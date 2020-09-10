Депутат подняла вопрос ответственности за некачественную подготовку к учебному году

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Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента РК Джамиля Нурманбетова сегодня на заседании палаты озвучила депутатский запрос, касающийся проблем системы образования, передает Kazakhstan Today.

Нурманбетова требует рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения. По ее словам, вынужденный переход на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса обнажил реальное положение дел и проблемы системы образования.

Нурманбетова напомнила, что на соответствующие госпрограммы по созданию электронных образовательных ресурсов, подготовке педагогических кадров к использованию информационно-коммуникативных технологий и обеспечению равного доступа к информационно-образовательным ресурсам за последние 9 лет было выделено свыше 72 млрд тенге.

Из которых только 30 млрд тенге потрачено на внедрение системы электронного обучения е-learning, которую можно считать безрезультативной. Как показало начало 2020-2021 учебного года, фактически дистанционное обучение школьников было сорвано… Как свидетельствуют всевозможные жалобы и комментарии родителей в СМИ и социальных сетях, образовательные платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности, отсутствует качественный образовательный контент, учебный процесс сопровождается постоянными сбоями", - цитирует депутата портал Kazpravda.kz .

Отмечается, что в городах с высокой пропускной способностью Интернета зачастую не каждый ребенок имеет корпоративный аккаунт и персональный компьютер, что просто не позволяет ему получить доступ к успешному обучению.

До сих пор свыше 55 тыс. школьников проживают в 835 селах без Интернета и более 1 млн учащихся (а это 30%) не имеют компьютеров. О страданиях родителей, которые фактически оказались заложниками ситуации и вынуждены взять на себя роль учителей-предметников, всем известно из их публикаций в Интернете. Есть случаи, когда родители вынуждены оформлять отпуска без содержания и объяснять своим детям учебный материал, присланный учителем через WhatsApp", - сказала Нурманбетова.

Депутат считает необходимым провести анализ эффективности освоения средств, выделенных на оснащение школ компьютерами, подключение к Интернету и подготовку учителей и рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения.

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