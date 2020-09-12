Более 2 тыс. обучавшихся за границей студентов перевелись в казахстанские вузы

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Минобразования и науки РК помогло казахстанским студентам, которые ранее обучались в зарубежных вузах, перевестись в отечественные высшие учебные заведения, передает Kazakhstan Today.

Студентам был предложен упрощенный формат оформления документов через виртуальные приемные вузов, сообщили в пресс-службе МОН.

В начале августа МОН начал оказывать содействие студентам, которые не смогли выехать из страны для продолжения обучения по независящим от них причинам. Благодаря предпринятым мерам более 2 тыс. казахстанских студентов изъявили желание перевестись в отечественные вузы. В целях поддержки данной категории граждан была запущена отдельная горячая линия, а также упрощена процедура перевода", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что большинство зарубежных вузов, как и казахстанские, начали учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий. Однако некоторые зарубежные вузы не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения в дистанционном формате.

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