе МОН.
 

Для обучения в колледжах в этом году количество образовательных грантов увеличивается до рекордного количества - 31 тысяча грантов. Больше всего грантов будет предоставлено по техническим специальностям. Мы отменили экзамены и ввели специальные квоты для социально уязвимых категорий граждан", - сообщил сегодня на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

 
При этом он отметил, что гранты будут предоставляться не всем колледжам, а тем, которые выберут сами студенты. То есть при распределении финансирования будет действовать принцип "деньги следуют за студентом". По мнению главы МОН, это повысит конкурентоспособность колледжей по подготовке кадров.
 
В пресс-службе Минобразования и науки также отметили, что при распределении будет увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта. 
 
В этом году при распределении государственного образовательного заказа особое внимание уделяется инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям, а также педагогическим и естественным наукам. В 2022 году по поручению главы государства в приоритете подготовка технических кадров, и доля госзаказа по техническим направлениям увеличена до 60%. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.
 
Ранее Аймагамбетов сообщил, что у выпускников будет две попытки поступить на грант.
 

Мониторинг образовательных достижений учащихся проходит в школах Казахстана

18.04.2022, 11:14 10906
Мониторинг образовательных достижений учащихся проходит в школах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В казахстанских школах начинается мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), в котором примут участие более 112 тысяч учащихся 4-х и 9-х классов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала, что мониторинг пройдет в 1447 школах страны - это 25% всех школ.
 
По ее словам, МОДО продлится до 29 апреля. Выборка школ осуществлена методом случайного выбора. 
 

МОДО - внешняя независимая оценка качества образования, которая позволит оценить сильные и слабые стороны обучающихся, и нацелена на повышение качества образования и восполнение пробелов в знаниях учащихся", - пояснила вице-министр.

 
Она рассказала, что мониторинг включает материалы учебных программ и направлен на определение функциональной грамотности учащихся.
 

Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников. МОДО включен в закон в прошлом году и проводится в школах в этом году впервые. Мониторинг будет проводиться на базе каждой школы по направлениям: математическая, естественнонаучная и грамотность чтения. Специально готовить школьников к нему не требуется", - написала Каринова в Facebook.

 
По итогам мониторинга для организаций образования будут проводиться предметные обсуждения с разбором отдельных тем и материалов, по которым дети испытывали затруднения.
 

В целом конечным результатом МОДО является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования", - добавила Каринова.


Напомним, казахстанские колледжи будут готовить специалистов по заказу предприятий.
 

Казахстанские колледжи будут готовить специалистов по заказу предприятий

18.04.2022, 10:38 11381
Казахстанские колледжи будут готовить специалистов по заказу предприятий
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан внедряет целевую подготовку кадров по заявкам предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Преимущество такого госзаказа в том, что после окончания колледжа студент будет трудоустроен в компанию заказчика. В этом году по целевому заказу предприятий планируется принять более 10 тысяч абитуриентов, сообщили в пресс-службе МОН РК.
 

Такое сотрудничество позволит обновить образовательные программы и выпускать кадры под запросы рынка труда. То есть, делая заявку на те или иные кадры, предприятие может получить подготовленных под свое производство специалистов. Отмечу, что предприятие, заключая трехстороннее соглашение "колледж - студент - предприятие", берет на себя обязательство трудоустроить студента после окончания колледжа", - рассказала директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

 
В ведомстве отметили, что такое сотрудничество выгодно не только студентам, но и педагогам, поскольку после заключения соглашения они смогут стажироваться на базе предприятия-партнера. По итогам обучения предприятие будет принимать итоговый экзамен у студентов.
 
Целевой заказ также будет предусмотрен для детей с особыми образовательными потребностями. Для них будет определен перечень специальностей и разработаны индивидуальные адаптивные программы в соответствии с их образовательными возможностями.
 

Работу Центрально-Казахстанской академии приостановили из-за многочисленных нарушений

14.04.2022, 17:43 17736
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК провел проверку в Центрально-Казахстанской академии и выявил множество нарушений законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
 "В Центрально-Казахстанской академии занятия проводились не в полном объеме, преподаватели не соответствовали предъявляемым требованиям, в частности образование и ученая степень преподавателей не соответствовали преподаваемым дисциплинам, учебный процесс не был обеспечен преподавателями-практиками, необходимой учебной литературой", - сообщила глава управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.
 
Она отметила, что из-за отсутствия системы внутреннего обеспечения качества студенты по шести направлениям подготовки кадров академии не набрали пороговых баллов.
 

Кроме того, выявлены нарушения по перезачету дисциплин, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. При проведении рубежного контроля в вузе не применялась система прокторинга", - отметила глава управления.

 
По ее словам, анализ рейтинга образовательных программ работодателей показал, что большинство учебных программ академии не были актуализированы и не соответствовали запросам рынка труда и работодателей. Поэтому большинство специальностей не пользовались спросом среди обучающихся, по ним обучались только от 1 до 5 человек.
 

Пользуясь правом обжалования, вуз обратился в судебные органы. Судами первой инстанции иски академии оставлены без удовлетворения, а решения комитета признаны законными", - сообщила Сапарбекова.

 
Она добавила, что студенты академии могут уже сейчас перевестись в другие вузы, чтобы избежать проблем с недействительностью дипломов. Часть студентов уже сделала это во время зимней сессии.
 

Университет Аризоны прокомментировал скандал вокруг казахстанского филиала

08.04.2022, 18:34 34231
Университет Аризоны прокомментировал скандал вокруг казахстанского филиала
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Заместитель ректора Университета Аризоны Лизл Фолкс прибыла с официальным визитом в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представитель американского вуза встретилась с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым. Стороны обсудили детали сотрудничества Университета Аризоны с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева, сообщает пресс-служба МОН РК.
 
Ералы Тугжанов поручил Министерству образования и науки провести первый набор студентов в филиал Университета Аризоны в СКО в сентябре этого года.
 
Замдиректора Университета Аризоны Лизл Фолкс заявила, что основной целью сотрудничества является создание образовательных программ, соответствующих мировым стандартам, и развитие научного потенциала казахстанского университета. При этом она отметила, что воспитательная работа со студентами - зона ответственности казахстанской стороны.
 

Мы хорошо знакомы с особенностями Казахстана и университета имени М. Козыбаева. В первую очередь мы придаем большое значение и уважаем культуру наших партнеров и, самое главное, мы бережно относимся к их традиционным ценностям. В связи с этим стоит отметить, что наше сотрудничество будет проходить в рамках разработки образовательных программ и академической работы. И мы отвечаем только за образовательный компонент. Об этом мы неоднократно договаривались во время переговоров. В университете хорошо налажена воспитательная работа, и воспитательная часть будет на личном контроле ректора. Поэтому мы считаем, что нет необходимости вмешиваться в воспитательную работу и вносить в нее изменения. Мы сотрудничаем с 11 государствами по всему миру. Среди них Перу, Индонезия и другие страны. То есть у нас есть большой опыт сотрудничества с иностранными партнерами. Однако в этом регионе первым нашим партнером станет Казахстан. Это для нас очень интересный и новый опыт. И у нас есть чему поучиться", - сказала Лизл Фолкс.

 
Отметим, что благодаря сотрудничеству казахстанским студентам будет предоставлена возможность получения двойного диплома - казахстанского вуза и Университета Аризоны.
 
Также будут активно развиваться программы академической мобильности. Это позволит проводить передовые научные исследования и международные проекты на базе региональных вузов.
 
Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил переформатировать казахстанскую систему высшего образования под запросы экономики путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.
 
Американский вуз является общественным научно-исследовательским университетом, имеющим 136-летнюю историю. На сегодня высшее учебное заведение сотрудничает с 11 странами в области образования. Кроме того, вуз занимает 101-150-ю позицию в Шанхайском рейтинге (ARWU), 124-е место в Times Higher Education.
 
Ранее ряд казахстанцев выразили свое недовольство передачей отечественного вуза в доверительное управление американцам - Университет Аризоны славится продвижением ЛГБТ-ценностей.
 

Минобразования больше не будет требовать от вузов зачетные книжки студентов

08.04.2022, 12:15 36111
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В рамках реализации антикризисного плана по поручению министра образования и науки Республики Казахстан департаментом высшего и послевузовского образования сокращен перечень документов, требуемых со стороны МОН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Были сокращены 11 форм отчетности, в том числе зачетные книжки обучающихся, различные бумажные журналы успеваемости и т.д", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев на своей странице в Facebook.

 
Также, по его словам, в целях упрощения работы профессорско-преподавательского состава из указанного приказа были сокращены следующие виды отчетности:
 
1. Ведомость учета учебного времени работы преподавателей за каждый месяц (в часах и (или) кредитах).
 
2. Ведомость учета учебного времени преподавателей за год (в часах и (или) кредитах).
 
3. Экзаменационная ведомость (для промежуточной аттестации обучающихся).
 
4. Протоколы заседаний комиссий по проведению итоговой аттестации обучающихся. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о сдаче экзаменов итоговой аттестации (индивидуальный).
 
5. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о присвоении квалификации (сводный).
 
6. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации по рассмотрению выпускной работы (дипломного проекта (работы) обучающегося.
 
7. Экзаменационная ведомость.
 
8. План работы кафедры.
 

Особо хотел бы отметить сокращение плана работы кафедр, состоящий из 22 пунктов и включающий большой объем работы. Также департаментом было рекомендовано вузам не создавать собственные бумажные виды отчетности, отмененные министерством, а осуществить полный переход на цифровую систему планирования и документооборота", - отметил Тойбаев.

 
Однако, подчеркнул он, в департамент поступает информация, что в некоторых вузах до сих пор требуют от преподавателей излишние документы отчетности.
 

К примеру, бумажный журнал успеваемости студентов (дублируя электронный журнал), еженедельные/ежемесячные отчеты о проделанной работе профессорско-преподавательского состава и др. Уважаемые коллеги, если вы столкнулись с такими проблемами, просим сообщать по каждому такому случаю в департамент", - заключил глава департамента.

 

В Казахстане пороговый балл на мартовском ЕНТ набрали более 70% абитуриентов

08.04.2022, 10:50 36411
В Казахстане пороговый балл на мартовском ЕНТ набрали более 70% абитуриентов
Фото: facebook/НЦТ
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане более 70% абитуриентов набрали пороговый балл на мартовском тестировании, что на 6% больше показателей прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Что касается среднего балла, то он составил почти 69 баллов. Максимальный балл - 135. Всего в мартовском Едином национальном тестировании приняли участие около 105 тысяч человек. Из них 78,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,7% - на русском, 0,2% - на английском языке. 72 тестируемых набрали более 130 баллов", - проинформировали в ведомстве.

 
По информации МОН РК, в мартовском ЕНТ приняли участие 211 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. 
 
Отмечается, что в этом году впервые выпускникам с особыми потребностями для выполнения заданий тестирования было дано помимо основных 240 минут еще 40 дополнительных минут.
 
Наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются "математика-физика" и "химия-биология". Данные предметы выбирают 27% и 19% участников соответственно. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "химия-физика" (0,12%).
 

Формат проведения и количество вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы добавили несколько дополнительных опций для абитуриентов. Самая важная из них - индивидуальный тематический анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие - не в полной мере. Это позволит ему уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Следующая опция - выбор комбинации "математика-информатика" для поступающих на IT-направления подготовки. Несмотря на то что в этом году профильным предметом остается физика, а само нововведение будет внедрено в 2022-2023 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовского тестирования апробировали около 800 человек. А также мы обновили разрешенную для использования таблицу растворимости солей, добавив ряд активности металлов. Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих тестируемых, а также в целях повышения качества подготовки к основному ЕНТ", - сказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

 
Также сократилось и количество попыток пронести запрещенные предметы в сравнении с январским ЕНТ прошлого года. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 99 абитуриентов.
 
Напомним, что запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 259 человек, их результаты аннулированы.
 
Отмечается, что Национальным центром тестирования МОН РК на постоянной основе ведется работа по информационной поддержке тестируемых. Всего за период мартовского ЕНТ поступило и обработано около 500 письменных обращений посредством электронной почты, около 2500 звонков на call-центр, а также более 11 000 обращений в социальных сетях. В основном вопросы от абитуриентов касались участия в тестировании, доступа в личный кабинет, технической поддержки и т.д.

Ранее сообщалось, что тематический анализ по итогам ЕНТ будут проводить в Казахстане.
 

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