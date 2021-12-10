Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ проводят в Казахстане

Фото: телеканал КТК
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Крупные образовательные центры республики Казахстан запустили бесплатные онлайн-уроки для подготовки выпускников школ к единому национальному тестированию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 8 декабря вплоть до начала ЕНТ крупные республиканские образовательные центры будут в прямом эфире проводить бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ по каждому предмету, сообщает пресс-служба Национального центра тестирования.
Qazbilim – будет проводить занятия в прямом эфире на казахском языке ежедневно на канале YouTube Qazbilim.tv в 20.00 (по времени Нур-Султана). Educon Dostyk – каждый вторник в 19.00 на казахском языке, а в 20.00 на русском языке в прямом эфире на канале YouTube Dostyk Bilim. Zerdeli – каждый вторник и четверг в 20.00 в прямом эфире на канале YouTube Zerdeli.kz. Sabaq online – каждую субботу в 15.00 в прямом эфире на канале YouTube Sabaq online. Samga – в пятницу в 20.00 в прямом эфире на канале YouTube Samga online. Daryn online – каждый вторник, среду, четверг и пятницу в 18.00 в прямом эфире на канале YouTube Daryn online", -проинформировали в наццентре.
При этом отмечается, что трансляция уроков будет сохранена.