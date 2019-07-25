Членам госкомиссии МОН РК предложили 600 тыс. тенге за помощь в прохождении ЕНТ

Атырау. 24 июля. Kazakhstan Today - В Атырауской области заместители директоров школ задержаны за подстрекательство к даче взятки за прохождение ЕНТ, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Атырауской области выявлен факт подстрекательства к даче взятки заместителями директоров двух школ области.

Они подозреваются в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, подстрекали родителя ученика школы к даче взятки в сумме 600 тыс. тенге членам Государственной комиссии Министерства образования и науки РК за оказание содействия при прохождении ЕНТ. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Ранее сообщалось, что замакима района и директора школы в Актюбинской области подозревают в подстрекательстве к даче взятки представителям МОН. Кроме того, специалист управления образования Шымкента обещала высокие баллы на ЕНТ и грант в вузе за 500 тыс. тенге.

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