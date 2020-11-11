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Часть школьников Алматы сможет со второй четверти учиться в традиционном формате

10.11.2020 6427
Алматы. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы школам с контингентом до трехсот человек и численностью учащихся до 15 человек в классе разрешили со второй четверти учиться в традиционном формате, передает Kazakhstan Today.
 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы". 
 
Согласно документу, со второй четверти 2020-2021 учебного года разрешено обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. 
 
Также разрешено обучение в городских школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.
 

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