Дидар Смагулов уволился с должности директора Наццентра тестирования

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Руководитель Национального центра тестирования Министерства образования Дидар Смагулов сообщил о том, что решил уволиться, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Друзья, я решил уволиться с должности директора Национального центра тестирования МОН РК по собственному желанию. 7 лет я отдал службе государству. Пришло время попробовать себя и в других сферах", - написал Дидар Смагулов на своей странице в Facebook .

Он сообщил, что решил поменять сферу деятельности.

ЕНТ для меня не заканчивается: дальнейшую работу я буду вести в качестве внештатного советника министра по вопросам противодействия коррупции (без какой-либо оплаты). Друзья, сделаем ЕНТ честным вместе", - сообщил Дидар Смагулов.

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