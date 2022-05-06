Более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных столовых и туалетов поступило за неделю в МОН

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В Министерство образования и науки за неделю поступило более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных туалетов и столовых в рамках акции "Балага лайык", которая проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первый этап акции стартовал 27 апреля и продлится до 25 мая 2022 года.
За первую неделю на наши каналы WhatsApp и Telegram поступило более 400 сообщений, фото- и видеоматериалов по 65 объектам. Больше всего обращений поступило от жителей Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областей", - сообщили в Минобразования РК.
По информации ведомства, ученики и родители активно направляют информацию о несоответствиях.
Мы берем в работу все поступающие обращения. Сообщается об отсутствии гигиенических средств, перегородок в санузлах, об отсутствии теплых туалетов, остывшей или невкусной еде и др. Также присылают информацию и об образцовых объектах, что, конечно, радует", - подчеркнули в МОН.
В ведомстве отметили, что акция проводится не для того, чтобы наказать администрацию школы, а для того, чтобы вместе улучшить условия.
Поскольку финансирование школ находится в ведении акиматов, мы направляем поступающую информацию им. И на сегодня с регионами ведется необходимая работа по устранению всех замечаний", - сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.
В министерстве напомнили, что в акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Для этого в школах и колледжах дополнительно будут размещены QR-коды со ссылками на Whats App 8 700 699 04 46 и Telegram-бот.