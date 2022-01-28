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Бесплатное техпрофобразование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев

27.01.2022, 19:03 4401
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане будет увеличен объем государственного заказа для обучения в колледжах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этом году бесплатное техническое и профессиональное образование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом учебном году", - сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки РК вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, будет усилено взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширено дуальное обучение.
 
Также начата работа по переориентированию программы "Болашак".
 

По поручению главы государства акцент будет сделан на подготовку кадров по техническим направлениям. Гранты на технические и IT-направления будут увеличены с 40% до 60%", - отметил Ергалиев.

 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать систему образования Казахстана в сторону технических специальностей. 
 

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Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане

27.01.2022, 14:31 6521
Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создать единую базу очередности в детские сады. Об этом на заседании Минобразования сообщила первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - сказала первый вице-министр образования и науки Казахстана.

 
По ее словам, в стране будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, в особенности частных детских садов.
 

Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - заявила Шолпан Каринова.

 

В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты

27.01.2022, 12:52 7416
В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ – Министерство образования и науки Республики Казахстан планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране будут открыты первые онлайн-университеты. В целом для обучения в вузах на 5 тысяч будет увеличено количество грантов, из которых 60% будут распределены по техническим специальностям", - сообщил на коллегии ведомства вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, он заявил, что началась работа по переориентированию и реформированию программы "Болашак".
 
Напомним, что Токаев поручил переориентировать программу "Болашак".
 

Мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики

26.01.2022, 17:19 10686
Мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики, заявил депутат мажилиса парламента РК Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как известно, пандемия в 2020 году потрясла экономическую ситуацию и у нас, несмотря на это, весь 2021 год статданные республики показывали положительные результаты. Например, весь прошлый год Национальный банк твердил о том что, уровень инфляции не превышал 8%, а рост цен на продукты питания составил не более 20%. Но каждый из нас знает точно, что основные протесты мирных демонстрантов в январе начались на почве роста цен. Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики", - сообщил мажилисмен в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана.

 
Мажилисмен считает, что такая же ситуация в стране и с данными по зарплатам.
 
По данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в стране составляет 257 тыс. тенге, а среднедушевые номинальные доходы населения – около 131 тыс. тенге. 
 

Будем откровенны, этим цифрам не верят сами статисты, не говоря уже о простых гражданах. Напоминаю вам, что глава государства на встрече с предпринимателями отметил, что ежемесячный доход половины населения не превышает 50 тысяч тенге, и жить на такие деньги практически невозможно", - отметил депутат.

 
По данным того же Бюро, численность безработных в Казахстане в 2021 году составила 4,9%, то есть около 451 тыс. человек. Эти цифры наглядно показывают, что статистика это одно, а реальная ситуация – совсем другое. 
 

К примеру, в ноябре 2021 года нами было отмечено, что число безработных в стране значительно выше, а уровень безработицы среди молодежи скрыт различными придуманными показателями. Кроме того, в начале того же года мы говорили о 12 тысячах казахсьанцах, нелегально работающих в Корее. Но эти предложения и предупреждения с нашей стороны были мягко проигнорированы со стороны правительства, которое отправило пустую отписку со словами "учитываем, видим, делаем", - сообщил Бейсенбаев.

 
Депутат считает, что уже давно пора поменять определения и использование завуалированных терминов: низкая экономическая активность, самозанятые граждане, молодежь категории NEET. Они должны рассматриваться как безработные. Только тогда определится реальный процент безработных в стране и, скорее всего, цифра будет гораздо больше.
 
По словам Бейсенбаева, также вызывает вопрос количество людей, проживающих в крупных городах страны. 
 

По итогам недавней национальной переписи в Алматы проживает более 2,1 ммлн человек, в Шымкенте - 1,1 млн человек. В действительности же в Алматы проживает не менее 2,5 миллионов человек, а в Шымкенте - 1,5 миллиона. Получается, что эти люди действительно есть, но в данных национальной статистики их нет?! Ясно видим, что в вопросе общей статистики наряду с конкретными цифрами отсутствуют прогнозирование и анализ. Этот цифровой дисбаланс существенно мешает работе акиматов. Что приводит к некорректным и даже системным ошибкам при принятии решений социально-экономического характера. А это в свою очередь - к социальному напряжению", - сообщил мажилисмен.

 
Вместе с тем, на национальную перепись с 2018 по 2021 год было потрачено около 9 млрд тенге бюджетных средств. 
 

Эта сумма, как и само качество проведения переписи, вызывает много вопросов у населения. Мы и сейчас не знаем, на что конкретно были потрачены деньги. Расхождение недостоверных статистических данных на бумаге не выдерживает критики. Поэтому считаем необходимым в срочном порядке отрегулировать подходы в этой отрасли. Считаем целесообразным определить новый порядок открытых, прозрачных и справедливых действий в области статистики. Также в кратчайшие сроки просим дать отчет о потраченных средствах для проведения национальной переписи населения с приглашением СМИ. Уже давно пора привести статистические данные в порядок", - заявил мажилисмен.

 
Ранее сообщалось, в Казахстане на проведение переписи населения было выделено более 8 млрд тенге. При этом, как отметил эксперт, затраты на перепись населения были завышены в сто раз.
 

Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

25.01.2022, 12:51 16071
Январское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Январское Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане. Для участия в тестировании подано около 104 тысяч заявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, тестирование продлится до 22 февраля 2022 года.
 

Выпускникам с особыми образовательными потребностями в 2022 году будет предоставлено дополнительное время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные - в течение 4 часов 40 минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения существенно облегчат сдачу ЕНТ претендентам с особыми образовательными потребностями", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев. 

 
Сообщается, что тестирование будет проводиться по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого. 
 
Количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20, по 35 заданий по двум профильным предметам. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов - 140. 
 
Ранее проведение ЕНТ планировалось в период с 10 января по 10 февраля. Однако в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения сроки были перенесены. По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования.
 

В Казахстане студенческие стипендии вырастут на 20%

24.01.2022, 16:48 20161
В Казахстане студенческие стипендии вырастут на 20%
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - С 1 сентября 2022 года стипендия казахстанских студентов повысится на 20%, магистрантов и докторантов - на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Студенты, обучающиеся по педагогическому направлению подготовки, начнут получать более 58 тыс. тенге, по другим направлениям - порядка 37 тыс. тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов - до 195 тыс. тенге", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

 
Напомним, в сентябре 2021 года размер стипендии бакалавров уже повысился на 20%, магистрантов и докторантов - на 15%. Таким образом, с сентября 2021 года стипендия студентов составила 31 423 тенге, магистрантов - 76 950 тенге, докторантов - 172 500 тенге.
 

Более ста тысяч детей Акмолинской области посещают кружки и секции

24.01.2022, 12:47 21546
КОКШЕТАУ. 24 ЯНВАРЯ - По информации управления образования Акмолинской области, в регионе ежегодно увеличивается количество организаций дополнительного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Развитие творческих навыков - один из немаловажных факторов в жизни подрастающего поколения. Возможность внеурочного посещения каждым ребенком кружков и секций всегда находится на контроле руководства области, отметили в управлении внутренней политики региона. 
 

Всего 106 871 учащийся в области охвачен дополнительным образованием. 20 453 ребенка занимаются кружковой деятельностью в 51 организации - центрах внешкольной работы, домах творчества и т. д., 86 418 посещают кружки и секции при школах", - поделились в ведомстве.

 
В пресс-службе подчеркнули, что занятия для детей не прекращались и во время зимних каникул. 
 

В соответствии с концепцией о зимних каникулах управлением составлен план работы с учетом восьми направлений воспитательной работы и эпидемиологической ситуации в области. В период каникул организации дополнительного образования проводили с детьми конкурсы, турниры, интеллектуальные игры, такие как "Кыскы киял", кыскы арт-челлендж "Кыскы вернисаж", "Суретшілер шыгармаларындагы кыс", "Ертегіде конакта", квест-игры на свежем воздухе и различные формы работ в онлайн формате", - рассказали в управлении.

 
Кроме того, продолжена работа по проекту "Читающая нация" в школах Ерейментауского и Буландинского районов Кокшетау, а также города Степногорска.
 
В штатном режиме продолжается работа самого крупного объекта - ГКП на ПХВ "БолашаК сарайы" в Кокшетау, где на ежедневной основе в 111 кружках и секциях занимаются более 3000 детей. 
 

Мы всегда рады новым воспитанникам, стараемся им помочь в раскрытии потенциала и саморазвитии. За небольшой период деятельности наши ученики стали победителями в различных конкурсах и соревнованиях", - отметила директор Айнагуль Балташева.

 
В УВП добавили, что в регионе в 552 общеобразовательных школах получают знания 133 103 ученика. 
 

В связи с морозами учеников начальных классов в Нур-Султане перевели на дистанционку

24.01.2022, 08:38 23101
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - В связи с погодными условиями учеников начальных классов в Нур-Султане перевели на дистанционный формат обучения.
 
Как сообщили в управлении образования Нур-Султана, "24 января 2022 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения".
 
По данным РГП "Казгидромет", в столице сегодня днем температура воздуха составит -12-14 градусов, скорость ветра - 1-6 метров в секунду.
 
 

Программу "Болашак" переориентируем - президент РК

21.01.2022, 14:44 33166
Программу "Болашак" переориентируем - президент РК
Фото: facebook/Berik Uali.
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса высказался о необходимости переформатирования образования. Он сообщил, что программа "Болашак" будет переориентирована, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу "Болашак" мы переориентируем. Будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы", - сказал Токаев.

 
Также он сообщил, что развитие в данном направлении зависит от казахстанского бизнеса.
 

Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что есть отдельные корпорации, которые работают в данном направлении, но следует поставить это на поток", - заявил президент Казахстана.

 
 

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