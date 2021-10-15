Детскими садами планируется охватить 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан будет председательствовать в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году. Также в стране пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств-участников содружества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Решение о председательстве Казахстана в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году единогласно было принято по итогам заседания Совета сотрудничества в области образования стран СНГ, которое в этом году состоялось в Армении.
В ходе обсуждения страны-участницы Совета отметили работу Министерства образования и науки Республики Казахстан в системе высшего и среднего образования: внедрение новых образовательных программ, принятие законодательных норм для обеспечения академической честности, беспрецедентное повышение заработной платы педагогов, работу по повышению квалификации кадров в системе образования, а также по улучшению законодательных норм для использования цифровых технологий в образовательном процессе, рассказали в пресс-службе МОН.
На заседании были обсуждены 19 вопросов. Совет утвердил межгосударственные программы и планы по сотрудничеству стран-участниц в сфере образования. Теперь государства будут усиливать работу в части обмена учащимися и научно-педагогическими работниками, расширять сотрудничество между вузами, заключать межгосударственные программы взаимодействия в сфере образования. Также было принято решение о расширении диапазона межгосударственного обмена информацией с использованием интернет-ресурсов, проведении совместных мероприятий по продвижению образовательных программ", - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.
Тема VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ, который пройдет в Казахстане, будет посвящена новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемийный период.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В третьей четверти в школьную программу впервые введут новый предмет "Цифровая грамотность". Ранее школьники изучали дисциплину "Информационно-коммуникационные технологии", начиная с третьего класса, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами и компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.
Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам "Информационно-коммуникационные технологии" для 4 класса и "Информатика" для 5-11 классов. Новшества направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.
В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с тем в 5-9 классах детей также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу", - разъяснили в МОН.
По информации ведомства, типовая учебная программа по предмету "Информатика" для 10-11 классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-STARTUP, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, BigData и другие. Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в интернете, сетевом этикете и авторском праве.
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Исходя из вакансий электронной биржи труда, в сентябре в Казахстане наблюдалась высокая потребность в работниках сферы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Центра развития трудовых ресурсов, на электронной бирже труда в сентябре наблюдался рост спроса как со стороны предприятий, так и со стороны соискателей: было размещено 137,9 тыс. вакансий (прирост 22%) и 62,2 тыс. резюме (прирост 8%).
В сентябре остается повышенный спрос на специалистов в области образования - более 18 тыс. вакансий, что, по-видимому, связано с возвращением к традиционному формату обучения в школах, колледжах и вузах", - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Также, по информации ведомства, на рынке наблюдается рост спроса на истопников, операторов котельной и машинистов (кочегаров) котельной, для которых прирост к предыдущему месяцу составил почти 2,9 тыс. вакансий. А общая потребность на них в сентябре, по данным ЭБТ, составила более 3 тыс. вакантных мест.
Еще одним фактором, повлиявшим на динамику спроса в этом месяце, стала общенациональная перепись населения Казахстана. Так, на ЭБТ было опубликовано 7,8 тыс. вакансий интервьюеров, в сравнении с августом прирост составил 5,3 тыс. В разрезе регионов наибольшее количество вакансий для интервьюеров было размещено в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях", - отметили в пресс-службе.
На фоне общего роста количества вакансий в сентябре в разрезе регионов наблюдается сокращение вакантных рабочих мест в Алматы (-10%) и в Мангистауской области (-7%). При этом лидером по количеству опубликованных вакансий в прошлом месяце стала Алматинская область с 12,6 тыс. (прирост 6,6 тыс. вакансий или 109%), уточняет источник.
С другой стороны, как и в случае с вакансиями, наибольшее снижение активности соискателей наблюдается в Алматы (-24%) и Мангистауской области (-21%). В то же время наибольший прирост резюме произошел в Акмолинской (+40%) и Северо-Казахстанской (+39%) областях, в которых в целом отмечается наименьшее количество резюме в сравнении с остальными регионами - 1,6 тыс. и 2 тыс. соответственно.
Вместе с тем при сопоставлении числа резюме и вакансий среди квалифицированных занятий, наряду с интервьюерами наблюдается нехватка охранников (504 резюме и 2,3 тыс. вакансий), водителей автомобилей (948 резюме и 2 тыс. вакансий), а также воспитателей (1,3 тыс. резюме и 2,3 тыс. вакансий). Среди неквалифицированных занятий в дефиците подсобные рабочие, грузчики, разнорабочие, кухонные рабочие и уборщики в школах.
В сентябре избыточными среди квалифицированных занятий оказались юристы (790 резюме против 331 вакансии), учителя физкультуры и спорта (1,3 тыс. резюме и 965 вакансий), а также финансисты (238 резюме и 24 вакансии). Среди неквалифицированных занятий высокая конкуренция за рабочие места отмечается среди вахтеров и рабочих по благоустройству населенных пунктов.
Если рассматривать работодателей, то наибольшее число вакансий на ЭБТ оставили предприятия в сферах образования, сельского хозяйства и прочих услуг, а также в области статистики и социологии. В региональном разрезе предприятия в сфере образования проявили наибольший спрос в Алматинской (3,6 тыс. вакансий), Актюбинской (2,7 тыс.), Карагандинской (2,3 тыс.) областях и Нур-Султане (2,3 тыс.). В свою очередь, предприятия сельского хозяйства разместили большее количество вакансий в южных регионах, а именно в Туркестанской (3,5 тыс.), Алматинской (2,3 тыс.) и в Жамбылской (1,6 тыс.) областях, сообщили в пресс-службе.