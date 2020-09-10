Депутат подняла вопрос ответственности за некачественную подготовку к учебному году

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Нурманбетова требует рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения. По ее словам, вынужденный переход на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса обнажил реальное положение дел и проблемы системы образования.
Нурманбетова напомнила, что на соответствующие госпрограммы по созданию электронных образовательных ресурсов, подготовке педагогических кадров к использованию информационно-коммуникативных технологий и обеспечению равного доступа к информационно-образовательным ресурсам за последние 9 лет было выделено свыше 72 млрд тенге.
Из которых только 30 млрд тенге потрачено на внедрение системы электронного обучения е-learning, которую можно считать безрезультативной. Как показало начало 2020-2021 учебного года, фактически дистанционное обучение школьников было сорвано… Как свидетельствуют всевозможные жалобы и комментарии родителей в СМИ и социальных сетях, образовательные платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности, отсутствует качественный образовательный контент, учебный процесс сопровождается постоянными сбоями", - цитирует депутата портал Kazpravda.kz.
Отмечается, что в городах с высокой пропускной способностью Интернета зачастую не каждый ребенок имеет корпоративный аккаунт и персональный компьютер, что просто не позволяет ему получить доступ к успешному обучению.
До сих пор свыше 55 тыс. школьников проживают в 835 селах без Интернета и более 1 млн учащихся (а это 30%) не имеют компьютеров. О страданиях родителей, которые фактически оказались заложниками ситуации и вынуждены взять на себя роль учителей-предметников, всем известно из их публикаций в Интернете. Есть случаи, когда родители вынуждены оформлять отпуска без содержания и объяснять своим детям учебный материал, присланный учителем через WhatsApp", - сказала Нурманбетова.
Депутат считает необходимым провести анализ эффективности освоения средств, выделенных на оснащение школ компьютерами, подключение к Интернету и подготовку учителей и рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения.
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