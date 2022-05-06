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Более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных столовых и туалетов поступило за неделю в МОН

05.05.2022, 18:10 3306
Более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных столовых и туалетов поступило за неделю в МОН
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В Министерство образования и науки за неделю поступило более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных туалетов и столовых в рамках акции "Балага лайык", которая проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый этап акции стартовал 27 апреля и продлится до 25 мая 2022 года. 
 

За первую неделю на наши каналы WhatsApp и Telegram поступило более 400 сообщений, фото- и видеоматериалов по 65 объектам. Больше всего обращений поступило от жителей Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областей", - сообщили в Минобразования РК.

 
По информации ведомства, ученики и родители активно направляют информацию о несоответствиях. 
 

Мы берем в работу все поступающие обращения. Сообщается об отсутствии гигиенических средств, перегородок в санузлах, об отсутствии теплых туалетов, остывшей или невкусной еде и др. Также присылают информацию и об образцовых объектах, что, конечно, радует", - подчеркнули в МОН.

 
В ведомстве отметили, что акция проводится не для того, чтобы наказать администрацию школы, а для того, чтобы вместе улучшить условия. 
 

Поскольку финансирование школ находится в ведении акиматов, мы направляем поступающую информацию им. И на сегодня с регионами ведется необходимая работа по устранению всех замечаний", - сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

 
В министерстве напомнили, что в акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Для этого в школах и колледжах дополнительно будут размещены QR-коды со ссылками на Whats App 8 700 699 04 46 и Telegram-бот.
 

новости по теме

Какие профессии выбирают казахстанские подростки

05.05.2022, 09:06 5441
Какие профессии выбирают казахстанские подростки
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о карьерных предпочтениях казахстанских подростков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр рассказал об исследовании PISA.
 

Кстати, в отличие от большинства рейтингов PISA показывает не только баллы, но и изучает контекстные факторы. Одним из таких факторов являются карьерные планы 15-летних учащихся", - уточнил он.

 
Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане больше половины подростков делают выбор в пользу широко распространенных профессий.
 

На первом месте карьерных предпочтений во всех трех циклах исследования расположилась профессия врача. К примеру, "врач общей практики" оказался наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 (5%). Исследования также показали, что значительно повысился интерес подростков к профессии педагога, и, на мой взгляд, это результат проводимой нами работы по повышению статуса педагога. За три цикла исследования доля учащихся, заинтересованных в данной профессии, повысилась в два раза, или на целых 5%! А именно - с седьмого места в карьерных предпочтениях в PISA-2015 до второго места при апробации PISA-2022. В 2022 году уже 9% учащихся отметили специальность "преподаватель в средней школе" как свой выбор будущей профессии", - проинформировал глава МОН.

 
Он отметил, что абсолютно ожидаемо, что по итогам апробации PISA-2022 в первую десятку предпочитаемых профессий вошли ИКТ-специальности.
 
Кроме того, в первую десятку предпочитаемых профессий вошли следующие: стоматологи (4%), дизайнеры товаров и одежды (3%), архитекторы зданий и сооружений (3%), спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта (2%), психологи (2%), косметологи и работники родственных занятий (1%), специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу (1%), графические и мультимедийные дизайнеры (1%).
 

Токаев посетил Nazarbayev University

04.05.2022, 14:39 8486
Токаев посетил Nazarbayev University
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Nazarbayev University ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Главе государства показали мастер-план развития кампуса, научных центров и лабораторий. Кроме того, была представлена презентация о проектах и программах в сферах науки, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства, экологии и спорта, посредством которых университет вносит вклад в реализацию инициатив президента", - сообщает Акорда

 
Также Токаев был проинформирован о сотрудничестве университета с ведущими иностранными научно-образовательными центрами, деятельности медицинского и инновационного кластеров, а также о стартап-проектах выпускников учебного заведения. 

Кроме того, глава государства ознакомился с проектами института умных систем и искусственного интеллекта и деятельностью энергетической космической лаборатории.
 
В ходе посещения президент провел беседу со студентами и оставил памятную запись в книге почетных гостей университета.
 

Более 180 тысяч заявлений поступило для приема детей в 1-й класс

03.05.2022, 14:11 11406
Более 180 тысяч заявлений поступило для приема детей в 1-й класс
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Более 180 тысяч заявлений для приема детей в 1-й класс поступило с 1 апреля 2022 года. При этом более 160 тысяч заявок были приняты в электронном формате, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы делаем большой акцент на автоматизации всех услуг, которые оказываем гражданам. В электронный формат переведены ЕНТ, олимпиады на всех уровнях. Это дает много преимуществ, и одно из главнейших - прозрачность всех процессов. Мы за максимальную открытость и создание комфортных условий гражданам. Подавляющее большинство заявок в электронном формате для приема детей в 1-е классы говорит о том, что цифровые госуслуги МОН РК пользуются популярностью у граждан", - отметил вице-министр образования и науки Айбат Ильясов.

 
Напомним, прием документов для зачисления детей в 1-й классы начался 1 апреля и продлится до 1 августа 2022 года. Услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz. Для подачи заявки онлайн необходимы: справки из поликлиники формы 026/у-3 (паспорт здоровья) и 063/у (карта профилактических прививок), фотография ребенка 3х4. 
 
По прогнозам МОН на 2022-2023 учебный год, в первые классы планируется принять около 420 тысяч обучающихся.
 
В первый класс поступают дети с 6 лет. Также заявки могут подавать родители детей, которым 6 лет исполнится до конца 2022 года.
 

В Казахстане стартовал прием заявлений на основное ЕНТ

29.04.2022, 12:21 20196
В Казахстане стартовал прием заявлений на основное ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В Казахстане сегодня стартовал прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ведомства, зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте app.testcenter.kz. 
 
Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля, при этом абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.
 

Ранее министр Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам сообщил о решении в пользу абитуриентов. Они получили две возможности сдать ЕНТ и претендовать на грант. При этом можно выбрать одну комбинацию профильных предметов на две попытки", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев. 

 
В министерстве отметили, что по итогам двух предыдущих ЕНТ-2022 (январь, март) средний балл тестируемых составил 68,5 балла, что выше результатов прошлого года. Более 70% участников смогли набрать проходные баллы, лучший показатель - 135 баллов. Наблюдается прогресс и в соблюдении абитуриентами академической честности. Количество попыток пронести запрещенные предметы, а также их использования во время тестирования снизилось в 2-3 раза. 
 
Кроме того, во время мартовского ЕНТ был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. Это дает возможность абитуриентам подтянуть свои слабые стороны и еще тщательнее подготовиться к основному ЕНТ. 
 
Еще одна возможность выпускникам лучше подготовиться к ЕНТ - запуск Национальным центром тестирования бесплатных пробных онлайн-тестов. Вместе с тем продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров, разработанные совместно с НЦТ.
 

Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы", - проинформировали в МОН РК.

 
Также сообщается, что количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.
 
Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Для создания комфортных условий абитуриентам с особыми образовательными потребностями впервые для выполнения ими заданий тестирования помимо основных 240 минут дано еще 40 дополнительных минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. В ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая обновлена с добавлением ряда активности металлов.
 
В МОН РК напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
 

МОН утвердил сроки завершения учебного года и проведения экзаменов

28.04.2022, 15:14 24896
МОН утвердил сроки завершения учебного года и проведения экзаменов
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки подписал приказ "Об утверждении сроков завершения 2021-2022 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с документом учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершатся 25 мая.
 
Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов пройдут с 28 мая по 6 июня. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов - с 27 мая по 10 июня. 
 
Сроки проведения экзаменов для обучающихся 9-х (10-х) классов:
 
  • письменный экзамен по казахскому, русскому, уйгурскому, узбекскому, таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе - 28 мая;
  • письменный экзамен по математике (алгебра) - 31 мая;
  • письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 3 июня;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 6 июня.
 
Сроки проведения экзаменов для обучающихся 11-х (12-х) классов:
 
  • письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 27 мая; 
  • письменный экзамен по казахскому, русскому, уйгурскому, таджикскому, узбекскому языку (язык обучения) в форме эссе - 30 мая; 
  • устный экзамен по истории Казахстана - 2 июня; 
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 7 июня; 
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература, иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 10 июня 2022 года. 
 
Кроме того, для повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии, с 26 мая по 17 июня будет организовано обучение в летней школе для обучающихся с 1-го по 8-й и 10й класс. 
 
Напомним, что в этом году для подтверждения знака отличия "Алтын белгi" выпускникам необходимо сдать экзамен по математике в Назарбаев интеллектуальной школе.
 

Ректор КазНу доложил президенту о проектах и проблемах университета

27.04.2022, 15:18 28891
Ректор КазНу доложил президенту о проектах и проблемах университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах проделанной за год работы и планах дальнейшего развития университета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, ректор КазНУ ознакомил главу государства с ходом образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международными достижениями ученых вуза.
 

В ходе встречи Жансеит Туймебаев представил президенту предложения, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских проектов, улучшение кадровой работы, а также реконструкцию городка КазНУ в преддверии 90-летия учебного заведения", - сообщает Акорда. 

 
По словам главы университета, к 2024 году вуз планирует запустить более 650 проектов по наиболее перспективным направлениям научно-технического развития страны. Преобразование результатов проектов в реальный сектор экономики будет осуществляться путем создания порядка 20 спин-офф компаний.
 
Отдельно Туймебаев остановился на проблемах вуза, накопившихся в учебном заведении за долгие годы, и высказал свои предложения по их решению. В частности, он сообщил о высоком уровне износа общежитий и учебных корпусов, а также о том, что более 2 тысяч преподавателей и сотрудников нуждаются в обеспечении жильем.
 
В завершение встречи глава государства выразил поддержку предложениям руководителя учебного заведения, особо отметив необходимость кардинального повышения качества образования и увеличения вклада науки в социально-экономическое развитие страны.

 

В Казахстане запустили акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых

27.04.2022, 12:42 29851
В Казахстане запустили акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балага лайык» запустили в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе отметили, что акция проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!". В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др.
 
По данным ведомства, через такой краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц будут выявлены организации образования, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.
 

Отметим, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ будет дано время для устранения нарушений. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет. Школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню и в каких столовых продается вредная продукция - фастфуды, газированные напитки", - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

 
В МОН разъяснили условия проведения акции. Первый этап называется Check your school. Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру 87006990446, а также по ссылке в Telegram-бот Balagakz_bot. Желающие могут направить фото и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и Tiktok с использованием хэштега #БалагаЛайык #balagalaiyq.
 
Уточняется, что видео должно быть продолжительностью не более двух минут, фото - не более 10 снимков. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес. Материалы без указания данных рабочей группой рассматриваться не будут. Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования. 
 
По информации ведомства, специально созданная рабочая группа даст оценку поступившим материалам на предмет соблюдения требований к санузлам и столовым, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений. После того как будет проведена "работа над ошибками", в Instagram balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до" и "после".
 

Школьники, учителя, родители и другие заинтересованные лица могут сообщить, к примеру, об отсутствии санитарных условий, нерабочих смесителях, некачественном питании в школьных столовых и др. Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными. Кстати, участники акции могут отправлять фото и видео школьных туалетов и столовых как не соответствующих нормам, так и образцовых. По итогам акции будут отмечены лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей", - добавила Элина Паули.

 

Для подтверждения "Алтын белгi" выпускникам нужно сдать экзамен в НИШ

26.04.2022, 14:43 32466
Для подтверждения "Алтын белгi" выпускникам нужно сдать экзамен в НИШ
Фото: aktobetimes.kz
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В этом году для подтверждения знака отличия "Алтын белгi" выпускникам необходимо сдать экзамен по математике в Назарбаев интеллектуальной школе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые правила в прямом эфире в Facebook разъяснила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова. По ее словам, как и прежде, выпускникам необходимо для получения аттестата сдать пять экзаменов, но для подтверждения "Алтын белгi" один из них - по математике нужно пройти на базе НИШ.
 

Это не новый предмет и не новые задания, это та же математика, которая сдается как в своей школе, так и в НИШ. Разница в том, что если выпускник претендует на получение знака "Алтын белгi", то он обязан этот предмет сдать на базе НИШ, где будет обеспечено внешнее оценивание его учебных достижений", - сказала вице-министр. 

 
При этом она отметила, что отличники могут сдать экзамен по математике и в своей школе, если не хотят претендовать на аттестат особого образца. В этом случае они получат аттестат с отличием.
 
По данным МОН, в этом году школу заканчивают более 170 тысяч 11-классников, из них на знак "Алтын белгi" претендуют более 7,5 тысячи. На начало этого учебного года претендентов было значительно больше - более 12,5 тысячи.
 
Ранее сообщалось, что бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане.
 

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