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Более 3 млн школьников перешли на дистанционную систему обучения в Казахстане

06.04.2020, 21:47 5563
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Более 3 млн школьников перешли на дистанционную систему обучения в Казахстане, передает Kazakhstan Today. 
 

Ученики переходят на платформу BILIM LAND, где есть возможность двухсторонней связи ученик-учитель", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК. 

 
Напомним, Министерство образования РК рекомендовало использовать для дистанционного обучения такие платформы как "Кунделік", "Bilimland", "Daryn"
 

Самая большая активность была зафиксирована в системе "Кунделік" - 2,2 млн уникальных пользователей. Вместе с тем, на платформе "Кунделік" за один день было проведено более 32 миллионов сессий", - говорится в сообщении.

 
Несколько дней назад количество посещений дистанционного обучения через онлайн-платформы составляло 15 миллионов. На сегодняшний день, до 17:00 часов было зафиксировано 32 миллиона активных сессий на одном портале.
 
Напомним, МОН РК решил отказаться от онлайн-занятий для школьников. При этом сохраняется дистанционное обучение. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. По последним данным в стране подтвержден 651 случай регистрации коронавирусной инфекции, 46 выздоровели, шестеро скончались.
 

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