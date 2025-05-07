06.05.2025, 13:03 9341
Бывшие студенты военных вузов смогут восстановить учебу через eGov
Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz, сообщает АО "НИТ".
Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.
Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги", - подчеркнули в АО "НИТ".
Теперь процесс стал проще: заявление подается онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Воинский учет и безопасность" - "Воинская служба";
- выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
- выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;
- указать адрес проживания и прикрепить документы;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.
Ранее в Казахстане запустили новый цифровой сервис для автовладельцев.
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04.05.2025, 10:14 26261
Объем подушевого финансирования для организаций профтехобразования увеличится в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования увеличится в 2 раза, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге", - уточнили в правительстве.
Там пояснили, что новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей.
Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", - говорится в сообщении.
На сегодня в стране осуществляют подготовку кадров 772 колледжа. Контингент составляет всего 556 тысяч студентов, из которых 85% обучаются по гранту, а 65% объема государственного образовательного заказа направлено на технические специальности.
Государственный заказ будет увеличен по таким направлениям, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, связь, IT, строительство, педагогика и медицина, горнодобывающая и водная отрасли.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
02.05.2025, 12:10 38296
В Казахстане перенесли дату последнего звонка
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ, сообщает пресс-служба в Министерства просвещения РК.
Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая - по решению администрации школ. В свою очередь еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", - заявили в ведомстве.
Также, по данным министерства, в последний учебный день - 23 мая во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом "Білімім - Отаныма".
Это важное для всей системы образования мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года. Единый классный час направлен на формирование у школьников таких ключевых качеств, как стремление к знаниям, патриотизм и трудолюбие. Эти ценности являются основой зрелой гражданской позиции и устойчивого будущего нашей страны. Каждый полученный результат, каждое усилие - это вклад в общее дело и проявление любви к Родине", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года.
29.04.2025, 12:02 56161
Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане
Фото: Depositpotos
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
- для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;
- для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.
Для учащихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Для учащихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
25.04.2025, 08:41 82031
В Казахстане до конца года планируют ввести в эксплуатацию более ста школ
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере образования продолжается активная реализация Национального проекта "Комфортная школа", направленного на создание современной, безопасной и доступной образовательной среды по всей стране. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 112 школ на 206 тыс. ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Из них 45% будут расположены в сельской местности. Напомним, что по итогам 2024 года уже введено 105 школ нового формата", - отметили в ведомстве.
Всего в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрено строительство 217 школ нового формата на 460 тысяч ученических мест.
Национальный проект предусматривает создание условий для равного доступа детей к качественному бесплатному образованию, соответствующему современным требованиям, вне зависимости от места их проживания. Он направлен на укрепление материально-технической базы школ, а также формирование образовательной среды, способствующей раскрытию творческого и интеллектуального потенциала учащихся", - сообщили в министерстве.
21.04.2025, 15:41 109021
В сентябре филиал МГИМО начнет работу в Астане
Обучение будут вести преподаватели МГИМО, а также преподаватели, прошедшие переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обучение первых студентов и магистрантов филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане начнется уже в сентябре этого года, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.
Как рассказали в Миннауки, "МГИМО-Астана" откроет набор на две программы бакалавриата - "Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки" (направление "Экономика", код специальности 38.03.01) и "Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов" (направление "Бизнес-информатика", код специальности 38.03.05). Также будут доступны две программы магистратуры: "Финансовая экономика и финансовые технологии" (направление "Экономика", код специальности 38.04.01) и "Многосторонние институты и управление глобальным технологическим развитием" (направление "Системный анализ и управление") код специальности 27.04.03).
Срок обучения по программам бакалавриата составит 4 года. Прием будет осуществляться по результатам ЕНТ (нижний пороговый балл - 65). Лучшие абитуриенты смогут получить грант на обучение - на каждую программу выделено по 30 грантовых мест, но предусмотрен и вариант платного обучения. Срок обучения на программах магистратуры - 2 года. На каждую программу выделено 20 грантовых мест, возможна платная форма обучения", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что обучение будет реализовываться преподавателями МГИМО, а также преподавателями, прошедшими переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК. Обязательным компонентом образовательных программ бакалавриата станет обучение студентов в течение двух семестров в российских кампусах МГИМО, а для студентов магистратуры - на российском модуле протяженностью 2 месяца. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемым на территории Российской Федерации.
В министерстве также добавили, что первоначально "МГИМО-Астана" будет базироваться в кампусе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, затем обучение продолжится в отдельном здании филиала, проектирование которого уже началось.
21.04.2025, 12:14 111031
Расходы казахстанцев на образование выросли на 12% за год - Finprom
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четвертом квартале прошлого года казахстанские семьи потратили на образование в среднем 24,1 тыс. тенге, на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает Finprom.
Наибольшая статья трат пришлась на оплату дошкольного образования: 7,4 тыс. тенге на семью в квартал. В среднем по стране - на 15,5% больше, чем годом ранее. Далее следуют расходы на питание учащихся (3,9 тыс. тенге) и оплата высшего образования (3,8 тыс. тенге). В пятерку самых затратных направлений также вошли оплата общего среднего образования (2,6 тыс. тенге) и аренда жилья для студентов (1,5 тыс. тенге)", - сообщает источник.
При этом расходы горожан в секторе в среднем составили 27,6 тыс. тенге в квартал на одно домохозяйство, тогда как расходы сельских жителей - лишь 16,6 тыс. тенге. Разница между ними достигла 39,8%, или 11 тыс. тенге.
Дополнительно семьи в среднем тратили 1 тыс. тенге на репетиторов, 964 тенге на проезд, 766 тенге на профессиональное среднее образование, 641 тенге на разные неформальные курсы, 602 тенге на начальное образование, 229 тенге на школьную форму и 53 тенге на покупку учебников", - говорится в исследовании.
Авторы подчеркивают, что речь идет именно об официальной статистике. Между тем, цены в секторе стабильно растут.
По итогам марта текущего года цены на услуги образования в Казахстане увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,9% в годовом выражении", - сообщает источник.
В разрезе видов дошкольное и начальное образование подорожало на 4,8% за год, среднее - на 7,9%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее - на 10,3%, а образование для взрослых - на 11,3%.
По данным исследования, растет и нагрузка на образовательные учреждения.
Если пять лет назад, в 2018-м и 2019-м учебном году в секторе дошкольного образования на одно учреждение приходилось в среднем 84,3 ребенка, то в 2022-м и 2023-м учебном году - 86,8.
Похожая динамика наблюдается и по другим видам образования. В сегменте общего образования в 2018/2019 учебном году на одну школу приходилось в среднем 451,2 ученика, а в 2022/2023 учебном году - уже 487,6. В секторе технического и профессионального образования численность учащихся в среднем на одно учебное заведение выросла с 642,5 до 770,7 человека. В сегменте высшего образования численность студентов в среднем на вуз увеличилась с 4,8 тыс. до 5,3 тыс. человек", - уточняют авторы исследования.
В сфере профтехобразования сократилось само количество учебных заведений: если в 2018/2019 учебном году их было 740, то в 2022/2023 учебном году - уже лишь 711.
27.03.2025, 19:13 214901
Бектенов поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию технического и профессионального образования
Министерству просвещения совместно с акиматами областей поручено создать профильные альянсы колледжей и предприятий
Фото: primeminister.kz
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Павлодар. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил масштабировать опыт региона по развитию технического и профессионального образования и поддержке рабочих профессий, сообщает пресс-служба главы правительства.
Отмечена важность применения инноваций и цифровых решений. Министерству просвещения совместно с акиматами областей на основе опыта Павлодарской области поручено создать профильные альянсы колледжей и предприятий. Вместе с тем квалификации, разработанные в рамках атласа новых профессий Павлодарской области, необходимо внести в классификатор специальностей технического и профессионального, послесреднего образования для получения диплома по завершении обучения", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в ходе визита Олжасу Бектенову представили карту востребованных в промышленности региона навыков и компетенций будущих специалистов.
Внимание уделено мерам поддержки молодых кадров, включая вопросы трудоустройства и обеспечения жильем. В рамках развития профессионального технического образования в области внедряется атлас новых профессий, создается альянс колледжей и компании ERG. Кроме того, объявлены масштабные проекты модернизации инфраструктуры, для реализации которых нужна молодежь, обладающая техническими знаниями и стремлением к совершенствованию", - добавили в пресс-службе.
Ранее о системных проблемах в подготовке рабочих рассказал сенатор.
26.03.2025, 12:39 218641
Мартовское ЕНТ сдали около 88 тысяч абитуриентов
Фото: НЦТ
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов, сообщили в Национальном центре тестирования.
Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам). Максимальный - 139 баллов, его набрали два абитуриента из Алматы и Восточно-Казахстанской области", - говорится в информации.
Из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% - на русском и 100 человек - на английском.
Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась "Математика - Физика", которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию "Биология - Химия", 12,6% - "Творческий экзамен". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия - Физика", которую выбрали всего 105 человек", - уточнили в ведомстве.
В мартовском ЕНТ приняли участие 232 абитуриента с особыми образовательными потребностями.
В НЦТ напомнили, что абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.
На данный момент результаты 121 человека были аннулированы. 43 абитуриента лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, 55 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а сертификаты 23 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования. Подставные лица не выявлены", - рассказали в центре.
Там добавили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.
В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы", - подчеркнули в НЦТ.
Напомним, мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 163 тысяч абитуриентов.
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