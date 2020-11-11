Часть школьников Алматы сможет со второй четверти учиться в традиционном формате

Алматы. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы школам с контингентом до трехсот человек и численностью учащихся до 15 человек в классе разрешили со второй четверти учиться в традиционном формате, передает Kazakhstan Today.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы".

Согласно документу, со второй четверти 2020-2021 учебного года разрешено обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Также разрешено обучение в городских школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства