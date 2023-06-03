31.05.2023, 11:56 33126
Более 3,7 млн казахстанских школьников завершили учебный год
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане завершают учебный год более 3 млн 700 тысяч учащихся, информирует Министерство просвещения Республики Казахстан.
По данным Минпросвещения, 172 тысячи выпускников окончили 11-е классы, из них 6 тысяч 800 претендентов на «Алтын белгі». 9-й класс окончили более 288 тысяч выпускников. 85,3% детей 1-10-х классов будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением. Это 2 млн 800 тысяч детей по стране, из них 500 тысяч детей из отдельных категорий семей.
В ведомстве рассказали, что для организации детского отдыха будут работать 218 загородных и 10 200 пришкольных, профильных и палаточных лагерей.
Также будут реализованы проекты «Этноаул» и «Летняя путевка». Действуют школы летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах.
На летних каникулах будут открыты секции и кружки в учреждениях дополнительного образования.
Для 1 млн 400 тысяч детей будут работать 11 тысяч кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений. Также дети могут заниматься садоводством в рамках программы «Жасыл ел», путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, посещать языковые курсы", - добавили в пресс-службе ведомства.
новости по теме
01.06.2023, 09:17 19231
Последний звонок прозвенел для более 3,7 млн казахстанских школьников
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая в Казахстане завершился учебный год для более 3 млн 700 тысяч школьников. Сегодня для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов проходят торжественные линейки.
По данным Министерства просвещения, 172 тысячи выпускников окончили 11-е классы, из них 6 тысяч 800 претендентов на "Алтын белгі". 9-й класс окончили более 288 тысяч выпускников.
85,3% детей 1-10-х классов будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением. Это 2 млн 800 тысяч детей по стране, из них 500 тысяч детей из отдельных категорий семей.
Для организации детского отдыха будут работать 218 загородных и 10 200 пришкольных, профильных и палаточных лагерей. Также будут реализованы проекты "Этноаул" и "Летняя путевка". Действуют школы летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах.
На летних каникулах будут открыты секции и кружки в учреждениях дополнительного образования.
Для 1 млн 400 тысяч детей будут работать 11 тысяч кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений.
Также дети могут заниматься садоводством в рамках программы "Жасыл ел", путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, посещать языковые курсы.
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с окончанием учебного года.
Как сообщалось ранее, в прошлом году Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель. Учебный год завершился 31 мая, а торжественные линейки в честь последнего звонка было принято провести 1 июня.
Напомним, 1 июня в Казахстане также отмечается международный День защиты детей.
Депутат назвала ошибочным и непрофессиональным решение о продлении учебного года.
31.05.2023, 12:28 32181
Депутат назвала ошибочным и непрофессиональным решение о продлении учебного года
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова подвергла критике решение о продлении учебного года в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Решение о продлении учебного года Ирина Смирнова назвала волюнтаристским, непродуманным, непрофессиональным и не имеющим под собой основы.
Наши дети в отличие от детей других стран занимаются не 4 часа в день, а по 6-7 уроков. Поэтому если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом. Кроме того, нельзя сравнивать, сколько дети отдыхают летом. Некоторые дети в других странах отдыхают зимой месяц или в другое время года два месяца. И у них другая структура учебного года", - рассказала депутат в кулуарах мажилиса.
По ее словам, обоснования, которые представляют родителям школьников в Казахстане, - это "введение в заблуждение". На самом деле, отметила депутат, это "ошибочное решение".
Смирнова также выразила надежду, что готовящаяся родителями петиция сыграет свою роль.
Напомним, с инициативой перенести дату последнего звонка выступило Минпросвещения в августе прошлого года. В ответ родители школьников предложили сократить каникулы министрам.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал, почему в Казахстане продлили учебный год, а также сообщил о возможном пересмотре сроков окончания учебы.
29.05.2023, 18:25 49721
Президент Казахстана подчеркнул важность повышения качества образования в стране
Токаев осмотрел лабораторию беспилотных летательных аппаратов
Фото: Акорда
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Петропавловск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, где ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения, сообщает пресс-служба Акорды.
В беседе с преподавателями и студентами президент подчеркнул важность повышения качества образования в стране.
Я очень серьезно отношусь к этой сфере. Мы будем рассматривать все эти вопросы в порядке приоритета, потому что без знаний, без культуры знаний и без науки Казахстан не сможет дальше развиваться. Недавно мы провели реформу Академии наук, назначили нового президента, очень известного ученого и практика. Я провел первое заседание Высшего совета по науке. Считаю, что в самое ближайшее время вы можете пополнить и ряды ученых, и ряды практиков, и будете вносить свой большой вклад в развитие нашего государства. Я на это надеюсь. Я верю в нашу молодежь", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил необходимость внедрения передового международного опыта и открытия в стране филиалов зарубежных вузов.
Мы приглашаем ведущие университеты открывать у нас свои филиалы. Я пригласил к сотрудничеству российские университеты технического направления. Физтех открылся в КазНУ в Алматы, отделение российского университета нефти и газа - в Атырау. Недавно я был в Сиане, где отметил, что мы заинтересованы в том, чтобы ведущие китайские вузы технического профиля тоже открыли у нас свои филиалы. Думаю, это все полезно, потому что знания - это международное сотрудничество, и знания по своему характеру транснациональные. Есть страны, которые ушли вперед в своем развитии. Есть страны, которые отстают, но пытаются догнать передовые государства. Поэтому в этой сфере очень большие перспективы. Думаю, что Казахстан будет передовой страной в плане развития знаний", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Также главе государства представили технологические возможности оценки качества сельскохозяйственной продукции. Президент осмотрел лабораторию беспилотных летательных аппаратов, где студенты обучаются анализировать данные дистанционного зондирования земли по ГИС-технологии.
Президенту показали центры инновационных методов получения деталей сложной конфигурации, симуляционного обучения и практических навыков.
Ректор университета Ерлан Шуланов доложил о реализации поручения президента по открытию филиала ведущих зарубежных университетов. На сегодняшний день начата программа двудипломного образования совместно с Университетом Аризоны.
По словам ректора, репутация высшего учебного заведения создается его профессорами. Вуз активно работает над привлечением молодых перспективных ученых и развитием кадрового потенциала. В университет вернулся доктор PhD Рустам Гатамов из сильнейшего технического вуза США - Университета Вандербильт, из Гонконгского университета вернулся еще один уроженец области - Алексей Маликов.
Ежегодно увеличивается количество грантов для обучения в университете, за последние 5 лет снизился отток выпускников школ в 2 раза. Кроме того, при университете строят 4 общежития на 1500 мест, реализация данного проекта позволит закрыть потребность по общежитиям.
Ранее президент ознакомился с ходом весенней посевной кампании в СКО.
26.05.2023, 13:05 80921
Количество молодых специалистов в казахстанской науке сократилось на 5%
Средний возраст научных руководителей Казахстана - 59, академиков - 69 лет
Фото: shutterstock.com
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Количество специалистов в возрасте до 25 лет, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, стало меньше на 5% в Казахстане.
В 2022 году внутренние затраты на НИОКР составили 121,6 млрд тенге - на 11,2% больше, чем годом ранее. Количество организаций, выполняющих НИОКР, сократилось с 438 до 414. При этом число работников в них выросло на 3,9%, до 22,5 тысячи человек. В том числе 12 тысяч составили женщины", - сообщает Ranking.
Специалистов-исследователей в составе работников организаций, выполняющих НИОКР, насчитывалось 18 тысяч человек - на 5,4% больше, чем годом ранее. В том числе 3,9 тысячи пришлось на кандидатов наук, 2,5 тысячи - на докторов философии PhD, 1,7 тысячи - на докторов наук, 96 - на докторов по профилю.
В региональном разрезе больше всего работников сектора насчитывалось в Алматы: 9,2 тысячи человек - на 5,3% больше, чем годом ранее. В пятерке регионов-лидеров также оказались Астана (4,3 тысячи, плюс 9,5% за год), Карагандинская (1,3 тысячи, плюс 12,4%), Абайская (1 тысяча, плюс 6,1%) и Восточно-Казахстанская (1 тысяча, плюс 9,1%) области.
Годовой рост численности работников организаций, выполняющих НИОКР, наблюдался в 12 из 20 регионов РК; еще в 7 регионах, соответственно, показатель сократился. Наибольший годовой рост был отмечен в Кызылординской области (на 22,6%, до 293 человек), наибольшее сокращение - в Атырауской области (на 74%, до 111 человек)", - отмечается в исследовании.
Тем временем министр высшего образования и науки Саясат Нурбек заявил, что ученые Казахстана стареют, но достаточной смены им пока нет, сообщает "Хабар 24". По его словам, средний возраст научных руководителей Казахстана - 59, академиков - 69 лет. Сейчас наукой занимаются больше 20 тысяч человек. Около 40% из них имеют ученые степени. По мнению министра, это очень невысокий показатель для страны.
По данным Бюро национальной статистики, в разрезе возрастных групп в 2022 году в стране насчитывалось 813 специалистов-исследователей, выполняющих НИОКР, в возрасте до 25 лет - на 5% меньше, чем годом ранее. Еще 4,5 тысячи специалистов в секторе относились к возрастной категории от 25 до 34 лет (плюс 1,5%), 5,3 тысячи человек - от 35 до 44 лет (плюс 10,4%), 3,2 тысячи человек - от 45 до 54 лет (плюс 7,9%), 2,6 тысячи человек - от 55 до 64 лет (плюс 4,2%), а 1,6 тысячи человек были старше 65 лет (плюс 3,8%)", - сообщает сайт.
Большинство специалистов было занято в естественных науках (31,1% работников), инженерных разработках и технологиях (23,7%), а также гуманитарных науках (17,2%). Социальными науками занимались 10,4% исследователей, медицинскими - 8,9%, сельскохозяйственными - 8,6%.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики.
Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел", - заявил президент.
25.05.2023, 18:26 93576
Около семи тысяч казахстанских выпускников претендуют на "Алтын белгі"
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана рассказали об итогах учебного года и мероприятиях, запланированных на летние каникулы.
Напомним, впервые за историю отечественного образования учебный год для школьников был продлен. Теперь ученики будут посещать школы 36 недель вместо привычных 34, то есть последний звонок для них прозвучит 31 мая.
Объясняя данное решение, министр просвещения Гани Бейсембаев назвал следующие причины:
- переход на пятидневную учебную неделю;
- снижение нагрузки на учащихся;
- соответствие продолжительности учебной недели стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Если обратить внимание на мировой опыт, в странах ОЭСР учебный год длится 40 недель. В связи с этим в период летних каникул школьники многих стран мира отдыхают всего 77 дней. Наши же школьники - 13 недель, или 90 дней", - сказал Бейсембаев.
Учебный год завершают более 3,7 млн учащихся школ Казахстана. 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі", - говорится в сообщении кабмина.
По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня.
Девятиклассники в этом году будут сдавать экзамены по 4 предметам со 2 по 13 июня. Выпускники 11-х классов - по 5 предметам с 5 по 19 июня.
На заседании глава Минпросвещения также рассказал, как дети смогут отдохнуть этим летом.
В настоящее время в лагерях ведется активная работа по подготовке к приему детей, которая близится к завершению. 218 загородных и 10,2 тысячи пришкольных, профильных и палаточных лагерей откроют свои двери для наших детей, которые с нетерпением ждут каникул", - сообщил Бейсембаев.
Министерство планирует реализовать проекты "Этноаул" и "Жаздық жолдама", которые позволят учащимся познакомиться с традициями и культурными ценностями, работой школ летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах страны.
Кроме того, планируется, что в летний период 1,4 млн детей будут посещать секции и кружки в учреждениях дополнительного образования. С этой целью в организациях образования функционируют 11 тысяч кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений", - сообщил глава ведомства.
Дети будут заниматься садоводством в рамках программы "Жасыл ел", путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, также будут охвачены языковыми курсами.
В свою очередь глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов рассказал, что летом для школьников будет организовано более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма.
В частности, ведомство намерено провести спортивно-молодежный фестиваль Qazaqstan Jastar Fest. В рамках VI летней спартакиады планируется запуск челленджа "Спортивное лето". Именитые спортсмены и деятели спорта будут пропагандировать занятия спортом с помощью коротких видеороликов в социальных сетях.
23 июня стартует республиканская акция "Я выбираю спорт!", приуроченная к празднованию 25-летия столицы и к Международному олимпийскому дню во всех регионах страны.
Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями. В данном направлении будет проведен инклюзивный спортивный фестиваль Children Paralympic Games 2023, где примут участие особенные дети от 6 до 15 лет и старше со всех регионов страны, танцевальный конкурс среди воспитанников кружка "Инклюзивная хореография", - добавил министр культуры.
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, что в текущем летнем сезоне в регионах республики планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них 10 200 пришкольных и 218 загородных оздоровительных лагерей, которые смогут посетить 2,8 млн детей.
Медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников", - добавила глава Минздрава.
Напомним, с инициативой перенести дату последнего звонка выступило Минпросвещения в августе прошлого года. В ответ родители школьников предложили сократить каникулы министрам.
Агентство KAZAKHSTAN TODAY провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
Сегодня глава Минпросвещения заявил, что ведомство еще раз рассмотрит сроки окончания учебного года.
25.05.2023, 11:28 103391
Сроки окончания учебного года еще раз рассмотрят в Минпросвещения
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал, почему в Казахстане продлили учебный год, а также сообщил о возможном пересмотре сроков окончания учебы.
На вопрос журналистов о пересмотре сроков окончания учебного года в Казахстане министр ответил, что уже дал соответствующее поручение.
Это не значит, что мы вернем 25 мая. Вопрос в том, как обеспечить качественное знание учащихся", - отметил он.
Он также назвал причины принятия решения о продлении учебного года до конца мая. Так, по его словам, было много обращений от родителей школьников с просьбой сделать учебную неделю пятидневной. Соответственно, субботние занятия переходят на оставшиеся пять дней, что привело бы к увеличению нагрузки на учеников.
До этого учебного года у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас, чтобы привести в соответствие со стандартами ОЭСР, уменьшить нагрузку на учеников, было принято решение вместе с экспертами. Оно было введено в учебные программы, рассчитанные на 36 недель. Поэтому учебный год заканчивается 31 мая", - разъяснил глава Минпросвещения.
Перенос последнего звонка прокомментировал экс-министр просвещения.
С инициативой перенести дату последнего звонка выступило Минпросвещения в августе прошлого года. В ответ родители школьников предложили сократить каникулы министрам.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
25.05.2023, 10:46 104566
На бесплатные кружки и секции для детей из бюджетов выделено 93 млрд тенге - Смаилов
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги учебного года и меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул рассмотрены на заседании правительства.
В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено свыше 85% учеников 1-10-х классов, то есть порядка 2,8 млн детей, включая около 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий. В настоящее время в летних лагерях ведется активная работа по подготовке к предстоящему сезону. В целом свои двери откроют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей.
Он подчеркнул, что для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 млрд тенге. Кроме того, начата работа по созданию 50 детских оздоровительных лагерей и строительству 100 центров инновационного творчества. Данная работа должна быть завершена в 2026 году.
Вместе с тем, по словам премьер-министра, в регионах летний отдых и занятость детей зачастую организуются формально.
Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество. Остаются без должного внимания дети в сельской местности", - пояснил Смаилов.
Он добавил, что при организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть много важных и серьезных вопросов. Особенно четко должна быть поставлена работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов.
Во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб", - отметил глава правительства.
По информации пресс-службы премьер-министра, в текущем году учебный год завершают более 3,7 млн учащихся. В частности, 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі".
Итоговые экзамены пройдут для 9-х классов по 4 предметам со 2 по 13 июня, а для 11-х классов - по 5 предметам с 5 по 19 июня.
Как в Алматы пройдут школьные линейки и выпускные.
24.05.2023, 16:23 102746
В Казахстане на деньги коррупционеров построят более 60 школ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра просвещения Республики Казахстан утвержден приоритетный перечень объектов среднего образования, строительство и (или) реконструкция (строительство пристройки) которых финансируется за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.
Приказ вводится в действие с момента его подписания.
Всего планируется построить и реконструировать 62 объекта образования на 38 369 мест. На эти цели из Фонда поддержки инфраструктуры образования будет выделено 96 млрд 495 млн 127 тысяч тенге.
В Акмолинской области построят 2 объекта образования, в Актюбинской области - 3, в Алматинской области - 10, в Атырауской области - 2, в ВКО - 2, в Жамбылской области - 6, в ЗКО - 2, в Костанайской области - 2, в Кызылординской области - 5, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 1, в СКО - 2, в Туркестанской области - 9, в Астане - 10, в области Жетысу - 1, в области Улытау - 1.
Как сообщалось ранее, правительство Казахстана закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ. В Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.
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